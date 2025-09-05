PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Ξεκίνημα με το shakedown…

Οι πρώτοι ήχοι αγωνιστικών αυτοκινήτων αντήχησαν στην περιοχή της Θήβας, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου διεξήχθη το Shakedown, μια προαιρετική διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στους αγωνιζόμενους να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες τους ρυθμίσεις πριν την εκκίνηση

Συνολικά έντεκα πληρώματα επέλεξαν να συμμετάσχουν, δοκιμάζοντας τα αυτοκίνητά τους και προετοιμάζοντας κάθε λεπτομέρεια ενόψει του έβδομου γύρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων. Το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις ξεκινά και όλα είναι έτοιμα για ένα συναρπαστικό τριήμερο γεμάτο ένταση, θέαμα και αγωνιστική δράση στις πανέμορφες ειδικές της Στερεάς Ελλάδας, της Βοιωτίας και της Φωκίδας.

Ο Jari-Matti Latvala, o οδηγός με τις περισσότερες εκκινήσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ που φέτος ακολουθεί το θεσμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστορικών αυτοκινήτων, πραγματοποίησε την ταχύτερη επίδοση στο shakedown, δείχνοντας τις άγριες διαθέσεις του. Με συνοδηγό τη νεαρή Jani Hussi στην Toyota Celica Turbo 4WD ST185, ο Φινλανδός επιθυμεί διακαώς την τρίτη νίκη στη χρονιά, προκειμένου να ανακτήσει και πάλι την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα.

Οι άτυχοι στον περσινό αγώνα, Ghislain de Mevius-Johan Jalet πραγματοποίησαν την δεύτερη ταχύτερη επίδοση στο shakedown και θα κυνηγήσουν τη νίκη με το Mazda 323 GTX, αν και γνωρίζουν πως θα έχουν δύσκολο έργο.

Παράλληλα, 33 χρόνια μετά από τη συμμετοχή του στο Ράλλυ Ακρόπολις με ένα Nissan Sunny GTI-R, ο Βέλγος Gregoire de Mevius επέστρεψε στα Ελληνικά χώματα με το ίδιο αυτοκίνητο, προκειμένου να αγωνιστεί στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις. Με συνοδηγό τον Andre Leyh έδειξε ήδη από το shakedown πως θα είναι ανταγωνιστικός, προσφέροντας παράλληλα και θέαμα.

Τις τελευταίες ρυθμίσεις στο Mitsubishi Lancer Evo VI πραγματοποίησε ο νεαρός Αχιλλέας Χριστοδούλου, ο οποίος αγωνίζεται για πρώτη φορά με συνοδηγό τον Κωνσταντίνο Σούκουλη. Νικητής του περσινού Acropolis Rally Legends, ο 21χρονος οδηγός στοχεύει σε μία ακόμη σημαντική επιτυχία, αυτή τη φορά στην Κατηγορία 5. Από εκεί και πέρα, να διατηρηθούν στην κορυφή της βαθμολογίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστορικών αυτοκινήτων θα επιδιώξουν οι Maciej Lubiak-Grzegorz Dachowski που πραγματοποίησαν τρία περάσματα στη Θήβα με την Porsche 911 Carrera RS 2.7 που έχουν στα χέρια τους.

Στη διαδικασία του shakedown συμμετείχε και ο Ιταλός Enrico Brazzoli, στην επιστροφή του στα Ελληνικά χώματα, με συνοδηγό την Martina Musiari. Το πλήρωμα της Porsche 911 SC RS έκανε 4 περάσματα και αναμένεται να είναι ανταγωνιστικό στον διήμερο αγώνα.

Από ελληνικής πλευράς, οι άτυχοι πέρυσι, Γιώργος Δελαπόρτας-Ευάγγελος Παναρίτης ακολούθησαν πιο πίσω και θέλουν φέτος να φτάσουν στον τερματισμό στους Δελφούς με το Volkswagen Golf II. Την πρώτη γνωριμία με το λευκό Subaru Legacy Turbo 4WD είχαν στο shakedown οι “Sassos”-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης που βρέθηκαν εμπρός από τους Δημήτρη Τρίκαρδο-Νικόλαο Μανούσκο (Ford Escort RS 2000 MKI) που συμμετέχουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον αγώνα. Τέσσερις διελεύσεις από το shakedown του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις πραγματοποίησαν οι Σάββας Τζιλαβής-Γιώργος Δημόπουλος (Ford Escort RS 2000 MKI) και είναι έτοιμοι να ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο.

Ο Ελληνικής καταγωγής Andrea Farmakakis που ενθουσιάστηκε από τις ειδικές διαδρομές στην περσινή διοργάνωση, επέστρεψε φέτος και με συνοδηγό στο Ford Escort RS 2000 MKII τον Fabio Salis, θέλει να κάνει έναν απροβλημάτιστο αγώνα.

Η συνέχεια του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις περιλαμβάνει τον Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου από τις 08:00 έως τις 16:00, στις Εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ). Στις 18:30, στη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης θα πραγματοποιηθεί η Πανηγυρική Εκκίνηση του αγώνα, με τα αυτοκίνητα να διανυκτερεύουν στο προαύλιο του ΟΑΚΑ, προτού ξεκινήσουν τη διήμερη περιπέτεια στις 13 Ειδικές Διαδρομές που απαρτίζουν τον έβδομο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστορικών αυτοκινήτων.

