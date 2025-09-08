PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις – Sporting: Νικητές οι Jari-Matti Latvala – Jani Hussi

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, ο έβδομος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων (FIA EHRC). Νικητές του αγώνα αναδείχθηκαν οι Jari-Matti Latvala – Jani Hussi, οι οποίοι κυριάρχησαν επί ελληνικού εδάφους, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Το δεύτερο σκέλος εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο για το Φινλανδικό δίδυμο, καθώς με την Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) επικράτησε και στις έξι Ειδικές Διαδρομές του δεύτερου σκέλους, πετυχαίνοντας την τρίτη του νίκη στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων. Για τον Φινλανδό οδηγό, η νίκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προστίθεται στο πλούσιο αγωνιστικό του παλμαρέ και συνδέεται με την ιστορία του Ράλλυ Ακρόπολις, το οποίο είχε κερδίσει το 2013. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας (Lancia Delta Integrale 16V) που κινήθηκαν χωρίς προβλήματα την Κυριακή, επικρατώντας παράλληλα στον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων. Οι Πρωταθλητές Ελλάδος έκαναν αγώνα τακτικής την Κυριακή προκειμένου να διασφαλίσουν τη θέση τους και τα κατάφεραν, ανεβαίνοντας και στη φετινή διοργάνωση στο πόντιουμ. Άτυχοι στάθηκαν για άλλη μια χρονιά οι Βέλγοι Ghislain de Mevius–Johan Jalet που εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους στη δεύτερη διαδρομή της Κυριακής, από πρόβλημα στον κινητήρα του Mazda 323 GTX κι ενώ ήταν στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης.

Οι Αχιλλέας Χριστοδούλου – Κωνσταντίνος Σούκουλης πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση καθ’ όλη τη διάρκεια του διήμερου αγώνα και παρά το κλαταρισμένο ελαστικό που είχαν στο πρώτο σκέλος, κατέκτησαν την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την ταχύτητα και τη σταθερότητά τους. Το πλήρωμα του Mitsubishi Lancer Evo VI συμμετείχε στον Ελληνικό αγώνα. Ένα λάθος κόστισε στους Gregoire de Mevius–Andre Leyh τη δυνατότητα να παλέψουν για μια θέση στο βάθρο του αγώνα. Ο παλιός γνώριμος των Ελλήνων φιλάθλων που επέστρεψε στη χώρα μας με το Nissan Sunny GTI-R με το οποίο είχε αγωνιστεί στο Ράλλυ Ακρόπολις του 1992, καθυστέρησε να φτάσει στο σέρβις με αποτέλεσμα να χρεωθεί ποινή 1 λεπτού και 50 δευτερολέπτων και να ολοκληρώσει τον αγώνα στην τέταρτη θέση. Παράλληλα, την Κυριακή ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στα φρένα, ενώ είχε και ένα κλαταρισμένο ελαστικό.

Αποστολή εξετελέσθη για τους Maciej Lubiak–Grzegorz Dachowski, οι οποίοι πέτυχαν το στόχο τους στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, παρά το πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων της Porsche 911 Carrera RS 2.7 στην τελευταία διαδρομή. Το πολωνικό πλήρωμα που παρέμεινε επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, ακολούθησε συντηρητική τακτική χωρίς να πιέσει, με βασικό στόχο τον τερματισμό και τη συλλογή πολύτιμων βαθμών για τον θεσμό. Αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής ήταν η πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης και η δεύτερη μεταξύ των πληρωμάτων που βαθμολογούνται στο διεθνή θεσμό.

Στην πρώτη τους γνωριμία με τα Ελληνικά χώματα, οι Will Graham–James O’Brien έκαναν έναν απροβλημάτιστο αγώνα, χαρίζοντας παράλληλα θέαμα με την πισωκίνητη BMW M3 E30. Ο 29χρονος οδηγός που συγκαταλέγεται στους διεκδικητές του τίτλου, τερμάτισε στην έκτη θέση γενικής και στην τρίτη μεταξύ των πληρωμάτων που είναι εγγεγραμμένοι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Πέτρος Παντελή – Αντώνης Χρυσοστόμου, οι οποίοι βρέθηκαν για πρώτη φορά πίσω από το τιμόνι ενός Mitsubishi Lancer Evo II. Το κυπριακό πλήρωμα, γνώριμο από τη συχνή παρουσία του στους ελληνικούς αγώνες, έδειξε την ταχύτητά του, ωστόσο ένα κλατάρισμα στο Ακραίφνιο το Σάββατο στέρησε τη δυνατότητα για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα. Με πιο συντηρητική στρατηγική επέλεξε να κινηθεί ο Enrico Brazzoli, στην πέμπτη του συμμετοχή στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις. Μαζί με τη Martina Musiari στο δεξί μπάκετ της εντυπωσιακής Porsche 911 Carrera RS 2.7, έφτασαν στον τερματισμό, κατακτώντας την όγδοη θέση της γενικής κατάταξης.

