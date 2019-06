Πέντε Ford GT στο φετινό Le Mans

Οι ομάδες βρίσκονται ήδη σε θέσεις μάχης με το σκηνικό για έναν ιστορικής σημασίας αγώνα στην κλάση GTE να έχει στηθεί πλήρως, εν όψει της 24ωρης αντιπαράθεσης ανθρώπων και μηχανών στο Le Mans, που φέτος θα διεξαχθεί στην ομώνυμη γαλλική πίστα στις 15-16 Ιουνίου. Πενήντα χρόνια μετά το σερί των τεσσάρων νικών της Ford στο Le Mans, η μάχη δεν θα κριθεί φέτος μόνο από το αποτέλεσμα της κόντρας Ford vs Ferrari. Και αυτό γιατί η εταιρεία του μπλε οβάλ καλείται σε λίγες μέρες από σήμερα να… δείξει τα δόντια της όχι μόνο στην ιταλική εταιρεία, αλλά και στις BMW, Aston Martin, Corvette και Porsche! Έτσι, μία πραγματικά τιτάνια σύγκρουση ανάμεσα σε έξι ηχηρά ονόματα βρίσκεται και επίσημα πλέον προ των πυλών, με την ομάδα Ford Chip Ganassi Racing να είναι καθ’ όλα έτοιμη να σηκώσει το γάντι υιοθετώντας το γνωστό σύνθημα Go Like Hell.

Με πολλές λαμπρές, αλλά και άσχημες στιγμές σε αυτή του την πορεία, το τετραετές αγωνιστικό πρόγραμμα της Ford με το Ford GT στον 24ωρο αγώνα του Le Mans έχει χαρίσει στον κατασκευαστή μοναδικές αναμνήσεις που θα κρατήσουν μία ολόκληρη ζωή. Αν μη τι άλλο, όλα αυτά τα χρόνια ο εμβληματικός αυτός αγώνας αποτέλεσε το ιδανικό πεδίο για καινοτομία και γνώση, τόσο για τις μηχανές, όσο και για τους ανθρώπους που τις κατασκεύασαν, τις εξέλιξαν και τις οδήγησαν.

«Αυτό το τελευταίο – για την ομάδα της Ford – Le Mans θα είναι σίγουρα συγκινητικό», δηλώνει ο Mark Rushbrook, Γενικός Διευθυντής της Ford Performance Motorsport.«Με το συγκεκριμένο αγωνιστικό πρόγραμμα, στοχεύσαμε στο πρώτο σκαλί του βάθρου κατά την επιστροφή μας στο Le Mans 50 χρόνια μετά την πρώτη μας νίκη εκεί το 1966, και το πετύχαμε τον πρώτο κιόλας χρόνο. Ωστόσο η επιτυχία αυτή δεν μείωσε την επιθυμία μας να συνεχίσουμε και το γεγονός ότι τερματίσαμε στο βάθρο όλες τις χρονιές που συμμετείχαμε στο Le Mans, δείχνει τη συνέπεια της ομάδας. Στο τελευταίο μας Le Mans, λοιπόν, έχουμε πέντε GT παραταγμένα στη σχάρα εκκίνησης μαζί με εκείνο της Keating Motorsports, γι’ αυτό και ελπίζω να τα πάμε καλά. Ό,τι και να συμβεί, ήταν εμπειρία ζωής και γι’ αυτό είμαστε ευγνώμονες απέναντι στην ACO και στο WEC για τη στήριξή τους».

Η Ford είναι ο μόνος κατασκευαστής στην κατηγορία GTE Pro που έχει ανεβεί στο βάθρο και στις τρεις τελευταίες διοργανώσεις στο Le Mans. Και τα τέσσερα εργοστασιακά Ford GT, βαμμένα πλέον σε νέα αγωνιστικά χρώματα προς τιμήν των μεγάλων επιτυχιών του παρελθόντος, θα τα οδηγήσουν ονόματα που σαν στόχο έχουν μόνο το πρώτο σκαλί του βάθρου.

Στο τιμόνι του Ford GT με το Νο 66 θα βρίσκονται ο Γερμανός Stefan Mücke, ο Γάλλος Olivier Pla και ο Αμερικανός Billy Johnson. Ειδικά για τον Pla που είναι Γάλλος, μία νίκη στο Le Mans αποτελεί ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα.

Στο γνώριμο πλήρωμα με το Νο 67 των Βρετανών Andy Priaulx και Harry Tincknell προστίθεται φέτος ο Αμερικανός Jonathan Bomarito, ειδικά για το Le Mans. Με δεδομένη την ταχύτητα που έχει πρόσφατα επιδείξει, πρόκειται για ένα τρίο που πραγματικά αξίζει να προσέξει κανείς στο φετινό αγώνα.

Ο Αμερικανός Joey Hand επιστρέφει στο Le Mans στο τιμόνι του Ford GT με το No 68 έχοντας πλέον αναρρώσει από μία πρόσφατη ίωση. Μαζί με το Γερμανό Dirk Müller και το Γάλλο Sébastien Bourdais, ο Hand ήταν ο νικητής στον αγώνα του Le Mans το 2016 και θα ήταν πανευτυχής αν έκαναν το νταμπλ φέτος.

Το Ford GT με το No 69 και με πλήρωμα τον Αυστραλό Ryan Briscoe, τον Βρετανό Richard Westbrook και το Νεοζηλανδό Scott Dixon έχει ήδη τερματίσει δύο φορές στο βάθρο του αγώνα για λογαριασμό της Ford. Φυσικά, θα ήθελαν να κλείσουν τον κύκλο με μία νίκη φέτος μετά από μία δεύτερη και μία τρίτη θέση στο Le Mans.

Το Ford GT της Keating Motorsports με το Νο 85 και χορηγό τη Wynn’s κατεβαίνει στη μάχη της κατηγορίας GTE Am απέναντι στις Ferrari, τις Aston Martin και τις Porsche. Ο Αμερικανός Ben Keating, ο Ολλανδός Jeroen Bleekemolen και ο Βραζιλιάνος Felipe Fraga είναι οδηγοί επιπέδου και ανυπομονούν να ξεκινήσει ο αγώνας. Η εκκίνηση του 87ου αγώνα των 24 Ωρών του Le Mans θα γίνει το Σάββατο 15 Ιουνίου στις 16:00 ώρα Ελλάδας. Δελτίο Τύπου