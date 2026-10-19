Πρωταθλητής Ευρώπης ο Βασίλης Ηλιόπουλος στην κατηγορία XC Junior

Με πέντε παρουσίες στο βάθρο και δύο νίκες σε οκτώ αγώνες, ο 15χρονος Έλληνας οδηγός κατέκτησε τον τίτλο στην πρώτη του μόλις σεζόν στον θεσμό.

Ο Βασίλης Ηλιόπουλος κατέκτησε τον τίτλο στην κατηγορία XC Junior του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Autocross, πετυχαίνοντας, σε ηλικία μόλις 15 ετών, μια σπουδαία διεθνή διάκριση για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ο νεαρός Έλληνας οδηγός εξασφάλισε το πρωτάθλημα με την τρίτη θέση στον τελευταίο αγώνα της σεζόν, στην Πορτογαλία. Το αποτέλεσμα αυτό επισφράγισε μια εξαιρετική πορεία, με πέντε παρουσίες στο βάθρο, μεταξύ των οποίων δύο νίκες, στους οκτώ αγώνες της διοργάνωσης.

Η φετινή σεζόν περιλάμβανε αγώνες σε ολόκληρη την Ευρώπη, με διαδοχικούς σταθμούς στη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Ένα απαιτητικό πρόγραμμα, τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και σε προετοιμασία και μετακινήσεις, που ανέδειξε τη σταθερότητα και την προσήλωση του νεαρού οδηγού στον στόχο του.

Από την πρώτη του εμφάνιση, ο Βασίλης ξεχώρισε με την ταχύτητα και την αποφασιστικότητά του. Συνδυάζοντας το ταλέντο με τη σωστή προετοιμασία και το πάθος για τη νίκη, παρέμεινε ανταγωνιστικός μέχρι το φινάλε και κατέκτησε πανάξια τον ευρωπαϊκό τίτλο.

Η επιτυχία του αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ήρθε στην πρώτη του χρονιά στο πρωτάθλημα. Απέναντι σε βασικούς διεκδικητές που διένυαν ήδη τη δεύτερη σεζόν τους στον θεσμό και σε συμμετοχές από χώρες με ισχυρή παράδοση στο motorsport, ο 15χρονος Έλληνας κατάφερε να ανέβει στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Καθοριστικό στήριγμα στην προσπάθειά του υπήρξε η οικογένειά του και ιδιαίτερα ο πατέρας του, Παναγιώτης, ο οποίος στάθηκε δίπλα του σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της αγωνιστικής χρονιάς.

Ο ευρωπαϊκός τίτλος του Βασίλη Ηλιόπουλου αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό και ένα ξεχωριστό ορόσημο στην πορεία ενός νεαρού οδηγού που κάνει ήδη αισθητή την παρουσία του σε διεθνές επίπεδο.