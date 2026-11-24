Άλλο ένα διεθνές αθλητικό γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα φιλοξενήσει η Ελλάδα, καθώς από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το FIA Karting Shootout στην πίστα SFi Karting Circuit στα Σπάτα.

Το FIA Karting Shootout αποτελεί βασικό πυλώνα του FIA Global Karting Plan της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και συνιστά μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης, εντός και εκτός πίστας, των κορυφαίων οδηγών karting της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αναβάθμιση του αγωνιστικού επιπέδου, αλλά και η παροχή μιας ουσιαστικής και χρηματοδοτούμενης ευκαιρίας εξέλιξης για τους νεαρούς οδηγούς που διαθέτουν τις μεγαλύτερες προοπτικές διάκρισης στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν οι οδηγοί με τις υψηλότερες θέσεις στις φετινές διοργανώσεις FIA Karting Arrive and Drive και FIA Karting Academy Trophy, δύο πρωταθλήματα που αποτελούν τις πιο προσιτές οικονομικά εισόδους στον κόσμο του διεθνούς karting. Οι συμμετέχοντες, τόσο στην κατηγορία Junior όσο και στη Senior, θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητη επιτροπή κριτών σε ένα τετραήμερο πρόγραμμα, το οποίο θα εστιάζει κυρίως στις αγωνιστικές τους δυνατότητες, στις γνώσεις τους γύρω από το άθλημα, καθώς και στην ανταπόκρισή τους σε προγράμματα φυσικής κατάστασης, διατροφής και επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης.

Αξιολόγηση στην πίστα και ολοκληρωμένη εκπαίδευση

Οι αγωνιστικές δοκιμασίες θα πραγματοποιηθούν στην πίστα SFi Karting Circuit στο Κορωπί, με την OTK να έχει επιλεγεί ως επίσημος προμηθευτής των kart της διοργάνωσης. Η αξιολόγηση δεν θα περιοριστεί στους χρόνους των οδηγών, αλλά θα περιλαμβάνει επίσης την αγωνιστική τους αντίληψη, την ικανότητα προσπεράσεων και διαχείρισης αγωνιστικών καταστάσεων, καθώς και την προσαρμοστικότητά τους στα τεχνικά δεδομένα και στις οδηγίες των ειδικών που θα βρίσκονται στην πίστα. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη Formula Medicine, θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και προετοιμασίας, με αντικείμενο τη φυσική κατάσταση και τη σωστή διατροφή. Η FIA θα αναλάβει επίσης την εκπαίδευση στον τομέα της επικοινωνίας και της σχέσης των οδηγών με τα μέσα ενημέρωσης.

Κάθε συμμετέχων θα αξιολογηθεί συνολικά ως προς τις ικανότητές του και την ανταπόκρισή του στο πρόγραμμα, καθώς η σύγχρονη αγωνιστική οδήγηση απαιτεί έναν ολοκληρωμένο αθλητή, τόσο εντός όσο και εκτός πίστας. Ο Πρόεδρος της FIA, Mohammed Ben Sulayem, δήλωσε σχετικά με τη διοργάνωση της Αθήνας: «Το FIA Karting Shootout αποτελεί βασικό πυλώνα του FIA Global Karting Plan, με στόχο τον εντοπισμό, την υποστήριξη και την ανάπτυξη των πλέον υποσχόμενων νέων ταλέντων μέσα από τις αγωνιστικές διαδρομές της FIA Karting. Φέρνοντας κοντά τους νικητές των προγραμμάτων FIA Arrive & Drive και Academy Trophy και συνδυάζοντας την αξιολόγηση στην πίστα με εκπαιδευτικές διαδικασίες, επιβραβεύουμε την αριστεία τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο αγωνιστικής και οικονομικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών συμμετοχής σε διοργανώσεις FIA Karting και εξέλιξης σε υψηλότερα επίπεδα ανταγωνισμού, η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει στους ταλαντούχους οδηγούς μια σαφή διαδρομή προς την περαιτέρω ανάπτυξη και την επιτυχία στο διεθνές karting».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Karting της FIA, Akbar Ebrahim, ανέφερε: «Η συνδυαστική αξιολόγηση εντός και εκτός πίστας θα επιβραβεύσει ολοκληρωμένους και πολλά υποσχόμενους οδηγούς με σημαντικές προοπτικές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να προχωρήσουν στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ανυπομονώ για τη δεύτερη διοργάνωση του θεσμού στην Ελλάδα και εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία».

Σημαντικά έπαθλα και ευκαιρίες εξέλιξης

Το FIA Karting Shootout 2026 αποτελεί τη δεύτερη διοργάνωση του θεσμού, μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα του στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου του 2025 στη Βαλένθια της Ισπανίας. Ο περσινός νικητής της Junior κατηγορίας, Valerio Viapiana, έλαβε σημαντική οικονομική ενίσχυση για τη μετάβασή του στην κατηγορία Senior (OK) το 2026. Αγωνίστηκε με την ομάδα Tony Kart και κατάφερε να ανέβει στο βάθρο στον αγώνα του Mülsen για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αντίστοιχα, ο νικητής της Senior κατηγορίας, Yuzuki Sato, εξασφάλισε χρηματικό έπαθλο ύψους 250.000 ευρώ, προκειμένου να συμμετάσχει σε πρωτάθλημα Formula 4 πιστοποιημένο από τη FIA. Τη φετινή χρονιά συμμετέχει στο Ισπανικό Πρωτάθλημα Formula 4.

Οι νικητές του FIA Karting Shootout 2026 θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο σημαντικά πακέτα υποστήριξης για το 2027:

Πρώτη επιλογή: Δωρεάν ελαστικά, καύσιμα και συμμετοχές σε έως και πέντε αγώνες FIA Karting για το 2027, καθώς και οικονομική ενίσχυση προς ομάδα που συμμετέχει στις διοργανώσεις FIA Karting, ύψους 6.000 ευρώ ανά αγώνα. Εναλλακτική επιλογή: Δωρεάν συμμετοχή σε ένα από τα FIA Arrive and Drive Continental Championships του 2027, καθώς και στο FIA Arrive and Drive World Cup 2027.

Σημαντική είναι και η υποστήριξη της Superfast Ferries, η οποία αποτελεί τον χορηγό μεταφοράς του FIA Karting Shootout 2026, προσφέροντας ειδική έκπτωση στους συμμετέχοντες της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, η Superfast Ferries προσφέρει έκπτωση 40% για τη μεταφορά δύο επιβατών σε καμπίνα (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και εξαιρουμένων των καμπινών LUX), καθώς και ενός επικαθήμενου φορτηγού (τράκτορας με ημιρυμουλκούμενο, συνολικού μήκους 16 μέτρων). Η προσφορά αφορά ταξίδια μετ’ επιστροφής από Ανκόνα ή Μπάρι προς Πάτρα ή Ηγουμενίτσα, με περίοδο πραγματοποίησης των ταξιδιών από 25 Νοεμβρίου έως και 7 Δεκεμβρίου 2026. Με την υποστήριξή της, η Superfast Ferries συμβάλλει ουσιαστικά στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των συμμετεχόντων, στηρίζοντας έμπρακτα τη διεξαγωγή μιας σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης karting στην Ελλάδα.

Με τη διοργάνωση του FIA Karting Shootout 2026 στην Αθήνα, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σημαντικής διεθνούς πρωτοβουλίας της FIA, η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει τη νέα γενιά πρωταθλητών και να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες εξέλιξης για τα ανερχόμενα ταλέντα του παγκόσμιου karting. Γραφείο Τύπου