Ο Mick Schumacher θα οδηγήσει ένα IndyCar στην Ινδιανάπολη

Ο Mick Schumacher θα δοκιμάσει για πρώτη φορά ένα αυτοκίνητο IndyCar στο προσεχές χρονικό διάστημα στην Ινδιανάπολη.

Ο πρώην οδηγός της Haas F1 συμμετέχει επί του παρόντος στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) της Alpine, έχοντας κατακτήσει τέσσερις θέσεις στο βάθρο, με τις πιθανότητες επιστροφής του στα Grand Prix της Formula 1 να είναι ελάχιστες.

Ο Mick Schumacher αγωνίστηκε για τελευταία φορά στη F1 στο GP του Αμπού Ντάμπι το 2022 και πέρασε κάποιο διάστημα ως αναπληρωματικός της Mercedes πριν μετακινηθεί στο πρόγραμμα σπορ αυτοκινήτων της Alpine για το 2024.

Στις 13 Οκτωβρίου ο Schumacher θα δοκιμάσει την πίστα στην Ινδιανάπολη για την ομάδα Rahal Letterman Lanigan Racing, με υπεύθυνο τον νικητή του Indy 500 του 1986 Bobby Rahal και με τη συμμετοχή του David Letterman, της εμβληματικής προσωπικότητας των αμερικανικών talk show.

Αναφερόμενος στη δοκιμή, ο Schumacher μίλησε για την περιέργειά του να δοκιμάσει ένα IndyCar. «Ανυπομονώ πολύ να οδηγήσω για πρώτη φορά ένα IndyCar. Ευχαριστώ πολύ την Rahal Letterman Lanigan Racing που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία», είπε. «Το ίδιο ισχύει και για την πρώτη μου οδήγηση αυτού του αυτοκινήτου στο Indianapolis Motor Speedway, μια πίστα με μεγάλη ιστορία, στην οποία έχει οδηγήσει και ο πατέρας μου. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι ιδιαίτερες δυνατότητες έχει».