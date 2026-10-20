Το Baja Greece 2027 στο επίκεντρο του διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού

Το Baja Greece επιστρέφει στις 4–6 Ιουνίου 2027 στη Δυτική Μακεδονία, με επίκεντρο το Άργος Ορεστικό, αποτελώντας μέρος του FIA World Baja Cup και του FIA European Baja Cup, των κορυφαίων διεθνών θεσμών αγώνων Baja εκτός δρόμου.

Η διοργάνωση θα υποδεχθεί πληρώματα και ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας υψηλού επιπέδου αγωνιστικό θέαμα στις απαιτητικές διαδρομές της περιοχής, με φόντο τα βουνά της περιοχής. Το Baja Greece έχει καθιερωθεί ως σημαντικός σταθμός στο διεθνές ημερολόγιο αγώνων Baja, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Από την πρώτη του διοργάνωση το 2012, το Baja Greece εξελίσσεται διαρκώς, συνδυάζοντας τις υψηλές αγωνιστικές απαιτήσεις με την προβολή της φυσικής ομορφιάς και της φιλοξενίας της Δυτικής Μακεδονίας. Η ένταξή του στα ημερολόγια της FIA από το 2022 επιβεβαιώνει τη διεθνή του αναγνώριση και τη σταθερή αναπτυξιακή του πορεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Με οδηγό τη φιλοσοφία «Lead the Race, Leave No Trace», η διοργάνωση επενδύει σε πρακτικές που περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του αγώνα και προάγουν μια πιο βιώσιμη προσέγγιση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό που επιβεβαιώνεται και με την απόκτηση του 2ου αστεριού στο περιβαλλοντολογικό πρόγραμμα της FIA.

Σημαντική είναι η θεσμική συμβολή του Υπουργείου Αθλητισμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας και του Δήμου Άργους Ορεστικού καθώς και η υποστήριξη των χορηγών ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και TOYO TIRES, που ενισχύουν την προσπάθεια για τη διοργάνωση ενός διεθνούς αθλητικού γεγονότος με αγωνιστικό κύρος, περιβαλλοντική ευαισθησία και θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.