Λίγο πιο πίσω, στην ένατη θέση, ολοκλήρωσαν οι Ernie Graham – Karen Graham με το Ford Escort RS1800. Παρά τις δυσκολίες που συνάντησαν στη φετινή τους παρουσία στη χώρα μας, το βρετανικό δίδυμο απόλαυσε κάθε στιγμή του αγώνα και ανανέωσε το ραντεβού του με το Ιστορικό Ακρόπολις για την επόμενη χρονιά. Την πρώτη δεκάδα ολοκλήρωσαν οι Pasi Hapulahti – Antti Nordstrom στην πρώτη τους συμμετοχή εκτός Φινλανδίας. Με το Volvo 242, οι Φινλανδοί τερμάτισαν στους Δελφούς, δηλώνοντας ενθουσιασμένοι από τις απαιτητικές και εντυπωσιακές ειδικές διαδρομές της Ελλάδας. Οι Γιώργος Δελαπόρτας – Ευάγγελος Παναρίτης επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα με το Volkswagen Golf II, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, τη δεύτερη στην Ελληνική Κατηγορία 4 και την πρώτη στα προσθιοκίνητα.

Το βάθρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ιστορικών συμπλήρωσαν οι Δημήτρης Παύλος Μελάς – Στάθης Βαρδαξής με Porsche 911 Carrera RS 3.0, που επικράτησαν στην Ελληνική Κατηγορία 2. Άλλον έναν τερματισμό πρόσθεσαν στο παλμαρέ τους οι Κυριάκος και Νικόλαος Βυτόγιαννης με Subaru Impreza, ολοκληρώνοντας τον αγώνα μπροστά από τους Γιώργο Παραδείση – Πλούταρχο Στεργίου με Ford Escort RS2000 MKI, οι οποίοι τερμάτισαν δεύτεροι στην Κατηγορία 2 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Στην πρώτη τους εμφάνιση με το Ford Sierra RS Cosworth 4×4, οι Τάκης Κουτσίκος – Νίκος Πετρόπουλος δυσκολεύτηκαν, αλλά κατάφεραν να τερματίσουν στην τρίτη θέση της Ελληνικής Κατηγορίας 4, ενώ οι Πέτρος Βασιλόπουλος – Παναγιώτης Κουκλιαμπής με Ford Escort RS2000 MKI έδειξαν εμφανή βελτίωση στην απόδοσή τους και κατέκτησαν την τρίτη θέση στην Ελληνική Κατηγορία 2.

Στη γενική κατάταξη, ακολούθησαν οι Δημήτρης Τρίκαρδος – Νίκος Μανούσκος με Ford Escort RS2000 MKI και οι θριαμβευτές του Επάθλου έως 1600 κ.εκ., Κωνσταντίνος Κοφινάς – Λάμπρος Ζωγράφος με Toyota Corolla AE86. Στην Ελληνική Κατηγορία 3, νικητές αναδείχθηκαν οι Θεόδωρος Καλαμαράς – Δημήτρης Λαμπράκης με Toyota Starlet KP61, συνεχίζοντας το επιτυχημένο τους σερί τερματισμών στον αγώνα. Τους βαθμούς της νίκης στην Κατηγορία 3 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος καρπώθηκαν οι Γερμανοί Siegfried Mayr–Renate Mayr με Volvo 240. Οι Ιωάννης Παράβαλος – Διονύσης Κολοτούρος, παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν στην κορυφή του Επάθλου έως 1600 κ.εκ., έχασαν θέσεις στην κατάταξη λόγω προβλήματος στα ηλεκτρικά του Toyota Corolla AE92, που τους στέρησε πολύτιμο χρόνο και βαθμούς. Πολύ καλή παρουσία είχαν στον αγώνα οι “Sassos”-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης, με τον οδηγό να δείχνει να μη δυσκολεύεται στην πρώτη του επαφή με τετρακίνητο. Το πλήρωμα, ωστόσο, αποκλείστηκε, καθώς το Subaru Legacy 4WD δεν διέθετε Ιστορικό Τεχνικό Διαβατήριο Αυτοκινήτου της FIA (HTP).

Δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την προσπάθεια οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς οι οποίοι εγκατέλειψαν στα μισά του δεύτερου σκέλους από πρόβλημα στον κινητήρα της Lancia Delta Integrale 16V κι ενώ κρατούσαν σφιχτά τη δεύτερη θέση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.

Χορηγός ονομασίας του φετινού αγώνα ήταν η εταιρεία PEMA, η οποία εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ανεφοδιασμού με καύσιμα και λιπαντικά, εξυπηρετώντας πλοία σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω ενός ισχυρού δικτύου προμηθευτών και στρατηγικών συνεργασιών, διασφαλίζει άμεση, αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 7ημέρες την εβδομάδα – είτε πρόκειται για ανεφοδιασμό σε πολυσύχναστα λιμάνια είτε για παράδοση σε απομακρυσμένα σημεία. Με παγκόσμια εμβέλεια και πελατοκεντρική προσέγγιση, η PEMA είναι ο συνεργάτης που φροντίζει να παραμένετε πάντα σε εγρήγορση.

Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές παρείχαν φέτος η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας. Στο πλευρό του PΕΜΑ Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, βρέθηκαν επίσης, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Θηβαίων, ο Δήμος Τανάγρας, ο Δήμος Λεβαδέων, ο Δήμος Δελφών, ο Δήμος Ορχομενού, ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας και ο Δήμος Αλιάρτου.

Χορηγός επικοινωνίας ήταν η Cosmote TV, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρών σε όλες τις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας.

Το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις αποτέλεσε και φέτος αναπόσπαστο κομμάτι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις σε αγωνιζόμενους και θεατές. Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλα τα πληρώματα που συμμετείχαν και έδωσαν το δικό τους χρώμα στον αγώνα και ανανεώνει το ραντεβού για την επόμενη χρονιά.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

