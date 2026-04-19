WEC – 6 ώρες της Ίμολα: Ξεκίνημα με νίκη για την Toyota

Στο αυτοκινητοδρόμιο «Enzo & Dino Ferrari» στην Ίμολα και μπροστά στο κοινό της Scuderia, η Toyota νίκησε με το TR010 Hybrid τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) του 2026, στην 100η συμμετοχή της στην υβριδική εποχή του WEC.

Παρά το ότι τα προγνωστικά ήταν υπέρ της Ferrari, λόγω της ταχύτητας που έδειξε στον «Πρόλογο» και στις ελεύθερες δοκιμές του εξάωρου αγώνα και παρά το γεγονός ότι στο ίδιο διάστημα παρουσίασαν κάποιες από τις δυνατότητές τους η BMW και η Alpine, η Toyota ήταν τελικά εκείνη που γέλασε τελευταία στον τερματισμό. Οι «διαθέσεις» των Ιαπώνων είχαν φανεί και από την διαδικασία για την hyperpole, όπου υστέρησαν έναντι της πρώτης Ferrari για ένδεκα μόλις χιλιοστά του δευτερολέπτου. Στον εξάωρο αγώνα, οι πιθανότητες για τη νίκη στις 6 ώρες της Ίμολα της Toyota TR010 Hybrid, άρχισαν να αυξάνονται από το τέλος της τρίτης ώρας.

Στις 8 το βράδι ώρα Ελλάδας ο 6ωρος αγώνας στην Ίμολα τελείωσε, με την οριστική νίκη της Toyota TR010 Hybrid #8 με οδηγούς τους Sebastian Buemi, Brendon Hartley και Ryo Hirakawa. Για δύο σχεδόν ώρες η Toyota κρατούσε και τη δεύτερη θέση, με τους Mike Conway, Tamui Kobayashi και Nyck de Vries, πριν το TR010 #7 υποχωρήσει στην τρίτη θέση του βάθρου των νικητών, αφήνοντας την δεύτερη στην Ferrari 499P #51 των Alessadro Pier Guidi, James Calado και Antonio Giovinazzi.

Νωρίτερα, η Ferrari ηγήθηκε του αγώνα κατά τις δύο πρώτες ώρες, καθώς ο James Calado εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική pole position που είχε κατακτήσει ο Antonio Giovinazzi το Σάββατο το απόγευμα. Ο Miguel Molina με τη Ferrari 499P #50 αξιοποίησε το γεγονός ότι ξεκίνησε με ένα σετ μαλακών ελαστικών Michelin και προσπέρασε την Toyota #8 του Brendon Hartley που εκκίνησε από την πρώτη σειρά, με τη Ferrari να καταλαμβάνει τις δύο πρώτες θέσεις, προς μεγάλη χαρά των 92.175 θεατών. Ωστόσο, ο Hartley κατάφερε να προσπεράσει τη Ferrari στο πρώτο pit stop.

Πίσω από τις τρεις πρώτες βρισκόταν η Cadillac V-Series R της Hertz Team Jota, καθώς ο Will Stevens παρέμεινε σε επαφή με τους πρωτοπόρους και στη συνέχεια κατάφερε να καταδιώξει τον τρίτο Molina, αφού έβαλε ένα σετ καινούργιων ελαστικών Michelin υπό το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Ο Stevens έκανε την υπέρβαση στην Tamburello μετά από 90 λεπτά αγώνα, για να καταλάβει την τρίτη θέση και στη συνέχεια να πλησιάσει λίγο την Toyota του Hartley. Την πεντάδα συμπλήρωσε η κίτρινη #83 AF Corse 499P που οδηγούσε ο Phil Hanson.

Η νέα ομάδα Genesis Magma Racing βρέθηκε 16η και 17η, καθώς συνεχίζει να συλλέγει σημαντικά δεδομένα, στον πρώτο της αγώνα στο WEC. Το #19 GMR-001 Hypercar έχασε 22 γύρους, αφού αναγκάστηκε να μπει στα pit κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας λόγω τεχνικού προβλήματος, το οποίο τελικά επιλύθηκε.

Η Toyota πήρε το προβάδισμα στην Ίμολα μετά την Τρίτη ώρα, αφού η στρατηγική της στη διαχείριση των ελαστικών στην αρχή του αγώνα απέδωσε καρπούς• Ο Ryō Hirakawa ανέλαβε το αυτοκίνητο από τον Brendon Hartley, ο οποίος είχε φροντίσει τα ελαστικά της Michelin κατά τις δύο πρώτες ώρες. Ο Hirakawa κατάφερε στη συνέχεια να αποκρούσει τον Alessandro Pier Guidi με τη Ferrari AF Corse 499P #51 κατά το μεγαλύτερο μέρος της τέταρτης ώρας, καθώς οι δύο οδηγούσαν ο ένας πίσω από τον άλλο, αλλά ο οδηγός της Toyota κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό.

Ο Pier Guidi και η Ferrari προσπάθησαν να κάνουν undercut στο TR010 Hybrid σταματώντας νωρίτερα, αλλά ο Ιταλός καθυστέρησε ελαφρώς κατά την είσοδό του στα pit και δεν κατάφερε να περάσει μπροστά όταν ο Hirakawa μπήκε στα pit. Αυτό διατήρησε το status quo, με τον Ιάπωνα να απομακρύνεται και να δημιουργεί πλεονέκτημα πέντε δευτερολέπτων. Μια σκληρή μάχη διεξήχθη για την τρίτη θέση μεταξύ του António Félix da Costa στην #35 Alpine και του Nyck de Vries στην #7 Tοyota Racing. Ο da Costa, που επέστρεψε στο FIA WEC, δυσκολεύτηκε να κρατήσει πίσω τον «ιπτάμενο Ολλανδό», ο οποίος είχε σαφές πλεονέκτημα στα ελαστικά και κατάφερε να ανέλθει στην τρίτη θέση, ενώ η Alpine υποχώρησε στην έκτη.

Ανάμεσά τους, στην τέταρτη και πέμπτη θέση, βρίσκονταν η #83 AF Corse Ferrari (Yifei Ye) και η #15 BMW (Raffaele Marciello). Η BMW M Hybrid V8 με οδηγό τον Robin Frijns ήταν στην έβδομη θέση, μπροστά από το Peugeot του Théo Pourchaire. Ως εκείνη την ώρα, την πρώτη δεκάδα έκλειναν η Aston Martin #007 με τον Tom Gamble στο τιμόνι και η Cadillac #38 της Hertz Team JOTA (Sébastien Bourdais).

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Μετά την πρεμιέρα της Ίμολα το WEC θα πάει στο Σπα του Βελγίου, για ένα ακόμη 6ωρο αγώνα, πριν μεταφερθεί στην κεντρική σκηνή του, που φυσικά είναι οι 24 ώρες του Λε Μαν. Oι αγώνες στο Κατάρ και στο Μπαχρέιν θα κλείσουν το φετινό πρωτάθλημα, αν ηρεμήσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

6 ώρες του Σπα, Βέλγιο (7-9 Μαΐου)

24 ώρες του Λε Μαν, Γαλλία (10-14 Ioυνίου)

6 ώρες του Σάο Πάολο, Βραζιλία (10-12 Ιουλίου)

Lone Star Le Mans, Όστιν ΗΠΑ (4-6 Σεπτεμβρίου)

6 ώρες του Φούτζι, Ιαπωνία (25-27 Σεπτεμβρίου)

1.812 χλμ. του Κατάρ (22-24 Οκτωβρίου)

8 ώρες του Μπαχρέιν (5-7 Νοεμβρίου)