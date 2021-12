O Carlos Sainz με συνοδηγό τον Lucas Cruz για πρώτη φορά με Audi στο Rally Dakar 2022

Ο τρεις φορές νικητής του Rally Dakar και 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Ράλλυ, Carlos Sainz προετοιμάζεται μαζί με τον επίσης 3 φορές νικητή του Rally Dakar, Lucas Cruz για τη συμμετοχή τους με το Audi RS Q e-tron.

Ο πολύπειρος Carlos Sainz ετοιμάζεται για την περιπέτεια του στη Σαουδική Αραβία αυτή τη φορά οδηγώντας για πρώτη φορά στην αγωνιστική του καριέρα για την Audi. Από τη 1η Ιανουαρίου έως τις 14 Ιανουαρίου με συνοδηγό τον Lucas Cruz θα προσπαθήσουν μαζί με τους υπόλοιπους οδηγούς της ομάδας Mattias Ekström και Stéphane Peterhansel να φέρουν και πάλι τη γερμανική εταιρεία στην κορυφή.

Ενόψει του σκληρότερου αγώνα στον πλανήτη, το πλήρωμα προετοιμάζεται εντατικά ώστε να βρεθεί στη καλύτερη δυνατή κατάσταση και να γνωρίσει το νέο αγωνιστικό “‘οπλο”. Άλλωστε σε έναν αγώνα επιβιώσης όπως το Rally Dakar, η σωστή προετοιμασία παίζει τον σημαντικότερο ρόλο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα μικρό βίντεο της Audi Sport, με την προετοιμασία των Carlos Sainz και Lucas Cruz.

El Matador @CSainz_oficial is a rallying legend with 2 @OfficialWRC titles and is a three-time @Dakar Rally winner together with co-driver @LucasCruz74. Sainz & Cruz will be together again for 2022, the first time with Audi.#FutureIsAnAttitude #RoadToDakar #Dakar2022 #RSQetron pic.twitter.com/kkgeKSsIqN

— Audi Sport (@audisport) December 8, 2021