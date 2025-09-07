ΡΕΜΑ Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις – Sporting – Σκέλος 1: Επικεφαλής οι Latvala-Hussi

Οι Jari Matti Latvala–Jani Hussi κυριάρχησαν στο πρώτο σκέλος του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις και απέκτησαν σημαντικό προβάδισμα στη μάχη της νίκης.

Ο έβδομος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων φιλοξενείται στην Ελλάδα, με 52 πληρώματα να ρίχνονται στη μάχη με το χρονόμετρο στις 7 ειδικές διαδρομές του πρώτου σκέλους.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Latvala-Hussi δεν άφησαν περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους τους, χτίζοντας από την πρώτη ειδική διαδρομή του αγώνα, διαφορά ασφαλείας. Ωστόσο, για ακόμη έναν αγώνα, τα προβλήματα δεν έλειψαν για τον πρώην αστέρα του WRC, καθώς στον Παρνασσό αντιμετώπισε πρόβλημα με τον κινητήρα του Toyota Celica Turbo 4WD (ST185), χάνοντας περισσότερο από μισό λεπτό. Η μηχανική βλάβη αποκαταστάθηκε στο απογευματινό service, με το πλήρωμα να θέτει από νωρίς γερές βάσεις για την τρίτη του φετινή νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων. Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσαν το πρώτο σκέλος οι Ghislain de Mevius – Johan Jalet με το Mazda 323 GTX. Το βελγικό πλήρωμα, στη δεύτερη συμμετοχή του στον αγώνα, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των πρωτοπόρων, επηρεασμένο και από την πολύμηνη αποχή του από την αγωνιστική δράση και την Κυριακή θα κινηθεί με στόχο να διατηρήσει τη θέση του. Παρά τα προβλήματα πρόσφυσης που αντιμετώπισαν, οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας είναι στην τρίτη θέση με την Lancia Delta Integrale 16V. Οι περσινοί Πρωταθλητές Ελλάδος Ιστορικών, γλιστρούσαν στις ειδικές διαδρομές, έχοντας και ένα τετ-α-κε στον Παρνασσό. Παρά τις δυσκολίες, είναι στην κορυφή του αγώνα που προσμετράει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων και διεκδικεί με αξιώσεις μια θέση στο βάθρο.

Οι Gregoire de Mevius–Andre Leyh, στην επιστροφή του Βέλγου οδηγού στα Ελληνικά χώματα είναι στην τέταρτη θέση, κάνοντας ένα απροβλημάτιστο πρώτο σκέλος. Με το Nissan Sunny GTi-R ο παλιός γνώριμος των Ελλήνων φιλάθλων κινείται εντυπωσιακά και την Κυριακή αναμένεται να έχει ωραία μάχη με τους Σταφυλοπάτη-Χατζηρήγα για το τρίτο σκαλί του βάθρου, καθώς η μεταξύ τους διαφορά είναι μικρότερη των 6 δευτερολέπτων. Παρά το κλατάρισμα που είχαν στον Παρνασσό, οι Αχιλλέας Χριστοδούλου – Κωνσταντίνος Σούκουλης βρίσκονται στην πέμπτη θέση γενικής με το Mitsubishi Lancer Evo VI, συμμετέχοντας αποκλειστικά στον ελληνικό αγώνα. Ο 20χρονος οδηγός ανέβαζε ρυθμό ειδική με ειδική, σημειώνοντας τη δεύτερη ταχύτερη επίδοση τόσο στο Ακραίφνιο όσο και στη νυχτερινή Άμφισσα. Πιο πίσω βρίσκονται οι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστορικών αυτοκινήτων, Maciej Lubiak–Grzegorz Dachowski με την Porsche 911 Carrera RS 2.7. Με στόχο να φτάσουν στον τερματισμό και να συγκεντρώσουν πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα, οι Πολωνοί επέλεξαν να μην πιέσουν στο σκέλος του Σαββάτου. Ένα λεπτό πίσω τους ακολουθούν οι έτεροι διεκδικητές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, Will Graham–James O’Brien, στην πρώτη τους επαφή με τα Ελληνικά χώματα, οι οποίοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό των Πολωνών με την πισωκίνητη BMW M3 E30.

