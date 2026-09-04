WEC 2026 – Η μάχη για τον τίτλο συνεχίζεται στο Austin

Η Toyota προηγείται της BMW με διαφορά μόλις πέντε βαθμών, καθώς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) του 2026 φτάνει στο Τexas για τον πέμπτο από τους οκτώ γύρους του θεσμού (4-6 Σεπτεμβρίου).

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA 2026 φτάνει στο Circuit Of The Americas (COTA) του Austin, μεσούσης της πιο αμφίρροπης μάχης για τον τίτλο στην κατηγορία Hypercar των τελευταίων ετών. Η Toyota ηγούνταν άνετα μετά την έκτη νίκη της στις 24 Ώρες του Le Mans τον Ιούνιο, αλλά η BMW αντεπιτέθηκε δυναμικά στο Sao Paolo τον περασμένο μήνα. Οι Kevin Magnussen, Raffaele Marciello και Dries Vanthoor οδήγησαν το BMW M Hybrid V8 με τον αριθμό 15 στη νίκη στη Βραζιλία, ενώ τα δύο Toyota αντιμετώπισαν προβλήματα, μειώνοντας το πλεονέκτημα του ιαπωνικού γίγαντα από 36 βαθμούς σε μόλις πέντε. Επιπλέον, οι René Rast και Robin Frijns βρίσκονται πλέον ισόπαλοι σε βαθμούς στην κορυφή της κατάταξης οδηγών με τους Kamui Kobayashi, Mike Conway και Nyck de Vries της Toyota.

Η Ferrari, η εν ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια, έχει σταθεροποιήσει τη θέση της και είναι τρίτη με 88 βαθμούς, αλλά υστερεί από τη BMW κατά 39, ένα χάσμα που οι ευρείες στροφές και οι ζώνες έντονης πέδησης του Austin, τόσο διαφορετικές από το Interlagos, θα μπορούσαν εξίσου εύκολα να το μειώσουν, όσο και να το διευρύνουν. Ό,τι και να συμβεί, το Lone Star Le Mans σηματοδοτεί την έναρξη του δεύτερου μισού του πρωταθλήματος, με τρεις αγώνες να απομένουν μετά το Τexas για να κριθούν και οι δύο μάχες για τον τίτλο.

Κανένας κατασκευαστής δεν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη να τα πάει καλά στο Αustin, όσο η Cadillac. Το COTA είναι ο μόνος αγώνας στο πρόγραμμα του FIA WEC που διεξάγεται στις ΗΠA, γεγονός που τον καθιστά τον «εγχώριο» αγώνα της αμερικανικής μάρκας – και η μάρκα που ανήκει στη GM φτάνει εκεί με πραγματική δυναμική. Στο Sao Paolo, ο Will Stevens κατέκτησε την pole position στην κατηγορία Hypercar, ενώ την επόμενη ημέρα τα αγωνιστικά της Cadillac Hertz Team JOTA κατέκτησαν την τρίτη και την τέταρτη θέση. Αυτή η συγκομιδή 28 βαθμών αποτέλεσε το καλύτερο μεμονωμένο Σαββατοκύριακο της ομάδας στη σεζόν και ανέβασε την Cadillac στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, με διαφορά 19 βαθμών από την Alpine. Αυτό που δεν έχει καταφέρει ακόμα η Cadillac, είναι να κερδίσει στο Circuit Of The Americas. Η Ferrari κέρδισε το Lone Star Le Mans το 2024, ενώ η Porsche το κατέκτησε το 2025, πράγμα που σημαίνει ότι η αμερικανική εταιρεία εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη της επιτυχία στην ίδια της την πατρίδα.

Οι δύο τελευταίοι αγώνες του WEC για το 2026 θα διεξαχθούν στο Circuit de Barcelona-Catalunya και στη Monza, αντικαθιστώντας τους αγώνες που είχαν προγραμματιστεί προηγουμένως στο Κατάρ και το Μπαχρέιν. Οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι οποίες επηρεάζουν τη μεταφορά εμπορευμάτων και την οργάνωση των ταξιδιών, ανάγκασαν την ακύρωση και των δύο αγώνων, με τους υπεύθυνους του πρωταθλήματος να ενεργούν άμεσα για να εξασφαλίσουν εναλλακτικούς ευρωπαϊκούς χώρους διεξαγωγής. Ο πρώτος αγώνας «6 Hours of Barcelona» θα διεξαχθεί στις 16-18 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το FIA WEC επισκέπτεται την ισπανική πίστα. Ακολουθεί η Μόντσα στις 6-8 Νοεμβρίου, μια πίστα με βαθιές ρίζες στους αγώνες αντοχής που χρονολογούνται πάνω από 60 χρόνια, η οποία έχει φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αθλητικών Αυτοκινήτων της FIA σε πολλές περιπτώσεις και υποδέχτηκε το WEC για τρεις συνεχόμενες σεζόν μεταξύ 2021 και 2023. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα του 2026 υπόκεινται στην έγκριση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA και δεν επηρεάζουν το πρόγραμμα του 2027, το οποίο αποτελείται από εννέα αγώνες και επιβεβαιώθηκε στις 12 Ιουνίου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

WEC TEAMS

Toyota 132

BMW 127

Ferrari 88

Cadillac 60

Alpine 41

Aston Martin 40

Peugeot 15

Genesis 6