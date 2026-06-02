O Βασίλης Ηλιόπουλος νικητής στον 1ο αγώνα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος XC Crosscar Junior

To Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ο νεαρός Βασίλης Ηλιόπουλος νίκησε στην Musa της Λετονίας στον 1ο αγώνα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος XC Crosscar Junior, βάζοντας στο χάρτη του Ευρωπαϊκού Motorsport το Ελληνικό Crosscar.

O σεμνός νεαρός από την Αθήνα, συνοδευόμενος από τον πατέρα του Παναγιώτη, ταξίδεψε στην Musa της Λετονίας, για να λάβει μέρος στον 1ο αγώνα autocross του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Για όσους γνώριζαν την πορεία και τις δυνατότητες του 15χρονου Βασίλη, το αποτέλεσμα ίσως να μην ήταν έκπληξη. Η άρτια προετοιμασία και η δουλειά του νεαρού Βασίλη εξήγαγαν στην σωστή Ευρωπαϊκή τους διάσταση τις επιδόσεις του, αφού κοίταξε στα μάτια, με το καλημέρα σας τους αντιπάλους του και με έξυπνο και μεθοδικό τρόπο έκανε πραγματικότητα την πρώτη ελληνική νίκη επί Ευρωπαϊκού εδάφους.

Σε μία εντελώς νέα για αυτόν πίστα ο οδηγός του Crosscar ΤΝ11-Junior έκανε με την πρώτη του βόλτα το δεύτερο χρόνο στο timed qualifying το Σάββατο το πρωί, ενώ στις μάχες των προκριματικών έφερε δύο δεύτερες και μια πρώτη θέση. Στον τελικό της Κυριακής ο Βασίλης έστριψε δεύτερος στην πρώτη στροφή και μέσα σε μισό μόλις γύρο με απόλυτη ψυχραιμία, προσπέρασε πεντακάθαρα τον προπορευόμενο νεαρό Ιταλό οδηγό για να βρεθεί έτσι στην πρώτη θέση την οποία κράτησε μέχρι και την καρό σημαία.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο έπεται συνέχεια, αφού ο πρωτοπόρος πλέον στο πρωτάθλημα Βασίλης, θα πετάξει για την Λιθουανία για τον δεύτερο αγώνα του θεσμού. Του ευχόμαστε καλούς τερματισμούς και καλή επιτυχία!

