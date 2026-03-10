Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις μετακομίζει στη Λαμία

Με επίκεντρο τη Λαμία και φόντο τις απαιτητικές ειδικές διαδρομές της Φθιώτιδας, της Στερεάς Ελλάδας και της Καρδίτσας, το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις υπόσχεται για ακόμη μία χρονιά ένα τριήμερο γεμάτο αγωνιστική δράση.

Σε νέα ημερομηνία θα διεξαχθεί φέτος το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς ο σημαντικότερος αγώνας ιστορικών αυτοκινήτων της χώρας μας, θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Η διοργάνωση αποκτά νέα «έδρα», με το κέντρο της να μεταφέρεται στη Λαμία, μια πόλη-ορόσημο για τους αγώνες ράλλυ. Η επιλογή της Λαμίας σηματοδοτεί την επιστροφή σε έναν τόπο που έχει ταυτιστεί με ένδοξες στιγμές του Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς προσφέρει ιδανικές υποδομές και εύκολη πρόσβαση σε εμβληματικές ειδικές διαδρομές.

Η φετινή διαδρομή εμπλουτίζεται με νέες ειδικές στο Νομό Καρδίτσας, με τη διοργάνωση του 2026 να συνδυάζει κλασικές διαδρομές με νέες αγωνιστικές προκλήσεις, διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό χαρακτήρα της αλλά και το στοιχείο της ανανέωσης που τη χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια.

Η μεταφορά του κέντρου του αγώνα βορειότερα και η αλλαγή της ημερομηνίας σηματοδοτούν μια νέα σελίδα για τη διοργάνωση, η οποία διατηρεί τον διεθνή χαρακτήρα της για τέταρτη συνεχή χρονιά. Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων και για ακόμη μια φορά θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης για δεκάδες πληρώματα από το εξωτερικό που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία συμμετοχής σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες ιστορικών αυτοκινήτων. Παράλληλα, ο αγώνας προσμετράει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων με συντελεστή 3, καθώς και στο αντίστοιχο Κύπελλο Χώματος.

Η ανανεωμένη σε σχέση με τα τελευταία χρόνια διαδρομή του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις διέρχεται από εμβληματικές ειδικές διαδρομές, οι οποίες έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του Ράλλυ Ακρόπολις. Το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στις Θερμοπύλες η Πανηγυρική Εκκίνηση, με φόντο το επιβλητικό μνημείο του Λεωνίδα, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αγωνιστούν στην πρώτη διαδρομή του αγώνα, η οποία θα είναι νυχτερινή.

Με αναμμένους πλέον τους προβολείς στα αγωνιστικά τους, τα πληρώματα θα έρθουν αντιμέτωπα με το χρονόμετρο στην Ειδική Διαδρομή «Στύρφακα» μήκους 12,07 χλμ. και θα επιστρέψουν για διανυκτέρευση στο Service Park, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Ο χώρος της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας αποτελεί διαχρονικά το κέντρο των δραστηριοτήτων του Ράλλυ Ακρόπολις καθώς και αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, προσφέροντας τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία των ομάδων και της οργάνωσης. Στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης θα αναπτυχθεί το Service Park του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς επίσης και το αρχηγείο του αγώνα.

Το Σάββατο 23 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 7 ειδικές διαδρομές στους Νομούς Φθιώτιδας και Καρδίτσας. Οι συμμετέχοντες θα εκκινήσουν νωρίς το πρωί από το Service Park και θα αγωνιστούν στην ειδική διαδρομή «Καλαμάκι», μήκους 12,99 χλμ., η οποία είναι γνωστή από παλαιότερες εκδόσεις του σύγχρονου Ράλλυ Ακρόπολις. Μνήμες από το παρελθόν θα αναβιώσει η τρίτη διαδρομή του αγώνα, «Μακρυράχη» (8,37 χλμ.), η οποία είχε συνδέσει το όνομά της με το Ράλλυ Ακρόπολις, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του αγώνα τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Η συνέχεια περιλαμβάνει την Ειδική Διαδρομή «Αχλαδιά», μήκους 13,45 αγωνιστικών χιλιομέτρων, πριν τα πληρώματα κατευθυνθούν στην Ανάβρα για το ενδιάμεσο σέρβις.

Έπειτα, θα επιστρέψουν στην ειδική «Μακρυράχη» για τη δεύτερη διέλευση από τη συγκεκριμένη διαδρομή και θα ακολουθήσει το δεύτερο πέρασμα από την Ειδική Διαδρομή «Αχλαδιά». Στη συνέχεια, τα πληρώματα θα κατευθυνθούν σε μία ακόμη εμβληματική Ειδική Διαδρομή του αγώνα, τον «Ταρζάν», μήκους 15,05 χλμ., μια διαδρομή που έχει γράψει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στο Ράλλυ Ακρόπολις. Ο «Ταρζάν» συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές και απαιτητικές ειδικές του ελληνικού αγώνα, καθώς συνδυάζει γρήγορα τμήματα με τεχνικά και στενά κομμάτια μέσα στο δάσος της Οίτης, αποτελώντας διαχρονικά μια πραγματική δοκιμασία για τα πληρώματα.

