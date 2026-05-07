To Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής ταξιδεύει στο Σπα

Στο Σπα του Βελγίου μεταφέρθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (FIA WEC) για τον καθιερωμένο αγώνα των 6 ωρών, στον οποίο η Ferrari θα επιδιώξει να απαντήσει στην Τoyota, που την νίκησε στον πρώτο αγώνα της φετινής περιόδου.

Στην εμβληματική πίστα του Σπα στο Βέλγιο θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μαΐου ο δεύτερος αγώνας του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (ήδη η δράση έχει ξεκινήσει εκεί, η πρώτη περίοδος των ελεύθερων δοκιμών είναι σε εξέλιξη). Την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα διεξαχθεί στο Σπα η τρίτη και τελευταία περίοδος ελεύθερων δοκιμών. Θα ακολουθήσουν τα προκριματικά για τον 6ωρο αγώνα, με την τελική διαδικασία για την hyperpole να ξεκινά στις 16.45 ώρα Ελλάδος. Η εκκίνηση του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις τρεις το μεσημέρι του Σαββάτου.

Αγαπημένη πίστα τόσο των oδηγών όσο και των φιλάθλων, η διαδρομή του Σπα (μήκους 7,004 χλμ.) φημίζεται για τα εντυπωσιακά προσπεράσματα και τις συναρπαστικές μονομαχίες τροχό με τροχό, με τους οδηγούς των hypercar να αλλάζουν ταχύτητες 44 φορές ανά γύρο και να φτάνουν σε τελικές ταχύτητες 315 χλμ./ώρα. Περισσότεροι από 100.000 θεατές αναμένεται να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Σαββάτου. Μετά το Βέλγιο, το WEC θα μεταφερθεί στην κεντρική σκηνή του, που φυσικά είναι οι 24 ώρες του Le Mans. Oι αγώνες στο Κατάρ και στο Μπαχρέιν θα κλείσουν το φετινό πρωτάθλημα, αν ηρεμήσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Στον προηγούμενο και εναρκτήριο για φέτος αγώνα στο «Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari» της Ίμολα, αρά το ότι τα προγνωστικά ήταν υπέρ της Ferrari λόγω της ταχύτητας που επέδειξε στον «Πρόλογο» και στις ελεύθερες δοκιμές του εξάωρου αγώνα, η Toyota ήταν τελικά εκείνη που γέλασε τελευταία στον τερματισμό. Οι «διαθέσεις» των Ιαπώνων είχαν φανεί και από τη διαδικασία για την hyperpole, όπου υστέρησαν μεν έναντι της πρώτης Ferrari, ωστόσο για μόλις έντεκα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Στον αγώνα, οι πιθανότητες για τη νίκη στις 6 ώρες της Ίμολα της Toyota TR010 Hybrid άρχισαν να αυξάνονται από το τέλος της τρίτης ώρας. Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά, διατήρησε τον έλεγχο και δεν έχασε τον ρυθμό της και την πρωτοπορία.

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Toyota 40

Ferrari 27

BMW 16

Alpine 13

Cadillac 4

Aston Martin 2

Η δεύτερη στην τάξη κατηγορία των αγώνων πίστας παγκοσμίως (πρώτη είναι πάντα η F1) έχει ένδοξο παρελθόν, καθώς έχει χαρίσει στους φίλους του αυτοκινήτου μεγάλες στιγμές, αρχής γενομένης το 1923 με την πρώτη διοργάνωση του 24ωρου αγώνα στο Λε Μαν. Η θέσπιση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σπορ Αυτοκινήτων, όπως ονομάστηκε ο θεσμός, ήρθε 30 χρόνια αργότερα. H συνέχεια θεωρείται μυθική, με τα όσα μεγαλειώδη είδαν οι θεατές σε ξακουστά αυτοκινητοδρόμια, όπως το Σπα, το Σίμπρινγκ, το Νίρμπουργκρινγκ και σε ασφάλτινες διαδρομές με τα ονόματα Μίλε Μίλια, Τάργκα Φλόριο και –πάνω από όλα– το Λε Μαν, με τις μάχες μεταξύ των αξέχαστων Ferrari, Maserati, Ford και Porsche της εποχής. Αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έδωσε την αφορμή να εμφανιστούν στα μέσα της δεκαετίας του ’60 για πρώτη φορά τα αγωνιστικά πρωτότυπα, των οποίων η παρουσία επεξέτεινε περισσότερο την αίγλη του.