Όγδοοι γενικής είναι οι Πέτρος Παντελή – Αντώνης Χρυσοστόμου με το Mitsubishi Lancer Evo II, συμμετέχοντας στον ελληνικό αγώνα. Ο Πρωταθλητής Κύπρου του 2019 ταλαιπωρήθηκε από κλατάρισμα στα μέσα του σκέλους, χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Μία θέση πιο πίσω στη γενική βρίσκονται οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου – Αθανάσιος Σαμαράς με τη Lancia Delta Integrale 16V, οι οποίοι κατατάσσονται δεύτεροι στον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ιστορικών Αυτοκινήτων. Την πρώτη δεκάδα κλείνουν οι Ιταλοί Enrico Brazzoli–Martina Musiari που προτίμησαν να μην πιέσουν στο πρώτο σκέλος με την Porsche 911 RS Carrera RS 2.7. Στην πέμπτη τους συμμετοχή σε Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, οι Βρετανοί Ernie Graham–Karen Graham είναι λίγο πιο πίσω με το Ford Escort RS1800 MKII και την Κυριακή θα «κυνηγήσουν» τους Ιταλούς, με τους «Sassos»-Αλέξανδρο Ματαλιωτάκη να τους ακολουθούν. Το πλήρωμα στην πρώτη του επαφή με το Subaru Legacy 4WD Turbo αντιμετώπισε πρόβλημα με τα φρένα κατά τη διάρκεια της ημέρας, το οποίο ξεπέρασε στη συνέχεια, και καταλαμβάνει την τρίτη θέση στον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ιστορικών αυτοκινήτων. Τέταρτοι Έλληνες είναι οι πρώτοι προσθιοκίνητοι Γιώργος Δελαπόρτας-Ευάγγελος Παναρίτης (Volkswagen Golf II) οι οποίοι ξεπέρασαν το πρόβλημα με το ψυγείο του Volkswagen Golf II που αντιμετώπισαν στις πρωινές ειδικές και αναρριχήθηκαν στην κατάταξη. Οι Δημήτρης Παύλος Μελάς-Στάθης Βαρδαξής ακολουθούν στην πέμπτη θέση στον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με την Porsche 911 Carrera RS 3.0, εμπρός από τους Γιώργο Παραδείση-Πλούταρχο Στεργίου (Ford Escort RS 2000 MKI), στη μάχη που δίνουν για την επικράτηση στην Κατηγορία 2 του Ελληνικού αγώνα.

Στη δεύτερη θέση στα προσθιοκίνητα ολοκλήρωσαν το πρώτο σκέλος του αγώνα οι Ιωάννης Παράβαλος-Διονύσης Κολοτούρος (Toyota Corolla AE92) που παρά τα μικροπροβλήματα, έφτασαν με επιτυχία στην Ιτέα το βράδυ του Σαββάτου. Την τριάδα στα προσθιοκίνητα συμπληρώνουν οι Ιωάννης Καλαϊτζιάν-«Μαριάννα Καλογηράτου» με Fiat Ritmo 125 TC. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μάχη για την τρίτη θέση της Ελληνικής κατηγορίας 2, μεταξύ των Πέτρου Βασιλόπουλου-Τάκη Κουκλιαμπή (Ford Escort RS 2000 MKI) και Δημήτρη Τρικάρδου-Νικόλαου Μανούσκου (Ford Escort RS 2000 MKI). Στην κορυφή της Ελληνικής κατηγορίας 3 βρίσκονται οι Θεόδωρος Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης με Toyota Starlet 1300 KP61.

Ένα πρόβλημα με τα φρένα του Ford Escort RS2000 MKII στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή του αγώνα στοίχισε από τους Παναγιώτη Παραδείση-Μιχάλη Φράγκου τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κάτι καλό στον αγώνα. Πολύτιμο χρόνο από εξόδους έχασαν στη Θήβα οι Χαρά Μωραΐτη-Δημήτρης Αμαξόπουλος (Toyota Corolla KE30) και Ιωάννης Τσαλαματάς-Νίκος Μπαμπαλής (Ford Escort RS2000 MKII), ενώ εντυπωσίασαν με τα περάσματά τους οι Αυστραλοί Darren Snooks–Stuart Snooks (Ford Escort RS2000 MKII), οι οποίοι στη συνέχεια εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους. Ένα πρόβλημα με το σύστημα διεύθυνσης του Ford Sierra RS Cosworth 4×4 και ένα σπασμένο ψαλίδι στη συνέχεια ανάγκασαν τους Χαράλαμπο Μπουσούνη-Νίκο Γιαννόπουλο να υποχωρήσουν στην κατάταξη.

Το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, θα αγωνιστούν και πάλι στην Ειδική Διαδρομή «Άμφισσα» (11,75 χλμ.), αυτή τη φορά υπό το φως του ήλιου και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν στις Ειδικές Διαδρομές «Οινοχώρι» (10,02 χλμ.) και «Αμφίκλεια» (13,89 χλμ.). Θα ακολουθήσει ενδιάμεσο service στην Αμφίκλεια, με το μενού να περιλαμβάνει στη συνέχεια τις Ειδικές Διαδρομές «Ελάτεια-Ζέλι» (11,65 χλμ.) και «Αμφίκλεια» (13,89 χλμ.). Το PΕΜΑ Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις ολοκληρώνεται με την Ειδική Διαδρομή «Οινοχώρι» (10,02 χλμ.).

Ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Ευρωπαϊκού Συνεδριακού Κέντρου Δελφών στις 17:30 και θα ακολουθήσει η Απονομή στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Συνεδριακού Κέντρου Δελφών στις 18:30.

Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές παρέχουν φέτος η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας. Στο πλευρό του PΕΜΑ Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, βρίσκονται επίσης, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Θηβαίων, ο Δήμος Τανάγρας, ο Δήμος Λεβαδέων, ο Δήμος Δελφών, ο Δήμος Ορχομενού, ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας και ο Δήμος Αλιάρτου.

Χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρών σε όλες τις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας.

