Perseus Racing: Η επιστροφή στην πίστα με το Electryon Evo

Η φοιτητική ομάδα Formula Student του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας -Perseus Racing- σε μια σεζόν γεμάτη προκλήσεις και διακρίσεις.

Η Perseus Racing είναι η φοιτητική ομάδα Formula Student του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός πλήρως λειτουργικού μονοθέσιου.

Η περσινή χρονιά ήταν από τις πιο απαιτητικές στην ιστορία της ομάδας. Σε μόλις έναν χρόνο έθεσε ως στόχο να ολοκληρώσουν το δεύτερο ηλεκτρικό τους μονοθέσιο, το Electryon Evo. Οι αμέτρητες ώρες δουλειάς, οι δυσκολίες και οι στιγμές αμφιβολίας τελικά άξιζαν, αφού έπειτα από οκτώ χρόνια η Perseus Racing κατάφερε να επιστρέψει στην πίστα.

Η σεζόν ξεκίνησε στην Κροατία, στον διεθνή διαγωνισμό Formula Student Alpe Adria. Παρότι ένα τεχνικό πρόβλημα στέρησε στην ομάδα τη συμμετοχή στα δυναμικά αγωνίσματα, σημείωσε την πρώτη της διάκριση: την 3η θέση στο Business Plan Presentation. Ήταν μια στιγμή που γέμισε όλα τα μέλη με περηφάνια, καθώς απέδειξαν ότι μπορούν να σταθούν επάξια ανάμεσα σε κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

Perseus Racing: στον πρώτο ελληνικό διαγωνισμό Formula IHU

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Perseus Racing συμμετείχε στον πρώτο ελληνικό διαγωνισμό, το Formula IHU. Οι μηχανικοί της εργάστηκαν ασταμάτητα ώστε να αποκαταστήσουν το πρόβλημα και να φέρουν το μονοθέσιο πίσω στην πίστα. Η ομάδα πέρασε με επιτυχία όλους τους τεχνικούς ελέγχους και όχι μόνο αγωνίστηκε, αλλά και διακρίθηκε: 3η θέση στο Skidpad, ακόμη μία 3η θέση στο Business Plan Presentation και την κορυφαία 1η θέση στο Cost & Manufacturing.

Perseus Racing: και του χρόνου!

Με αυτά τα αποτελέσματα, η Perseus Racing ολοκλήρωσε μια χρονιά γεμάτη χαρά και απέδειξε ότι με ομαδικό πνεύμα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μεγάλα όνειρα. Με αισιοδοξία και ενθουσιασμό κοιτάζει ήδη την επόμενη πρόκληση.