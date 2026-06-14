WEC – 24 heures du Mans: Μετά την 16η ώρα

Καθώς η νύχτα έφευγε στο Circuit de la Sarthe, η Cadillac Hertz Team JOTA διατηρούσε τον έλεγχο, με τον Will Stevens στο #12 V-Series.R να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ωστόσο, στο Le Mans, τα πάντα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, αν δεν έχουν ήδη αλλάξει…

Στα δύο τρίτα της συνολικής διαδρομής, ο Βρετανός της Cadillac διατηρούσε προβάδισμα 48 δευτερολέπτων έναντι του #8 της Toyota Racing που τον ακολουθούσε, το οποίο οδηγούσε ο Brendon Hartley. Η BMW M Team WRT παραμένει στο κυνήγι της νίκης με το #20 M Hybrid V8 στην τρίτη θέση, με τον Sheldon van der Linde στο κόκπιτ. Ο Νοτιοαφρικανός βρίσκεται μόλις τρεισήμισι δευτερόλεπτα πίσω από την Toyota #8 και 51 δευτερόλεπτα πίσω από την πρώτη θέση. Και τα τρία αυτοκίνητα έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για οκτώ συναρπαστικές τελευταίες ώρες.

Ωστόσο, υπήρξε πρόβλημα για τα άλλα δύο Cadillac, με το #38 να χάνει επτά γύρους λόγω προβλήματος στο υδραυλικό τιμόνι, ενώ ο Sébastien Bourdais βρισκόταν στο τιμόνι στις 04:10 π.μ. Το αυτοκίνητο επανήλθε στη μάχη μετά από επισκευές, αλλά επέστρεψε στο γκαράζ και αποσύρθηκε λίγο λιγότερο από τέσσερις ώρες αργότερα. Η Cadillac #101 της WTR έχει οπισθοχωρήσει, αφού δέχτηκε τρεις ποινές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Toyota #7 βρίσκεται στην τέταρτη θέση, με τον Nyck de Vries με καινούρια ελαστικά να δίνει μάχη με τον υπερασπιστή του παγκόσμιου τίτλου Antonio Giovinazzi καθώς ξημέρωνε στη βορειοδυτική Γαλλία, ενώ η Ferrari 499P #51 ακολουθεί στην πέμπτη θέση. Την προσωρινή πρώτη εξάδα κλείνει η #35 Alpine Endurance Team A424 με οδηγό τον António Félix da Costa, ακολουθούμενη από την #36, η οποία ανέβηκε στην έβδομη θέση.

Η Cadillac #101 βρίσκεται στην όγδοη θέση, μπροστά από τον περσινό νικητή Yifei Ye με τη Ferrari #83 της AF Corse (ένα ακόμη hypercar που δέχθηκε ποινή για παράβαση σε ζώνη χαμηλής ταχύτητας). Aston Martin Valkyrie #009 που οδηγεί ο Ross-Gunn συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα…