WEC 2026: H Peugeot TotalEnergies ανακοίνωσε τη σύνθεση των πληρωμάτων της

Η Peugeot TotalEnergies ανακοίνωσε την σύνθεση των πληρωμάτων της για τα δύο hypercars 9X8 που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (FIA WEC) του 2026

Πρόκειται για δύο ισορροπημένα και εξίσου ανταγωνιστικά πληρώματα για το πρόγραμμα Hypercar. Η συνέχεια, η συνέργεια και η απόδοση, βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της ομάδας

Σύνθεση οδηγών ανά μονοθέσιο – FIA WEC 2026

PEUGEOT 9X8 #93: Nick Cassidy (NZ) – Paul Di Resta (SCT) – Stoffel Vandoorne (BEL)

PEUGEOT 9X8 #94: Loïc Duval (FRA) – Malthe Jakobsen (DNK) – Théo Pourchaire (FRA)

Η ομάδα Peugeot TotalEnergies επιβεβαίωσε τις συνθέσεις των πληρωμάτων της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA 2026, συνεχίζοντας τη δέσμευσή της να συμμετάσχει με δύο πλήρως ανταγωνιστικά PEUGEOT 9X8 Hypercars σε ένα από τα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Τα επιλεγμένα πληρώματα συνδυάζουν εμπειρία και απόδοση, φέρνοντας ανανεωμένη ενέργεια στο πρόγραμμα της ομάδας. Έχουν συγκροτηθεί προσεκτικά, ζυγίζοντας όλες τις βασικές τεχνικές και αθλητικές παραμέτρους. Και οι δύο ομάδες οδηγών έχουν δημιουργηθεί για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση σε όλες τις φάσεις ενός αγώνα, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ισχυρή συνοχή εντός της ομάδας.

Olivier Jansonnie, Τεχνικός Διευθυντής της Peugeot Sport

«Ο Loïc και ο Paul είναι ισχυροί πυλώνες της ομάδας και θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην δομή κάθε πληρώματος. Και οι δύο τριάδες οδηγών προσφέρουν μια εξαιρετική ισορροπία, συνδυάζοντας οδηγούς που είναι ιδιαίτερα δυνατοί στις εκκινήσεις του αγώνα με άλλους που διαπρέπουν στις κατατακτήριες. Αυτή η δομή έχει σχεδιαστεί με γνώμονα μια μακροπρόθεσμη προοπτική, παρέχοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την προσαρμοστικότητα που απαιτούνται για την απόδοση σε όλες τις συνθήκες του αγώνα, κάτι που είναι απαραίτητο δεδομένου του κορυφαίου επιπέδου ανταγωνισμού στο FIA WEC».