Οι δεκαετίες του ’70 και του ’80 στάθηκαν στο ίδιο ύψος, με τα αγωνιστικά του Group 5 και του Group C, που έκαναν την Porsche μεγάλη με τις αλλεπάλληλες νίκες στο Λε Μαν και τις διαδοχικές κατακτήσεις πρωταθλημάτων. Οι αναμετρήσεις που συνδύαζαν ταχύτητα και αντοχή –γιατί αυτό ήταν– κόστιζαν σημαντικά περισσότερο στους διοργανωτές και στις αγωνιστικές ομάδες, λόγω της πολύωρης διάρκειάς τους, ενώ δεν ευνοούσαν και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις όταν εμφανίστηκε… το ασπρόμαυρο κουτί. Έως τις αρχές της δεκαετίας του ’90 όλα αυτά, σε συνδυασμό με σοβαρά λάθη από τη FIA, που τότε ηγεμονευόταν από τον Ζαν-Μαρί Μπαλέστρ και τον Μαξ Μόσλι, δημιούργησαν ένα πολύ δυσάρεστο κοκτέιλ.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων (WSC) σταμάτησε να διεξάγεται λόγω ενός συνδυασμού ραγδαίων εξόδων, της καταστροφικής αλλαγής στους τεχνικούς κανονισμούς, με την κατάργηση του σχετικά χαμηλού κόστους Group C και την άνοδο του κυβισμού των κινητήρων στα 3.5 λίτρα, της απουσίας των μεγάλων εργοστασίων και της κακής διαχείρισης από τα διοικητικά όργανα. Μέχρι το τέλος του 1992, το πρωτάθλημα είχε χάσει τις κύριες εργοστασιακές ομάδες του και οι συμμετοχές ιδιωτικών ομάδων είχαν εξαφανιστεί. Στον τελευταίο αγώνα εκείνης της χρονιάς, στο Μάγκνι Κορς της Γαλλίας, εμφανίστηκαν μόλις οκτώ αυτοκίνητα, τα οποία διήνυσαν 500 χλμ. με τις κερκίδες έρημες από θεατές. Έτσι, το πρωτάθλημα του 1993 ακυρώθηκε πριν καν ξεκινήσει. Ακολούθησαν 20 χρόνια σιωπής, με λίγα αναιμικά Κύπελλα και τον 24ωρο αγώνα στο Λε Μαν –εξωπρωταθληματικό πλέον– να «φυλάττει Θερμοπύλες».

Το 2012 ο θεσμός εμφανίστηκε ξανά στο προσκήνιο ως Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με την ονομασία World Endurance Championship (WEC), αντικαθιστώντας το Intercontinental Le Mans Cup. Από τότε διοργανώνεται από την Automobile Club de l’Ouest (ACO), με την έγκριση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA). Περιλαμβάνει οκτώ αγώνες σε όλο τον κόσμο, με αιχμή του δόρατος πάντα τις 24 ώρες του Λε Μαν. Αρχικά, υπήρχαν τέσσερις κατηγορίες: Πρωτότυπα LMP1 και LMP2, αλλά και μοντέλα υψηλού τουρισμού χωρισμένα σε δύο υποκατηγορίες: GTE Pro για ομάδες με επαγγελματίες οδηγούς και GTE Am για ομάδες που επιστρατεύουν και ερασιτέχνες.

Μετά το 2017 το ενδιαφέρον των κατασκευαστών για την κατηγορία LMP1 μειώθηκε. Τότε η FIA ξεκίνησε έναν νέο προβληματισμό για τους μελλοντικούς κανονισμούς της κορυφαίας κατηγορίας του πρωταθλήματος. Το αποτέλεσμα ήταν οι κατηγορίες Le Mans Hypercar (LMH) και Le Mans Daytona h (LMDh), που ήρθαν με τη φιλοδοξία να κάνουν το πρωτάθλημα πιο ελκυστικό για τους κατασκευαστές, αρχής γενομένης το 2021. Από το 2023, οι συμμετοχές της LMDh (των αυτοκινήτων δηλαδή που μπορούν να λαμβάνουν μέρος και στο πρωτάθλημα IMSA των ΗΠΑ) αγωνίζονται στην κατηγορία Hypercar, μαζί με τα αυτοκίνητα της LMH.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής απονέμονται κάθε χρόνο δύο παγκόσμιοι τίτλοι (οδηγών και κατασκευαστών hypercar) και τρία τρόπαια (παγκόσμιο τρόπαιο ιδιωτικών ομάδων hypercar, παγκόσμια τρόπαια οδηγών και ομάδων LMGT3).

Όπως στην F1 και στο WRC, έτσι και στο WEC βαθμολογούνται οι 10 πρώτοι της τελικής κατάταξης σε κάθε αγώνα, με τον νικητή να παίρνει 25 βαθμούς και οι υπόλοιποι όσους απονέμονται και στα δύο προαναφερόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα, ανάλογα με τη θέση τους. Αυτό όμως ισχύει μόνο για τους αγώνες των 6 ωρών. Όταν η διάρκεια των αγώνων ανεβαίνει στις 8-10 ώρες, ο πρώτος που φτάνει στον τερματισμό βάζει στον «λογαριασμό» του 38 βαθμούς, ενώ αντίστοιχα αυξημένοι είναι και οι βαθμοί όσων ακολουθούν. Στους αγώνες 24ωρης διάρκειας (δηλαδή στο Λε Μαν) ο νικητής λαμβάνει 50 βαθμούς, ο δεύτερος 36, ο τρίτος 30 και ούτω καθεξής. Επιπλέον, για την κατάκτηση της pole-position απονέμεται ένας βαθμός στον οδηγό και ένας στην ομάδα. Από το 2025 κάθε κατασκευαστής πρέπει να συμμετέχει με τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα, που βαθμολογούνται και τα δύο όταν τερματίζουν στην πρώτη δεκάδα. Οποιοσδήποτε οδηγός βρεθεί στο τιμόνι λιγότερα από 45 λεπτά συνολικά στη διάρκεια ενός αγώνα, δεν παίρνει βαθμούς.

Η Michelin είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών των hypercars, με τη συνεργασία αυτή να έχει επεκταθεί μέχρι το 2029. Στην Ίμολα έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση σε αγώνα του WEC τα Michelin Pilot Sport Endurance τελευταίας γενιάς, περιέχοντας 50% ανανεώσιμα ή ανακυκλωμένα υλικά, στα οποία περιλαμβάνονται φλούδες εσπεριδοειδών, φλοιός ρυζιού και ανακυκλωμένος χάλυβας. Τα ελαστικά αυτά έχουν ήδη εμφανιστεί στις 24 ώρες της Ντεϊτόνα και στις 12 ώρες του Σέμπρινγκ. H Goodyear είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας LMGT3.