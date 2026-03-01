Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2025 – Η απονομή των Όσκαρ…

Σε εξαιρετικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) η βράβευση των αθλητών που διακρίθηκαν στις διάφορες μορφές αγώνων αυτοκινήτου το 2025.

Στην εκδήλωση, γιορτή του Ελληνικού Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, που φιλοξενήθηκε στον Πολυχώρο Λώλου στην Παιανία, τιμήθηκαν οι πρωταγωνιστές της περασμένης χρονιάς, σε μια ζεστή βραδιά με χαμόγελα, αναμνήσεις και αισιοδοξία για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η βραδιά ξεκίνησε με έναν σύντομο χαιρετισμό από την Πρόεδρο της ΟΜΑΕ, Φωτεινή Ψαρράκου που έκανε τον απολογισμό της περασμένης χρονιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: “Η ΟΜΑΕ το 2025 συνέχισε να επενδύει σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αλλά και να αναβαθμίζει το επίπεδο των στελεχών με συνεχή σεμινάρια σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Παράλληλα, η περιβαλλοντική διαπίστευση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου αποτελεί μία σημαντική αναγνώριση της δέσμευσης και της προσήλωσης της ΟΜΑΕ σε πολιτικές βιωσιμότητας με σεβασμό στο περιβάλλον”.

Η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς όλους όσους στηρίζουν τη διοργάνωση των αγώνων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους στο χώρο: “Ευχαριστούμε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας e-kouros, η οποία διαμορφώνει ένα θεσμικό πλαίσιο που διασφαλίζει την ομαλή, ασφαλή και διάφανη διεξαγωγή των αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αντίστοιχα, ευχαριστούμε την Ελληνική Αστυνομία και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την άριστη συνεργασία, καθώς και την Cosmote TV για τη συμβολή της στην προβολή των αγώνων. Θερμές ευχαριστίες στους διοργανωτές, με τους αθλητές να αποδεικνύουν ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτελεί τρόπο ζωής. Ευχαριστούμε επίσης τους χορηγούς για τη στήριξή τους, τους μηχανικούς, καθώς και τους συνεργάτες της ΟΜΑΕ, τα στελέχη και τους κριτές των αγώνων”.

Όσον αφορά το 2026, η κα Ψαρράκου τόνισε ότι «κοιτάζουν» με αισιοδοξία τη νέα χρονιά: «Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός μηχανοκίνητου αθλητισμού σύγχρονου, ασφαλούς, εξωστρεφούς και βιώσιμου, που να τιμά την ιστορία και την προσφορά των ανθρώπων του”. Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε σε όλους “ασφαλείς αγώνες, σε μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες”.

Οι βραβεύσεις

Μετά από τις ομιλίες θεσμικών προσκεκλημένων, όπως ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και η Πρόεδρος της ΑΜΟΤΟΕ, ακολούθησαν οι βραβεύσεις αθλητών που διακρίθηκαν σε διεθνείς αγώνες το 2025. Ξεχωρίζει ο Θωμάς Κρασώνης, Πρωταθλητής στην κατηγορία open του NASCAR Euro Series (!), η απόδειξη ότι όταν επιμείνει νικά, ο Έλληνας με ταλέντο και το σωστό πλάνο.

Ακόμα, βραβεύτηκαν για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς θεσμούς, ο Γιώργος Βασιλάκης, ο Δημήτρης Δεβερίκος, ο Κρίτων Λεντούδης, και ο Ζώης Σκρίμπιας.

Τιμητική πλακέτα, έλαβαν ο θρύλος των Ελληνικών αγώνων Ράλλυ, Βαγγέλης Γκάλλο, όπως και ο Γιώργος Κωστούρος, που κάλυψε με την κάμερά του τους αγώνες αυτοκινήτου από το 1986 έως το 2012.

Η βραδιά συνεχίστηκε με τη βράβευση των πρωταγωνιστών του 2025, σε όλες τις μορφές αγώνων της περασμένης χρονιάς. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν οι αθλητές που διακρίθηκαν στο χώρο του Karting και του Drift, όπως και στους αγώνες Ταχύτητας, στις Αναβάσεις, στο Dragster, σε χωμάτινα και ασφάλτινα ράλλυ, με σύγχρονα και Ιστορικά αυτοκίνητα, στην κατηγορία crosscar, σε εκδηλώσεις τύπου Regularity, σε αγώνες τύπου off road με 4×4, όπως και σε Δεξιοτεχνίες.

Η ΟΜΑΕ, που με την ευκαιρία, αγνοεί επιδεικτικά τη συμβολή των Μέσων του ειδικού Τύπου, όπως και των εξαιρετικών φωτογράφων του χώρου, στην προβολή των Ελληνικών αγώνων, ευχήθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους στο χώρο ευθύνης της, "καλή και ασφαλή αγωνιστική χρονιά, με υγεία, επιτυχίες και όμορφες στιγμές".