WEC 2026: Νέα εμφάνιση και όνομα για το αγωνιστικό της Toyota

Στην προσπάθειά της να ανακτήσει τα πρωτεία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής, η Toyota παρουσίασε το hypercar του 2026, καθώς και το νέο όνομα με το οποίο θα αγωνιστεί.

Από τα μέσα της πρώτης σεζόν του FIA WEC το 2012, η Toyota έχει καθιερωθεί ως η πιο επιτυχημένη εταιρεία στην νεότερη ιστορία του θεσμού, κατακτώντας έξι τίτλους οδηγών και επτά κατασκευαστών.

Ωστόσο, το περασμένο έτος ήταν δύσκολο για τα συνήθη υψηλά πρότυπα της Toyota, με μόλις μία νίκη στο φινάλε της σεζόν στο Μπαχρέιν για το GR010 Hybrid.

To TR010 Hybrid Hypercar του 2026 διαθέτει σημαντικές αλλαγές στο αμάξωμα στο εμπρός μέρος, στα sidepods, στο κάλυμμα του κινητήρα και στο πίσω φτερό. Στον προηγούμενο σχεδιασμό κυριαρχούσε το μαύρο χρώμα, που τώρα έχει αντικατασταθεί από μια εντυπωσιακή νέα κόκκινη εμφάνιση, η οποία θυμίζει έντονα την «ρετρό» εμφάνιση (εμπνευσμένη από το GT-One) που είχε το αυτοκίνητο #7 στον αγώνα 24 Ωρών του Le Mans της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Και τα δύο αυτοκίνητα θα τρέξουν με τη νέα ονομασία TOYOTA RACING, αντικαθιστώντας την προηγούμενη ονομασία TOYOTA GAZOO Racing.

Η ομάδα θα παραμείνει με την ίδια σύνθεση οδηγών, με τους Mike Conway, Kamui Kobayashi και Nyck de Vries να μοιράζονται το #7 TR010 Hybrid, ενώ οι Sébastien Buemi, Brendon Hartley και Ryō Hirakawa θα έχουν το #8.