Ράλλυ Ντακάρ: Αλλάζει έδρα για το 2027, θα επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία το 2028

Το Ράλλυ Ντακάρ του 2027 θα διεξαχθεί σε διαφορετική περιοχή και θα οργανωθεί από την Amaury Sport Organisation (ASO). Ο τόπος διεξαγωγής του θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με κοινή δήλωση της Amaury Sport Organisation και της Saudi Motorsport Company το Ντακάρ 2027 δεν θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία. Το διάσημο rally θα επιστρέψει σε αυτήν το 2028 για την 50ή διοργάνωσή του. Αποφασίστηκε από κοινού ότι το Ντακάρ Σαουδική Αραβία 2027, που είχε προγραμματιστεί για την περίοδο από 1 έως 15 Ιανουαρίου 2027, δεν θα διεξαχθεί εκεί, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή. Η απόφαση αυτή είναι έκτακτη και μοναδική και ελήφθη σε στενή συνεργασία με την Ομοσπονδία Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας της Σαουδικής Αραβίας (SAMF), καθώς και με την υποστήριξη της FIA και της FIM.

Το Ντακάρ 2027 θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Η διοργάνωσή του θα διεξαχθεί σε διαφορετική περιοχή και θα οργανωθεί από την A.S.O. Ο τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί ξεχωριστά τις επόμενες ημέρες. Η A.S.O. βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους αγωνιζόμενους, τις ομάδες και τους συνεργάτες, προκειμένου να τους υποστηρίξει κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης.

Η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει το Ντακάρ 2028, μια ιστορική διοργάνωση που θα γιορτάσει την 50ή διοργάνωση του διάσημου αγώνα. Οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται ήδη προκειμένου να μετατρέψουν αυτό το ορόσημο σε μια εξαιρετική στιγμή τόσο για το Ντακάρ όσο και για τη Σαουδική Αραβία, με κοινή δέσμευση να παρουσιάσουν για άλλη μια φορά μια εμβληματική διοργάνωση παγκόσμιας κλάσης, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα.

Από το 2020, η Σαουδική Αραβία έχει φιλοξενήσει επτά συνεχόμενες διοργανώσεις του Ντακάρ, υποδεχόμενη αγωνιζόμενους από όλο τον κόσμο σε διαδρομές που ανέδειξαν την αξιοθαύμαστη γεωγραφική ποικιλομορφία της. Αυτές οι διοργανώσεις έχουν καταστήσει τη Σαουδική Αραβία αναπόσπαστο μέρος της κοινότητας του Ντακάρ και έχουν εδραιώσει μια ισχυρή, μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της A.S.O., της SMC και της SAMF. Και οι τρεις οργανισμοί επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, να αναπτύξουν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στη Σαουδική Αραβία και να προσφέρουν εξαιρετικές εμπειρίες στους αγωνιζόμενους, τις ομάδες και τους οπαδούς.