Στην Ελλάδα το FIA Intercontinental Drifting Cup 2026

Η Ελλάδα συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς ακόμη μία σημαντική διεθνής διοργάνωση προστίθεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της χώρας. Το FIA Intercontinental Drifting Cup, το κορυφαίο Διηπειρωτικό Κύπελλο Drift της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), θα φιλοξενηθεί στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026.

Μετά το EKO Ράλλυ Ακρόπολις, το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις και το Baja Greece, η χώρα μας αποκτά ακόμη μία διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Την οργάνωση του φετινού FIA Intercontinental Drifting Cup έχει αναλάβει η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ), η οποία επιλέχθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου έπειτα από τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της διοργάνωσης που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο. Το FIA Intercontinental Drifting Cup έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 2017, σηματοδοτώντας την επίσημη ένταξη του drifting υπό την αιγίδα της FIA και την είσοδο του θεσμού σε ένα πιο οργανωμένο και θεσμοθετημένο αγωνιστικό πλαίσιο.

Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, η διοργάνωση εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο drifting, προσελκύοντας κορυφαίους οδηγούς από εθνικά και περιφερειακά πρωταθλήματα ανά τον κόσμο και αναδεικνύοντας τη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή απήχηση του αθλήματος. Οι τρεις πρώτες διοργανώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ιαπωνία, που θεωρείται η «πατρίδα» του drifting. Ο θεσμός ξεκίνησε στην περιοχή Odaiba του Τόκιο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη διάσημη πίστα Tsukuba το 2019. Οι δύο επόμενες διοργανώσεις φιλοξενήθηκαν στη Ρίγα της Λετονίας, στην πίστα Biķernieki Circuit, με την Ελλάδα να γίνεται πλέον η τρίτη χώρα που αναλαμβάνει τη φιλοξενία του θεσμού.

Η πιο πρόσφατη διοργάνωση ανέδειξε τη συνεχώς αυξανόμενη διεθνή απήχηση του drifting, με 45 οδηγούς από 33 χώρες και πέντε διαφορετικές περιοχές της FIA να συμμετέχουν στον αγώνα. Οι Αγωνιστικοί και Τεχνικοί Κανονισμοί για τη διοργάνωση του 2026 θα οριστικοποιηθούν και θα δημοσιευθούν το προσεχές διάστημα, καθορίζοντας τα κριτήρια συμμετοχής και τη διαδικασία εγγραφής των αγωνιζομένων. Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), Mohammed Ben Sulayem, δήλωσε σχετικά: Το drifting αποτελεί μία από τις βασικές κατηγορίες που στηρίζουν τη δέσμευση της FIA να διπλασιάσει τη συμμετοχή στον μηχανοκίνητο αθλητισμό παγκοσμίως. Με βάση την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, χαίρομαι που βλέπω τη συνεχιζόμενη δυναμική του FIA Intercontinental Drifting Cup, το οποίο φέτος θα φέρει στην Ελλάδα πολλούς από τους κορυφαίους drifters του κόσμου.

Η Πρόεδρος της ΟΜΑΕ, Φωτεινή Ψαρράκου, δήλωσε: Είναι τεράστια χαρά και τιμή για την Ελλάδα και τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό το γεγονός ότι η FIA αποφάσισε να μας εμπιστευθεί τη διοργάνωση του Intercontinental Drifting Cup 2026. Η ανάθεση αυτή αποτελεί συνέχεια της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με τη FIA όλα αυτά τα χρόνια.