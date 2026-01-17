O Nasser Al Attiyah κερδίζει για 6η φορά το Dakar – Πρώτη νίκη για τη Dacia

O Nasser Al Attiyah ολοκλήρωσε σήμερα την νίκη που διαφαινόταν από χθες, την έκτη του στο πάντα περιπετειώδες και απρόβλεπτο Ράλλυ Dakar, με το Dacia Sandrider να κερδίζει για πρώτη φορά τον αγώνα.

Mε τη νίκη του στο 48o Ράλλυ Dakar, o Nasser Al Attiyah έφτασε τις 6 στο διασημότερο rally-raid του κόσμου, πίσω μόνο από τον Stephane Peterhansel (8). Ο Γάλλος βέβαια, τον οποίο ο οδηγός του Dacia Sandrider ισοφάρισε σε podiums (12), έχει και άλλες 6 νίκες με τις μοτοσικλέτες, καθώς από αυτές ξεκίνησε να κτίζει τον μύθο του στο Dakar. O Nasser Al Attiyah έφτασε επίσης τις 50 συνολικά νίκες σε αγωνιστικές ημέρες, ισοφαρίζοντας σε αυτή τη σημαντική γωνιά της στατιστικής τον Ari Vatanen και τον Stephane Peterhansel.

Από την πλευρά του κατασκευαστή όλοι στην Dacia μπορούν να είναι ευχαριστημένοι, αφού στην Σαουδική Αραβία κέρδισαν το Dakar μόλις στην δεύτερη χρονιά συμμετοχής τους στον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας. Και αυτή σίγουρα είναι η μεγαλύτερη διεθνής αγωνιστική επιτυχία στην ιστορία του εργοστασίου. Το Sandrider, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο Rallye du Maroc του 2024 και αναπτύχθηκε από την Prodrive σε συνεργασία με τη Renault-Alpine και τη Dacia, δικαίωσε τις προσδοκίες τους.

To 48o Ράλλυ Dakar αποδείχτηκε ιδιαίτερα απρόβλεπτο, ακόμη και για αγώνα αυτού του είδους. Τα πληρώματα δυσκολεύτηκαν πολύ με τα ελαστικά τους, που καταπονούνταν σημαντικά στα πετρώδη εδάφη, ενώ αρκετοί από τους πρωταγωνιστές υπέπεσαν σε λάθη πλοήγησης και έχασαν χρόνο. Εντυπωσιακή ήταν επίσης και η εναλλαγή από την μια ημέρα στην άλλη, όπου τα Ford Raptor μπορούσαν να κερδίσουν τις πέντε πρώτες θέσεις και την άλλη ημέρα σχεδόν να καταποντιστούν, ενώ το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και με τα Toyota Hilux άσχετα αν αυτά ήταν της εργοστασιακής ομάδας ή όχι.

Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό για τα Ford Raptor, αφού ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην δεύτερη και στην τρίτη θέση του βάθρου των νικητών, με τους Nani Roma και Mattias Ekstrom αντίστοιχα. Στον αντίποδα, το πρώτο Toyota Hilux είδε την σημαία του τερματισμού στην έκτη θέση, αποτέλεσμα που προέκυψε και από την ατυχία του πολύ καλού Lategan, η οποία τον εμπόδισε να διεκδικήσει το απόλυτο.

Ο Sebastian Loeb έφερε το δικό του Dacia Sandrider στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης, ενώ ο Lucas Moraes με το τρίτο Sandrider της ομάδας δεν στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός. Ο Γάλλος πολυπρωταθλητής του WRC προσπάθησε πολύ και μέχρι σχεδόν το τέλος για μια θέση στο βάθρο των νικητών, χάνοντας για λίγο τη διάκριση αυτή. Ο έτερος πρωταθλητής του WRC και τέσσερις φορές νικητής του Ράλλυ Dakar, o Carlos Sainz, ολοκλήρωσε τον αγώνα με το Ford Raptor στην πέμπτη θέση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ 48ου ΡΑΛΛΥ DAKAR