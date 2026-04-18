WEC – 6 ώρες της Imola: H Ferrari κέρδισε την πρώτη hyperpole της χρονιάς

H Ferrari κέρδισε την πρώτη hyperpole της νέας αγωνιστικής περιόδου του WEC, που ξεκινά αύριο στις 14:00 με τις 6 ώρες της Imola. Δεύτερη η Toyota με ελάχιστη διαφορά, πολύ καλή επίδοση από την Peugeot, με τον τέταρτο ταχύτερο χρόνο.

Πριν από λίγες ημέρες, στον «Πρόλογο» που έλαβε χώρα στην ίδια πίστα, η Ferrari είχε τους ταχύτερους χρόνους όπως αναμενόταν, ωστόσο το hypercar της BMW έμεινε κοντά. Στις τρεις περιόδους των ελεύθερων δοκιμών για τον 6ωρο αγώνα της Κυριακής και πάλι υπερίσχυσε, όμως η Alpine A524 έκανε τον ταχύτερο χρόνο σε μία από αυτές.

Ποια είναι η διοικητική δομή της Ferrari στους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC), που την έχει οδηγήσει σε τόσες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια; Ποιοι είναι οι χορηγοί που στηρίζουν την προσπάθεια;

Στη χρονομετρημένη δοκιμασία για την hyperpole αμφισβητίας ήταν αυτή τη φορά η Toyota TR010 Hybrid. Η Ferrari με τον αριθμό 51 προκάλεσε τον ενθουσιασμό του πολυπληθούς κοινού των tifosi στην Ίμολα το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς ξεπέρασε τον χρόνο του Ryo Hirakawa της Toyota με ελάχιστη διαφορά μόλις 0,011 δευτερολέπτων.

Ο Giovinazzi κατάφερε να προσπεράσει οριακά το Toyota TR010 Hybrid και να κατακτήσει την πρώτη pole position της σεζόν 2026 του FIA WEC. Ο Antonio Fuoco οδήγησε την δεύτερη 499P της Ferrari AF Corse με τον αριθμό 50 στην τρίτη θέση.

Η Peugeot TotalEnergies δημιούργησε τη μεγαλύτερη έκπληξη της περιόδου, καθώς ο Malthe Jakobsen έβαλε τον Γάλλο κατασκευαστή στη διεκδίκηση της hyperpole, με έναν γύρο στο 1:30.200. Στο τέλος, μόλις 0,073 δευτερόλεπτα χώριζαν τα τέσσερα πρώτα αυτοκίνητα σε μία από τις πιο «κλειστές» μάχες για την hyperpole που έχουν γίνει ποτέ στο FIA WEC. Ο ταχύτερος χρόνος στην προηγούμενη προκριματική περίοδο, που καθόρισε την πρώτη δεκάδα του Hyperpole, καταγράφηκε από τη Ferrari AF Corse 499P #50 με οδηγό τον Antonio Fuoco (1:30.088).

Αυτoί που αποκλείστηκαν στο πρώτο μέρος των προκριματικών ήταν οι δύο Aston Martin, τα δύο αυτοκίνητα της Genesis Magma Racing, το Peugeot #93, η Alpine #36 και η Cadillac #38. Tην hyperpole στην κατηγορία LMGT3 κατέκτησε η McLaren #10 της ομάδας Garage 59.