Το «Champions of the Future Academy» 2026 έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Ο 2ος γύρος της σειράς «Champions of the Future Academy» θα διεξαχθεί από τις 29 ως τις 31 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, στο Circuit 27, την μεγαλύτερη σύγχρονη πίστα karting στα Βαλκάνια, η οποία διαθέτει την ανώτερη πιστοποίηση της CIK-FIA.

Η σειρά Champions of the Future Academy, που ξεκίνησε το 2020 από τον διοργανωτή RGMMC, έχει γίνει απαραίτητη για τους καλύτερους διεθνείς οδηγούς και ομάδες. Οδηγοί που πέρασαν και διακρίθηκαν στο Champions of the Future Academy έχουν ήδη θέση σε διεθνείς δράσεις μονοθεσίων. Οι αγώνες διεξάγονται με κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, με στόχο την ανάδειξη και την εξέλιξη της επόμενης γενιάς οδηγών στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Το πρόγραμμα ξεχωρίζει για την προσπάθειά του να κάνει το karting πιο προσβάσιμο και οικονομικά βιώσιμο, εφαρμόζοντας μέτρα ελέγχου κόστους, όπως ο περιορισμός των τεχνικών μέσων και η χρήση ενιαίου εξοπλισμού (chassis/engines) μέσω κλήρωσης. Επιπλέον οι διοργανωτές συνεργάζονται στενά με το F1 Academy για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, προσφέροντας υποστήριξη σε ταλαντούχες οδηγούς. Οι αγώνες χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: Mini 60 (Για παιδιά 8 έως 12 ετών), OK-N Junior (Για εφήβους 11 έως 14 ετών) και OK-N Senior (Για οδηγούς από 14 – 18 ετών). Η εναρκτήρια από τις διοργανώσεις του Champions of the Future Academy 2026 έγινε στην Βαλένθια της Ισπανίας. Επόμενος σταθμός είναι η Θεσσαλονίκη (29–31 Μαΐου), στην πίστα Circuit 27.

Circuit 27: H μεγαλύτερη σύγχρονη πίστα karting στα Βαλκάνια, η οποία διαθέτει την ανώτερη πιστοποίηση της CIK-FIA (Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού). Μια ιδιαίτερα τεχνική και γρήγορη πίστα, που απαιτεί καλή φυσική κατάσταση από τους οδηγούς και συγκέντρωση για έτσι ώστε να πετυχαίνουν τον στόχο τους, στο χρονόμετρο. Μόλις 20 λεπτά από το αεροδρόμιο Μακεδονίας ή 35 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, προς Χαλκιδική στο Λάκκωμα Χαλκιδικής που είναι ένας ημιορεινός οικισμός που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση και από την υπέροχη παραλία της Νέας Καλλικράτειας, συναντάμε την πίστα Circuit 27.

Από την έναρξη του ελληνικού αγωνιστικού karting, τον Μάιο του 1973, όταν έγινε στην Αθήνα, ο πρώτος αγώνας στην πίστα L’Auberge στην Βαρυμπόπη, επί 54 χρόνια ο προβληματισμός ήταν συγκεκριμένος: Πότε θα γίνει ένας διεθνής αγώνας, κύρους; Ένας αγώνας που θα προσεγγίσει οδηγούς από όλο τον κόσμο και θα βάλει και την Ελλάδα στο διεθνές καλεντάρι. Το πεδίο είναι πλέον έτοιμο – Circuit 27- και οι δημιουργοί του κάνοντας τις κατάλληλες επαφές, αλλάζουν τον χάρτη των διεθνών διοργανώσεων ή καλύτερα επιχειρούν να βάλουν την Ελλάδα ώς ευθύ ”παίκτη” στο παγκόσμιο στερέωμα των διοργανώσεων διεθνών αγώνων karting.

Το πρόγραμμα του «Champions of the Future Academy» περιλαμβάνει αγώνες σε μεγάλες πίστες (όπως πλέον η Circuit 27) παγκοσμίως, δίνοντας στους οδηγούς διεθνή προβολή μπροστά σε σκάουτερ και χορηγούς που συστηματικά παρακολουθούν από κοντα τον θεσμό για τον εντοπισμό ταλέντων και δημιουργία “γέφυρας” προς τις ανώτερες κατηγορίες. Κατόπιν της Ισπανίας, της Ελλάδας το ταξίδι -το 2026- των αυριανών πιλότων, συνεχίζεται στην Ιταλία, στο Ομάν στο Άμπου Ντάμπι. Ένα γεγονός με την συμμετοχή αθλητών από 40 χώρες αποτελεί για την Ελλάδα έναν ισχυρό μοχλό διεθνούς προβολής και πολιτισμικής ανάπτυξης, ενισχύοντας τη θέση της ως παγκόσμιο κέντρο αθλητικού τουρισμού. 40 σημαίες διαφορετικών κρατών πέριξ του χώρου δράσης σε ελληνικό έδαφος σηματοδοτεί προσέλκυση χιλιάδων επισκεπτών, τονώνοντας την τοπική αγορά και τον κλάδο της φιλοξενίας. Η φιλοξενία διεθνών αθλητών αναδεικνύει τις υποδομές και τη φυσική ομορφιά της χώρας, ενθαρρύνοντας μελλοντικές επισκέψεις.

Το karting προσελκύει παιδιά και ενήλικες γιατί συνδυάζει την αδρεναλίνη της ταχύτητας με την ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον. Αποτελεί το “σχολείο” του μηχανοκίνητου αθλητισμού, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία οδήγησης που μοιάζει με τη Formula 1 αλλά είναι προσιτή σε όλους. Το karting είναι κάτι πολύ παραπάνω από παιχνίδι ή ένα απλό χόμπι είναι ένα πραγματικό ”σχολείο” ζωής και οδικής συνείδησης. Τα παιδιά μαθαίνουν να ελέγχουν ένα όχημα, να κατανοούν την ταχύτητα και να σέβονται τους κανόνες της πίστας. Έτσι, μεγαλώνοντας, γίνονται οδηγοί που έχουν καλύτερα αντανακλαστικά και μεγαλύτερη επίγνωση των κινδύνων στον δρόμο, στην καθημερινότητά τους._Δελτίο Τύπου