Η συγκεκριμένη διαδρομή εντάχθηκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του εθνικού μας αγώνα στα τέλη της δεκαετίας του ’70, αποκτώντας γρήγορα ξεχωριστή θέση στη μνήμη των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μετά από απουσία 15 περίπου ετών, επέστρεψε στο προσκήνιο με την επάνοδο του Ράλλυ Ακρόπολις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2021. Φέτος, ο «Ταρζάν» περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, προσφέροντας στα ιστορικά αυτοκίνητα την ευκαιρία να αγωνιστούν σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες διαδρομές της χώρας. Το σκέλος του Σαββάτου ολοκληρώνεται με την Ειδική Διαδρομή «Στύρφακα», συνολικού μήκους 12,07 χλμ. και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.

Την Κυριακή 23 Μαΐου, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από τη Λαμία με προορισμό την πρώτη Ειδική Διαδρομή της ημέρας, την «Αμφίκλεια», μήκους 13,17 χλμ. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί η Ειδική Διαδρομή «Ελάτεια» (11,65 χλμ.), η οποία είχε συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα και το 2025, ενώ θα ακολουθήσει η απαιτητική διαδρομή «Μαυρονέρι» (13,35 χλμ.), πριν τα πληρώματα κατευθυνθούν στην Αλίαρτο για το ενδιάμεσο σέρβις. Το πρόγραμμα της ημέρας συνεχίζεται με την Ειδική Διαδρομή «Θήβα», μήκους 14,91 χλμ., ενώ ο αγώνας θα ολοκληρωθεί με την τελευταία Ειδική Διαδρομή του φετινού Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, το «Νεοχωράκι», μήκους 13,62 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Έπειτα από συνολικά 13 Ειδικές Διαδρομές και 162,52 αγωνιστικά χιλιόμετρα, τα πληρώματα θα τερματίσουν στην Αθήνα, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Η ΟΜΑΕ σε συνεργασία με την SUPERFAST FERRIES εξασφάλισε και φέτος έκπτωση για τη μετάβαση επιβατών και οχημάτων με τρέιλερ από Ιταλία προς Ελλάδα για τη συμμετοχή τους στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις. Η SUPERFAST FERRIES θα είναι χορηγός μεταφοράς του αγώνα και παρέχει 30% έκπτωση για τη μετακίνηση επιβατών, φορτηγών, Ι.Χ. και τρέιλερ, σε καμπίνες (αναλόγως διαθεσιμότητας) για ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί από Ανκόνα/Μπάρι/Βενετία προς Ηγουμενίτσα/Πάτρα και επιστροφή το διάστημα από την Παρασκευή 15/05/26 έως και την Τρίτη 25/05/26.

Η συγκεκριμένη παροχή δεν ισχύει στον επίναυλο καυσίμων, δεν ισχύει για ασυνόδευτα οχήματα και δε λειτουργεί αθροιστικά σε σχέση με τις γενικές προσφορές της εταιρείας. Ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση ανά περίπτωση. Για την κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΟΜΑΕ και την κα. Αλεξάνδρα Κωστάλα (fia_office@omae-epa.gr).

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτελεί έναν από τους βασικούς υποστηρικτές του φετινού Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, συμβάλλοντας ενεργά στη διοργάνωση και στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Μέσα από τη στήριξή της, αναδεικνύονται οι μοναδικές διαδρομές της περιοχής και προβάλλεται η Στερεά Ελλάδα. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, η οποία στηρίζει έμπρακτα τον αγώνα. Μέσα από τη διοργάνωση, η περιοχή της Καρδίτσας αποκτά επιπλέον προβολή, φιλοξενώντας πληρώματα και επισκέπτες από την Ευρώπη που έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές του τόπου και τη φιλοξενία της.

Ο Δήμος Λαμιέων διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διοργάνωση, καθώς η Λαμία αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς του αγώνα, φιλοξενώντας το Service Park και το αρχηγείο του αγώνα. Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις συμβάλλει στην προβολή της πόλης ως κέντρου μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Παράλληλα, ο Δήμος Σοφάδων στηρίζει ενεργά την παρουσία του αγώνα στην περιοχή του, ενισχύοντας τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και αναδεικνύει την περιοχή μέσα από έναν ιστορικό αγώνα διεθνούς κύρους. Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις παρέχουν επίσης η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτία. Εκτός από τον Δήμο Λαμιέων και τον Δήμο Σοφάδων, στο πλευρό του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις βρίσκονται επίσης οι Δήμοι Αθηναίων, Θηβαίων, Τανάγρας, Λεβαδέων, Αμφίκλειας‑Ελάτειας και Αλιάρτου.

Χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρών σε όλες τις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας. Στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα (www.historicacropolis.gr) μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.historicacropolis.gr

Facebook page: https://www.facebook.com/historicacropolisrallygr

Instagram page: https://www.instagram.com/historic_acropolis_rally/

Youtube page: https://www.youtube.com/@PressOfficeOMAE