Θρίαμβος του Θωμά Κρασώνη στην κατηγορία OPEN του NASCAR Euro Series

Τον γύρο του ελληνικού διαδικτύου κάνει η επιτυχία του 23χρονου Έλληνα οδηγού, ο οποίος κλείδωσε τον τίτλο στην πίστα Zolder στο Βέλγιο.

Πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία OPEN του NASCAR Euro Series στέφθηκε ο Θωμάς Κρασώνης, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί στον πρώτο Έλληνα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο τίτλος «κλείδωσε» στον κυριακάτικο αγώνα της κατηγορίας OPEN στην πίστα του Zolder στο Βέλγιο, όταν και ανέβηκε στο τίτλο σκαλί του βάθρου. Συνολικά, ο Κρασώνης ολοκλήρωσε τη χρονιά με 544 βαθμούς.

Η επιτυχία του 23χρονου οδηγού κάνει τον γύρο του ελληνικού διαδικτύου, καθώς είναι αδύνατον να περάσει απαρατήρητη. Τα συγχαρητήρια στον Κρασώνη εξέφρασε μεταξύ άλλων η «Δωδώνη», μία εκ των βασικών υποστηρικτών της προσπάθειας.

«Η κατάκτηση του πανευρωπαϊκού τίτλου OPEN του NASCAR Euro Series από τον Θωμά Κρασώνη αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η ΔΩΔΩΝΗ είναι υπερήφανη που στέκεται δίπλα του σε αυτήν την επιτυχία, στηρίζοντας το πάθος, τη συνέπεια και την προσήλωσή του στους στόχους του. Συνεχίζουμε μαζί, με στόχο νέες κορυφές και νέες διακρίσεις., δήλωσε κ. Μιχάλης Παναγιωτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της «Δωδώνη».

Credits Φωτογραφιών: Bart Dehaese