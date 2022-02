Μετά από 26 σεζόν διαρκούς αγωνιστικής παρουσίας στο μαγικό κόσμο των αγώνων ταχύτητας σε δύο τροχούς, ο Valentino Rossi, παρά την αποχώρησή του πέρυσι από το MotoGP, δεν πρόκειται να μείνει μακριά από τις πίστες.

Αποτελώντας μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του παγκόσμιου motorsport, ο εννέα φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής θα ξεκινήσει στα 43 του χρόνια μία νέα… καριέρα, αυτή τη φορά στον κόσμο των τεσσάρων τροχών, οδηγώντας ένα Audi R8 LMS της βελγικής WRT, η οποία είναι η κυρίαρχη αλλά και πρωταθλήτρια ομάδα στο Fanatec GT WCE Powered by AWS.

Όπως έχει ήδη καταστεί σαφές, ο Valentino Rossi θα αγωνιστεί τόσο στην κατηγορία Endurance, στην οποία περιλαμβάνεται και o 24ωρος αγώνας στο Spa, όσο και στο Sprint Cup, σε 10 στο σύνολο αγώνες.

Μάλιστα, προκειμένου να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα εν όψει του επίσημου αγωνιστικού του ντεμπούτου στην Imola της Ιταλίας τον προσεχή Απρίλιο, ο «Γιατρός» πραγματοποίησε τον περασμένο Δεκέμβριο στη Βαλένθια της Ισπανίας τους πρώτους αναγνωριστικούς γύρους πίσω από το τιμόνι του νέου του «όπλου».

Χθες ωστόσο, μία μόλις μέρα πριν την επέτειο των γενεθλίων, ο Valentino Rossi πήρε μια δεύτερη «γεύση» από το καθαρόαιμο κουπέ της Audi δοκιμάζοντάς το στη διάσημη, επίσης, πίστα του Magny-Cours, στη Γαλλία, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς στο παρακάτω βίντεο.

Aν μη τι άλλο, η επιλογή του «Γιατρού» να αγωνιστεί το 2022 με τα χρώματα της Audi κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να θεωρηθεί με δεδομένο ότι η Ducati, η οποία ανήκει στην εταιρεία των τεμνόμενων κύκλων, προμηθεύει με μοτοσικλέτες της νεοσύστατη ομάδα του Ιταλού στο MotoGP (Mooney VR46 Racing Team) με αναβάτες για το 2022 τον ετεροθαλή αδελφό του, Luca Marini και τον συμπατριώτη του Marco Bezzecchi.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι το πρώτο επίσημο τεστ τόσο για τις ομάδες όσο και τους οδηγούς που μετέχουν στο Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS είναι προγραμματισμένο για τις 7 και 8 Μαρτίου στο Paul Ricard.

Season 2022 starts with the first test in Magny Cours @followWRT pic.twitter.com/LQwPdgO0la

— Valentino Rossi (@ValeYellow46) February 15, 2022