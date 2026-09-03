Οι Χρήστος Αυγερόπουλος – Στράτος Γιαβάσης στο Rallye Mont-Blanc Morzine

Ένα μεγάλο όνειρο γίνεται πραγματικότητα για τους Χρήστο Αυγερόπουλο-Στράτο Γιαβάση, οι οποίοι ζουν μια ξεχωριστή αγωνιστική εμπειρία, συμμετέχοντας σε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες ράλλυ ασφάλτου της Γαλλίας.

Οι περσινοί Πρωταθλητές Ασφάλτου της κατηγορίας F2 και Κυπελλούχοι Νοτίου Ελλάδος, βρίσκονται στη Γαλλία και συμμετέχουν στο Rallye Mont-Blanc Morzine, τον έκτο γύρο του Πρωταθλήματος Ράλλυ Ασφάλτου Γαλλίας, που ολοκληρώνεται στις 5 Σεπτεμβρίου,Το ελληνικό πλήρωμα βρίσκεται στα μπάκετ του γνώριμου Peugeot 208 Rally4, το οποίο έχει στη διάθεσή του από τις αρχές της περσινής χρονιάς. Με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, οι Χρήστος Αυγερόπουλος-Στράτος Γιαβάσης μετρούν ένα εντυπωσιακό σερί 12 συνεχόμενων νικών στην κατηγορία F2, ενώ παράλληλα έχουν κατακτήσει 4 νίκες στη γενική κατάταξη.

Για το πλήρωμα, η συμμετοχή στο Rallye Mont-Blanc Morzine αποτελεί μια ξεχωριστή πρόκληση, καθώς για πρώτη φορά βρίσκεται αντιμέτωπο με τις απαιτήσεις ενός αγώνα του Γαλλικού Πρωταθλήματος. Η εμπειρία, βέβαια, από το εξωτερικό υπάρχει για τους Χρήστο Αυγερόπουλο – Στράτο Γιαβάση, καθώς τον Οκτώβριο του 2024 είχαν αγωνιστεί με αξιώσεις στα Motorsport Games, που πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία: «Πριν από μερικά χρόνια, περνώντας από την περιοχή κατά τη διάρκεια ενός road trip, μαγευτήκαμε από την απαράμιλλη ομορφιά και το επιβλητικό τοπίο της. Κάτι μέσα μας ξύπνησε εκείνη τη στιγμή και μια σκέψη γεννήθηκε ότι κάποια μέρα θα τρέξουμε σε αυτόν τον αγώνα. Έτσι, έπειτα από αρκετές αγωνιστικές εμπειρίες και συμμετοχές σε αγώνες στη χώρα μας, πήραμε την απόφαση να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας στο Γαλλικό Πρωτάθλημα, απέναντι σε κορυφαίους οδηγούς, σε ένα από τα πιο δυνατά και απαιτητικά εθνικά πρωταθλήματα του κόσμου.», ήταν τα πρώτα λόγια του Χρήστου Αυγερόπουλου, ο οποίος συνέχισε: «Το Rallye Mont-Blanc Morzine αποτελεί μια εντελώς διαφορετική και σαφώς μεγαλύτερη αγωνιστική πρόκληση σε σύγκριση με τα Motorsport Games του 2024. Πρόκειται για έναν πολύ πιο απαιτητικό αγώνα, με μεγαλύτερη διάρκεια, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας. Οι δρόμοι είναι διαφορετικοί από αυτούς που έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας και θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στις απαιτήσεις τους».

Το Rallye Mont-Blanc Morzine αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς και δημοφιλείς αγώνες ράλλυ της Γαλλίας, συγκεντρώνοντας φέτος 207 συμμετοχές, εκ των οποίων 35 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally4: «Ο συναγωνισμός στην κατηγορία μας αναμένεται ιδιαίτερα έντονος, καθώς θα βρεθούμε αντιμέτωποι με αρκετά αυτοκίνητα Rally4 και πληρώματα υψηλού επιπέδου. Για εμάς, το σημαντικότερο είναι να απολαύσουμε αυτή την ξεχωριστή πρόκληση, να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη εμπειρία και να ολοκληρώσουμε τον αγώνα έχοντας δώσει τον καλύτερό μας εαυτό. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πρώτη προεργασία μαζί με τον συνοδηγό μου, αξιοποιώντας τα onboard videos που έχουν δημοσιεύσει οι οργανωτές. Στη διάρκεια των αναγνωρίσεων θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε από κοντά τις ιδιαιτερότητες των γαλλικών δρόμων, ώστε να παρουσιαστούμε όσο γίνεται πιο έτοιμοι στη νέα αυτή πρόκληση », δήλωσε ο Χρήστος Αυγερόπουλος.

Η συμμετοχή των Χρήστου Αυγερόπουλου – Στράτου Γιαβάση στο Rallye Mont-Blanc Morzine δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την πολύτιμη στήριξη των ανθρώπων και των εταιρειών που βρίσκονται στο πλευρό τους: «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους χορηγούς μας που στηρίζουν την προσπάθειά μας και μας δίνουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα. Ευχαριστούμε το rallyshop.gr, τα λιπαντικά Ardeca, τη Superfast Ferries, την William’s Transport, το ΙΚΤΕΟ Κιάτου, την Coffee XP, την Pirelli, την Metger και την Banner για την πολύτιμη στήριξή τους», ήταν τα λόγια του οδηγού, ο οποίος συμπλήρωσε: «Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ αξίζει στην ομάδα μας, Padieras Autorace, που έχει αναλάβει την προετοιμασία του αυτοκινήτου και φροντίζει ώστε να παρουσιαστούμε στην εκκίνηση με το Peugeot 208 Rally4 απόλυτα έτοιμο για αυτή τη μεγάλη πρόκληση».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΟΔΗΓΟΣ)

Ηλικία: 37 ετών

Πρώτος αγώνας: Ράλλυ Σπριντ Πάτρας 2008

Αγώνες: 62

Νίκες σε επίπεδο γενικής: 10

Νίκες σε επίπεδο κλάσης: 33

Σημαντικότερες Επιτυχίες:

Πρωταθλητής Ράλλυ Ασφάλτου F2 2025

Κυπελλούχος Ελλάδος Νοτίου Ελλάδος 2025

Κυπελλούχος Ελλάδος Νοτίου Ελλάδος 2018

Νικητής Ράλλυ Παλάδιο 2018, 2023

Νικητής Ράλλυ Αλμυρός 2025

Νικητής Ράλλυ Σπριντ Αιγίου 2018, 2019, 2024, 2025, 2026

Νικητής Ράλλυ Σπριντ Αχαιός 2021, 2025

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΙΑΒΑΣΗΣ ( ΣΥΝ ΟΔΗΓΟΣ)

Ηλικία: 37 ετών

Πρώτος αγώνας: Ράλλυ Αχαιός 2015

Αγώνες: 55

Νίκες σε επίπεδο γενικής: 9

Νίκες σε επίπεδο κλάσης: 30

Σημαντικότερες Επιτυχίες:

Πρωταθλητής Ράλλυ Ασφάλτου F2 2025

Κυπελλούχος Ελλάδος Νοτίου Ελλάδος 2025

Κυπελλούχος Ελλάδος Νοτίου Ελλάδος 2018

Νικητής Ράλλυ Παλάδιο 2018, 2023

Νικητής Ράλλυ Σπριντ Αιγίου 2018, 2019, 2024, 2025, 2026

Νικητής Ράλλυ Σπριντ Αχαιός 2021, 2025

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