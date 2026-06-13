WEC – 24 heures du Mans: Λίγο πριν την εκκίνηση…

Στις 17:00 ώρα Ελλάδας θα δοθεί η εκκίνηση της 94ης διοργάνωσης των 24 ωρών του Le Mans, του τρίτου αγώνα του FIA WEC 2026. Ποιος από τους Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Genesis, Peugeot ή Toyota θα σηκώσει το τρόπαιο; Η απάντηση την Κυριακή στις 17:00.

Στις 17:00 ακριβώς, δίνεται η εκκίνηση της 94ης διοργάνωσης των 24 ωρών του Le Mans. Ο Mark Cavendish θα κουνήσει την τρίχρωμη σημαία της Γαλλίας, για να δώσει το ελεύθερο στα 62 αυτοκίνητα που συμμετέχουν στον τρίτο γύρο του FIA WEC.

Το βράδυ της Πέμπτης, στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας για την hyperpole, η Cadillac απέσπασε την pole position από τη BMW με διαφορά μόλις 0,005 δευτερολέπτων, όμως στη συνέχεια δέχθηκε ποινή. Έτσι, η τελευταία προσπάθεια του Jack Aitken, που παραλίγο να δώσει την pole position στην Cadillac #38 για τον κλασικό αγώνα της Γαλλίας με ελάχιστη διαφορά, βρέθηκε στην δέκατη θέση λόγω παράβασης των κανονισμών. Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε οριστικά το 3:22.564 του Dries Vanthoor (συνοδηγοί του οι Kevin Magnussen και Raffaele Marciello), με το #15 BMW M Team WRT, ως πρώτο χρόνο.

O 94oς αγώνας των 24 ωρών του Le Mans (10-14 Ιουνίου) υπόσχεται ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δράση. Eξηνταδύο αυτοκίνητα έχουν δηλώσει συμμετοχή στον 3ο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA, που είναι οι 24 ώρες του Le Mans. Φέτος υπάρχει ένα νέο όνομα στην κατηγορία Hypercar. Ο κατασκευαστής από τη Νότια Κορέα – η Genesis – έχει σοβαρές προθέσεις, όπως φάνηκε και από τις επιδόσεις της στη διαδικασία της hyperpole 2.

Η Toyota Racing αποφάσισε να αναβαθμίσει το πρωτότυπο που κέρδισε το Le Mans το 2021 και το 2022 και να κυριαρχήσει για άλλη μια φορά. Έχει ήδη μια νίκη για φέτος, στις 6 ώρες της Imola. Θα βασιστεί στους έμπειρους οδηγούς της Sébastien Buemi (τέσσερις φορές νικητής) και Brendon Hartley (τρεις φορές νικητής). Όσο για τη Ferrari, έχει τρεις συνεχόμενες νίκες στη θρυλική διαδρομή και το 2026 έχει βρει απέναντί της ισχυρό ανταγωνισμό. Έπειτα, είναι και η BMW που κέρδισε τις 6 ώρες του Spa. Ποιος άραγε θα είναι ο τελικός θριαμβευτής;