WEC: To Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής ταξιδεύει στη Βραζιλία

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA ταξιδεύει στη Βραζιλία αυτό το Σαββατοκύριακο (10-12 Ιουλίου), όπου στο Autódromo José Carlos Pace θα διεξαχθούν οι «Rolex 6 Hours of São Paulo», που αποτελούν τον 4ο γύρο της φετινής σεζόν.

Πιο γνωστή ως Interlagos –όνομα που αντανακλά τη γεωγραφική της θέση ανάμεσα σε δύο μεγάλες τεχνητές λίμνες στα νότια προάστια της μεγαλύτερης πόλης της Νότιας Αμερικής– η πίστα, μήκους 4,309 χλμ. με κατεύθυνση αντίθετη προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, είναι η μικρότερη του πρωταθλήματος, με τα Hypercars να φτάνουν σε ταχύτητες της τάξης των 305 χλμ./ώρα και περίπου το ήμισυ του γύρου να διανύεται με πλήρη επιτάχυνση.

Ενώ η πρόκριση σε αγώνες μεγάλων αποστάσεων σπάνια αποτελεί το βασικό κλειδί για την επιτυχία, στο Autódromo José Carlos Pace έχει μεγαλύτερη σημασία. Ο αγώνας δεν έχει κερδηθεί ποτέ από θέση πέρα από την πρώτη σειρά, ενώ σε καμία κατηγορία δεν έχει επιτευχθεί νίκη από θέση χαμηλότερη της πέμπτης στη γραμμή εκκίνησης.

Οι τέσσερις τελευταίοι αγώνες του FIA WEC στη Βραζιλία έχουν κερδηθεί από διαφορετικούς κατασκευαστές, ενώ καμία πίστα δεν έχει δει ποτέ πέντε διαφορετικούς νικητές στη σειρά, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο μπορεί να γραφτεί ιστορία. Από τα σημερινά αυτοκίνητα της κατηγορίας Hypercar, μόνο η Toyota και η Cadillac έχουν νικήσει στην πίστα αυτή. Ο Mike Conway – ένα από τα μέλη του πληρώματος του #7 που νίκησε τις 24 ώρες του Le Mans τον περασμένο μήνα, θα γίνει ο τρίτος μόλις οδηγός που θα φτάσει τις 90 συμμετοχές στο FIA WEC, προσθέτοντας το όνομά του στη λίστα μαζί με τον team-mate του Sébastien Buemi, και τον βετεράνο της κατηγορίας LMGT3 Richard Lietz. Το αποτέλεσμα στο Βέλγιο –στην έδρα της Team WRT– σηματοδότησε την πρώτη νίκη της BMW στους παγκόσμιους αγώνες αντοχής μετά από σχεδόν 27 χρόνια. Aφού παραχώρησε την πρωτιά στο πρωτάθλημα στην Toyota στη βορειοδυτική Γαλλία πριν από τρεις εβδομάδες, ο Γερμανός κατασκευαστής αυτοκινήτων είναι πρόθυμος να επαναφέρει την ισορροπία.

Και φυσικά, υπάρχει και η Ferrari. Η κυρίαρχη πορεία στις αρχές του 2025 σταμάτησε απότομα στο Σάο Πάολο, και τα εντυπωσιακά πρωτότυπα με τα κόκκινα και κίτρινα χρώματα δεν έχουν κερδίσει αγώνα από τότε. Ούτε το 499P έχει καταλάβει ποτέ θέση υψηλότερη από την πέμπτη στη Βραζιλία, ένα στατιστικό που η ομάδα θα θέλει να ανατρέψει αυτό το Σαββατοκύριακο.