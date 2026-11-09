WEC – 6 ώρες της Μonza: Νίκη της Cadillac στον επίλογο της χρονιάς

Πρώτη νίκη της Cadillac V-Series.R για φέτος, έστω και στον τελευταίο αγώνα της σεζόν, βάθρο για τα hypercars της Alpine και της Ferrari, παγκόσμιοι πρωταθλητές το πλήρωμα της Toyota #8 .

Το hypercar Cadillac V-Series.R με τον αριθμό 38 ήταν από την αρχή υποψήφιο με αξιώσεις για τη νίκη την ημέρα του αγώνα στον «Ναό της Ταχύτητας». Έχοντας ξεκινήσει τρίτος στη γραμμή εκκίνησης, ο Jack Aitken προσπέρασε τον Miguel Molina (#50 Ferrari), που είχε κατακτήσει την pole position, στον πρώτο γύρο και πήρε την πρωτιά από τον Daniel Juncadella της Genesis στο τέλος του έκτου γύρου. Παρέμεινε στην πρώτη θέση σε όλη τη διάρκεια του δίωρού του πίσω από το τιμόνι, πριν εγκαταλείψει το πιλοτήριο και επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για να επιστρέψει στην πατρίδα του, όπου αναμένει τη γέννηση του πρώτου του παιδιού. Ο Sebastien Bourdais ανέλαβε το τιμόνι και διατήρησε τη δυναμική του team-mate του, αξιοποιώντας την εμπειρία του για να αποκρούσει τoν συμπατριώτη του Victor Martins (Alpine) και τον Sheldon van der Linde (BMW), πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον Εarl Bamber, ενώ βρισκόταν ακόμα στην πρώτη θέση.

Ο Νεοζηλανδός αρχικά αύξησε το πλεονέκτημά του έναντι του Martins που τον κυνηγούσε, και ενώ ο ανερχόμενος Γάλλος αστέρας μείωσε τη διαφορά μεταξύ των δύο σε μόλις ενάμισι δευτερόλεπτο στα τελευταία λεπτά, ο Bamber κατάφερε να ξαναδημιουργήσει μια διαφορά ασφαλείας και τελικά να περάσει τη γραμμή τερματισμού 5,607 δευτερόλεπτα μπροστά από την Alpine #36.

Το αποτέλεσμα σηματοδότησε την δεύτερη νίκη της Cadillac στο FIA WEC (η πρώτη ήταν στις 6 ώρες του Σάο Πάολο το 2025). Αποτέλεσε επίσης την πρώτη παρουσία του Bourdais στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά από περισσότερο από μια δεκαετία, καθώς και τη 12η συνεχόμενη σεζόν κατά την οποία η ομάδα της JOTA κέρδισε έναν αγώνα στο πρωτάθλημα. «Είμαι στα σύννεφα!» δήλωσε ενθουσιασμένος ο Bamber, ο οποίος είχε να κερδίσει αγώνα εδώ και περισσότερα από εννέα χρόνια. «Όλοι στη JOTA και στη Cadillac Racing κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια και δούλεψαν πολύ σκληρά, ενώ το αυτοκίνητο ήταν άψογο. Ο Jack έκανε καταπληκτική δουλειά και ο Seb εκτέλεσε τα πάντα τέλεια. Έχουμε έναν εξαιρετικό συνδυασμό για το 2027 – πιστεύω ότι θα είμαστε μια πραγματική δύναμη που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη!»

Στην τελευταία της εμφάνιση στη σειρά, η Alpine κατέγραψε το τρίτο της βάθρο για τη χρονιά, αν και το A424 Hypercar με οδηγούς τους Ferdinand Habsburg και Charles Milesi δεν κατάφερε να τερματίσει, όταν ο Γάλλος συγκρούστηκε σφοδρά με τα προστατευτικά της Parabolica στα μέσα της τέταρτης ώρας.

Η Aston Martin Valkyrie με τον αριθμό #007, την οποία οδήγησαν οι Harry Tincknell και Tom Gamble, πέρασε πρώτη τη γραμμή τερματισμού στην τρίτη θέση, αλλά μια ποινή μετά τον αγώνα λόγω παράβασης της πίεσης των ελαστικών έριξε το βρετανικό δίδυμο πίσω από τη Ferrari 499P με τον αριθμό #51, στερώντας από την Aston Martin το πρώτο της βάθρο στην κατηγορία Hypercar. Ενθουσίασε όμως τους 75.181 «tifosi» που είχαν συγκεντρωθεί στο χώρο για να δείξουν την εκτίμησή τους στους ήρωές τους.

Η εξάωρη αναμέτρηση είχε δραματική κατάληξη για την Cadillac με τον αριθμό 12 και την Peugeot 9X8 με τον αριθμό 94, οι οποίες συγκρούστηκαν επανειλημμένα στους τελευταίους γύρους, πριν μια πιο σοβαρή σύγκρουση μεταξύ του Alex Lynn και του Malthe Jakobsen εκτοξεύσει τον πρώτο στα προστατευτικά και αφήσει την πίστα γεμάτη συντρίμμια.

Καμία από τις Toyota δεν συγκέντρωσε βαθμούς στη Μόντσα, σε ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για την ιαπωνική εταιρεία (με τις περισσότερες επιτυχίες στην ιστορία του FIA WEC) αλλά αυτό δεν είχε μεγάλη σημασία, με δεδομένο ότι ο τίτλος των κατασκευαστών είχε ήδη εξασφαλιστεί. Οι Hirakawa, Buemi και Hartley έκαναν ό,τι χρειαζόταν για να κατακτήσουν το τρόπαιο των οδηγών, στην περίπτωση των δύο τελευταίων για πέμπτη φορά.