WEC 2026 – «Πρόλογος» στην Imola: H Ferrari διατηρεί το προβάδισμα

Η Ferrari διατήρησε την κυριαρχία της στη διάρκεια των δοκιμών «Prologue» για το WEC του 2026, αν και οι χρόνοι γύρου υποδηλώνουν ότι οι ανταγωνιστές της ιταλικής ομάδας την καταδιώκουν.

Αφού ο κάτοχος του τίτλου οδηγών στο WEC του 2025 Antonio Giovinazzi έθεσε τον ρυθμό κατά τη διάρκεια των πρωινών δοκιμών, ο Antonio Fuoco αντικατέστησε τον ομώνυμό του στην κορυφή της κατάταξης αργότερα, καταγράφοντας χρόνο κατά τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερο από τον συμπατριώτη του και εξασφαλίζοντας έτσι το προβάδισμα, πριν από τον αγώνα που θα δώσει το έναυσμα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA αυτό το Σαββατοκύριακο, στο εμβληματικό Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (17-19 Απριλίου).

Ο Fuoco ολοκλήρωσε μόλις 0,126 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Robert Kubica, ο οποίος σημείωσε ξανά τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο πίσω από το τιμόνι του #83 AF Corse 499P, νικητή του 24ωρου αγώνα του Le Mans της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, ενώ ο Giovinazzi παρέμεινε τρίτος, σε απόσταση δύο δεκάτων του δευτερολέπτου από την ταχύτερη επίδοση.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το πρωί, όταν η Ferrari είχε διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή της, το απόγευμα, οι αντίπαλοι πλησίασαν. Η BMW #20, που νωρίτερα βρισκόταν στην πέμπτη θέση, ηγήθηκε της καταδίωξης, αυτή τη φορά με τον Robin Frijns στο τιμόνι, καθώς το γερμανικό πρωτότυπο μείωσε τη διαφορά του από το ταχύτερο κόκκινο μονοθέσιο από 1,322 δευτερόλεπτα σε μόλις 0,532 δευτερόλεπτα. Τα δύο A424 της Alpine Endurance Team ακολουθούσαν από κοντά και ήταν ισοδύναμα στην πέμπτη και έκτη θέση.

Η νεοεισερχόμενη στην κατηγορία ομάδα Genesis Magma Racing πρόσθεσε ακόμη 204 γύρους στο ενεργητικό της κατά τη διάρκεια των δοκιμών, με το Hypercar GMR-001 να βελτιώνει κατά 0,35 δευτερόλεπτα τον προηγούμενο χρόνο του, με οδηγό τον Mathieu Jaminet. Μετά το ατύχημα του Marco Sοrensen το πρωί, το #009 Aston Martin της THOR Team Valkyrie δεν βγήκε στην πίστα στη δεύτερη περίοδο της ημέρας.

Στην κατηγορία LMGT3, ο τοπικός ήρωας Mattia Drudi έφερε το Aston Martin Vantage της Heart of Racing Team στην κορυφή της κατάταξης, αλλά η διαφορά μεταξύ των πρωταγωνιστών ήταν ελάχιστη, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια άλλη συναρπαστική μάχη σε αυτή την άκρως ανταγωνιστική κατηγορία.

Η δράση συνεχίζεται με τις ελεύθερες δοκιμές την Παρασκευή 17 Απριλίου. Οι προκριματικοί και η κρίσιμη μάχη των δέκα πρώτων για το Hyperpole ξεκινούν στις 15:30 το Σάββατο 18 Απριλίου, ενώ ο αγώνας των έξι ωρών θα ξεκινήσει στις 14:00 την Κυριακή 19 Απριλίου.

Ταχύτεροι χρόνοι (απογευματινή περίοδος)

Hypercar

1. Antonio Fuoco Ferrari AF Corse 1m31.177s

2. Robert Kubica AF Corse +0.126s

3. Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse +0.198s

4. Robin Frijns BMW M Team WRT +0.532s

5. Jules Gounon Alpine Endurance Team +0.695s

6. Charles Milesi Alpine Endurance Team +0.699s

7. Malthe Jakobsen Team Peugeot TotalEnergies +0.929s

8. Kevin Magnussen BMW M Team WRT +1.027s

9. Sébastien Buemi TOYOTA RACING +1.232s

10. Stoffel Vandoorne Team Peugeot TotalEnergies +1.291s