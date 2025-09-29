WEC – 6 ώρες Fuji: Πρώτη νίκη της Αlpine με αγωνιστικό της κατηγορίας LMDh, δεύτερη η Peugeot

Η Alpine κατέκτησε στο χάος των 6 ωρών του Fuji την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) με το A424 της κατηγορίας LMDh, ενώ η Peugeot με το 9×8 πήρε το καλύτερό της αποτέλεσμα για το 2025, με ένα αγώνα να απομένει για το τέλος.

Η Alpine κατέκτησε την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής με το A424 της κατηγορίας LMDh καθώς οι Charles Milesi, Paul-Loup Chatin και Ferdinand Habsburg κατάφεραν να κερδίσουν τον χαοτικό φετινό αγώνα των 6 ωρών στο Fuji.

Το γαλλικό αγωνιστικό με τον αριθμό #35 νίκησε με διαφορά μόλις 7,6 δευτερολέπτων από το επίσης γαλλικό #93 Peugeot 9X8, που τερμάτισε δεύτερο με οδηγούς τους Mikkel Jensen, Paul di Resta και Jean-Eric Vergne, στο τέλος ενός αγώνα όπου το καθεστώς κίτρινης σημαίας εμφανίστηκε πέντε φορές, ενώ διακόπηκε τρεις φορές από την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα.

Ο Milesi κατάφερε να περάσει από την τρίτη στην πρώτη θέση στο τελευταίο pit stop, όταν έβαλε μόνο δύο καινούρια ελαστικά, αντί για τέσσερα της Peugeot που ήταν στην κορυφή και της Penske Porsche 963 LMDh των Kevin Estre και Laurens Vanthoor που ήταν δεύτερη. Η Alpine γεύτηκε στην Ιαπωνία την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής από την Μοnza τον Ιούλιο του 2022. Στην ιταλική πίστα είχε νικήσει με το Α480 της κατηγορίας LMP1.

Για την Peugeot, το αποτέλεσμα στο Fuji ήταν το καλύτερο από τότε που δραστηριοποιήθηκε ξανά στο World Endurance Championship, με το 9×8 Hypercar να δείχνει τις αρετές του. Ο Vanthoor με την Porsche 963 της Penske Motorspor πέρασε τα τελευταία στάδια του αγώνα κολλημένος πίσω από το hypercar της Peugeot, περνώντας τη γραμμή τερματισμού τρίτος, μόλις μισό δευτερόλεπτο πίσω.

Ο Stoffel Vandoorne ανέβηκε στην πέμπτη θέση με το δεύτερο Peugeot, το οποίο μοιράστηκε με τους Loic Duval και Malthe Jakobsen, στην τελευταία ώρα. Η δεύτερη Porsche της Penske Motorsport, στην οποία ο Mathieu Jaminet ένωσε τις δυνάμεις του με τον Julien Andlauer, κατέλαβε την τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης. Η σημαντική συγκομιδή βαθμών για την Porsche σημαίνει ότι η μάχη για τον παγκόσμιο τίτλο των κατασκευαστών παραμένει ανοιχτή εν όψει του τελικού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής τον Νοέμβριο στο Μπαχρέιν.

Για τη Ferrari δεν ήταν μια καλή ημέρα, αν και εξακολουθεί να ηγείται της κατάταξης των κατασκευαστών και των οδηγών, κερδίζοντας τελικά ένα βαθμό στην Ιαπωνία. Οι πρωτοπόροι στην κατάταξη των οδηγών (#51 Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado) δεν κατάφεραν να προσθέσουν βαθμούς μετά από μια δύσκολη μέρα, κατά την οποία η Ferrari τους υπέστη ζημιές σε σύγκρουση με την Porsche της Proton Competition και δέχτηκε δύο φορές ποινή για παραβίαση των ορίων της πίστας.

Η Aston Martin κατάφερε να διατηρήσει την έκτη θέση με το αυτοκίνητο με αριθμό #009 που μοιράστηκαν οι Marco Sorensen και Alex Riberas, στο τέλος ενός αγώνα με πολλές ανατροπές για τα δύο αγωνιστικά της (Valkyrie LMH). Η Jota Cadillac κατέληξε με το καλύτερο αποτέλεσμα της έβδομης θέσης για το #12 V-Series.R LMDh που μοιράστηκαν ο νικητής της pole-position στο Fuji Alex Lynn, ο Will Stevens και ο Norman Nato.

Τα Cadillac έχασαν το σαφές πλεονέκτημά τους με το πρώτο safety car στο τέλος της πρώτης ώρας και στη συνέχεια έφυγαν από τη διεκδίκηση της νίκης. Η Toyota κατέλαβε την όγδοη θέση με το #7 GR010 Hybrid των Kamui Kobayashi, Nyck de Vries και Mike Conway. Στην ένατη θέση είδε την καρό σημαία το #20 WRT BMW M Hybrid V8 LMDh που οδηγούσαν οι Robin Frijns, Rene Rast και Sheldon van der Linde. Οι νικητές του 24ωρου αγώνα του Λε Μαν Robert Kubica, Yifei Ye και Phil Hanson, με το ημιεργοστασιακό #83 AF Ferrari, πλησίασαν κατά ένα βαθμό τους οδηγούς του #51 στην κατάταξη των οδηγών, τερματίζοντας δέκατοι.

Ο τελευταίος αγώνας για το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής θα διεξαχθεί στο Bahrain, στις 8 Νοεμβρίου

