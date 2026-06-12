WEC – 24 heures du Mans: H BMW στην pole-position

Η BMW κέρδισε την pole position για τις 24 ώρες του Le Mans, μετά την ποινή που δέχθηκε η Cadillac για παραβίαση κανονισμών.

Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας για την hyperpole στις 24 ώρες του Le Mans, η Cadillac απέσπασε την pole position από τη BMW με διαφορά μόλις 0,005 δευτερολέπτων, όμως στη συνέχεια δέχθηκε ποινή. Έτσι, η τελευταία προσπάθεια του Jack Aitken, που παραλίγο να δώσει την pole position στην Cadillac #38 για τον κλασικό αγώνα της Γαλλίας με ελάχιστη διαφορά, βρέθηκε στην δέκατη θέση λόγω παράβασης των κανονισμών. Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε οριστικά το 3:22.564 του Dries Vanthoor με το #15 BMW M Team WRT, ως πρώτο χρόνο.

Για το μεγαλύτερο μέρος της 15λεπτης αναμέτρησης, η πρώτη θέση στη γραμμή εκκίνησης φαινόταν να πηγαίνει ούτως ή άλλως στη BMW, καθώς ο Vanthoor σημείωσε διαδοχικά ταχύτερους γύρους, αλλά στον τελευταίο του γύρο, ο Aitken (στην μόλις δεύτερη εμφάνισή του με την αγγλοαμερικανική ομάδα Cadillac Hertz Team JOTA) ανέβηκε στην κορυφή των χρόνων με την προαναφερόμενη ελάχιστη δυνατή διαφορά. Μετά όμως, η Cadillac V-Series.R #38 έπεσε στην 10η θέση της κατάταξης λόγω της ποινής για παραβίαση κανονισμών στην έξοδο των pits, προωθώντας την BMW M Hybrid V8 #15, την οποία ο Vanthoor μοιράζεται με τους Kevin Magnussen και Raffaele Marciello, στην pole.

Η Cadillac θα έχει ένα αυτοκίνητο στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, χάρη στον Will Stevens που κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ ο António Félix da Costa τοποθέτησε το #35 της Alpine Endurance Team A424 στην τρίτη θέση. Η δεύτερη BMW (το #20 που κέρδισε στο Spa και οδήγησε ο Robin Frijns στο Hyperpole 2) κλείνει την πρώτη τετράδα.

Η νεοεισερχόμενη στην κατηγορία Hypercar Genesis Magma Racing κατέλαβε την έκτη και την ένατη θέση με τους Paul-Loup Chatin και τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή André Lotterer, ενώ η καλύτερη Ferrari (η #51 499P που κέρδισε το Le Mans το 2023) κατέλαβε μόλις την όγδοη θέση και καμία από τις Toyota δεν προχώρησε πέρα από το Hyperpole 1, αφήνοντας την πολυπρωταθλήτρια ιαπωνική εταιρεία στην 14η και σην 15η θέση.

Στην κατηγορία LMGT3, ο Mattia Drudi έβαλε την Aston Martin Vantage #27 της Heart of Racing Team στην pole για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ ο Alessio Rovera της VISTA AF Corse επανέλαβε το αποτέλεσμα του 2025 εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση.

O 24ωρος αγώνας θα ξεκινήσει το Σάββατο στις 17:00 (ώρα Ελλάδας)…