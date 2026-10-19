WEC – 6 ώρες της Βαρκελώνης: Νίκη και πρωτάθλημα για την Toyota

Με ένα επιβλητικό «1-2» στις 6 ώρες της Βαρκελώνης η Toyota Racing κατέκτησε τον όγδοο τίτλο της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC)

Η Toyota Racing πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση και κατέκτησε την πρώτη και τη δεύτερη θέση στον αγώνα «6 Hours of Barcelona presented by Visit Qatar», αποτέλεσμα που εξασφάλισε στον Ιάπωνα κατασκευαστή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής Hypercar της FIA στους Κατασκευαστές του 2026. Μετά από δύο εντελώς στεγνές ημέρες στο Circuit de Barcelona-Catalunya, ο προτελευταίος γύρος της φετινής αγωνιστικής περιόδου ξεκίνησε σε βρεγμένη πίστα, μπροστά σε περισσότερους από 55.000 θεατές.

Ο André Lotterer που είχε ξεκινήσει από την pole position, είδε να τον προσπερνά ο team mate του στη Genesis Magma Racing Daniel Juncadella, ο οποίος έκανε καλύτερη εκκίνηση από αυτόν, καθώς και ο οδηγός της Toyota Racing Sébastien Buemi, στην ευθεία προς τη στροφή 1, πριν ο Iσπανός βγει εκτός πίστας και καταλήξει στη χαλίκια της στροφής 5. Αυτή η αναπάντεχη ατυχία έριξε το #19 Genesis από την πρώτη θέση στο τέλος της κατάταξης των Hypercar και ανέβασε τον Buemi στην κορυφή. Εκεί το #8 Τoyota παρέμεινε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Λίγο μετά την έναρξη της δεύτερης ώρας ο Nyck de Vries προσπέρασε τον Miguel Molina της Ferrari, κτίζοντας το «1-2» για τα Toyota TR010 Hybrid. Στη συνέχεια τα δύο ιαπωνικά αγωνιστικά δημιούργησαν ένα άνετο προβάδισμα έναντι των διωκτών τους. Στο τέλος του αγώνα το #7 Τoyota των Mike Conway, Kamui Kobayashi και Nyck de Vries και το #8 Toyota των Brendon Hartley, Ryο Hirakawa και Sebastien Buemi πέρασαν με αυτή τη σειρά τη γραμμή τερματισμού. Η κυριαρχική αυτή εμφάνιση χάρισε στην πιο επιτυχημένη ομάδα του FIA WEC όχι μόνο το πρώτο της «1-2» της χρονιάς, αλλά και τον τίτλο των Κατασκευαστών για όγδοη φορά σε 14 αγωνιστικές περιόδους (πέμπτη από τις έξι στην τρέχουσα εποχή των Hypercar) καθώς το TR010 Hybrid επανέλαβε την επιτυχία των προκατόχων του, των TS040 Hybrid και GR010 Hybrid, κατακτώντας τον τίτλο στην πρώτη του σεζόν.

Η Ferrari 499P με τον αριθμό 50, την οποία οδήγησαν οι Molina, Antonio Fuoco και Nicklas Nielsen, κατέκτησε την τρίτη θέση μετά από έναν σταθερό αγώνα χωρίς προβλήματα, ενώ το πλήρωμα της Ferrari με τον αριθμό 51, αποτελούμενο από τους Antonio Giovinazzi, James Calado και Alessandro Pier Guidi, έχασε την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο των οδηγών, καθώς μια σειρά ατυχιών τους άφησε στην 15η θέση της τελικής κατάταξης, με τρεις γύρους καθυστέρηση.

Η Cadillac με τον αριθμό 38 είδε την εναλλακτική στρατηγική της να αποδίδει καρπούς, καθώς οι Jack Aitken, Εarl Barber και Sebastien Bourdais απέκρουσαν οριακά την #83 Ferrari της AF Corse με τον που οδηγούσαν οι Robert Kubica, Phillip Hanson και Yifei Ye, κατακτώντας την πέμπτη θέση, με την Cadillac με τον αριθμό 12 να συμπληρώνει την πρώτη εξάδα.

Σε μια ακόμη δύσκολη μέρα για την πρώην πρωτοπόρο του παγκόσμιου πρωταθλήματος BMW, η έβδομη θέση για το #15 M Hybrid V8 και η τρίτη συνεχόμενη αποτυχία του αυτοκινήτου #20 να συγκεντρώσει βαθμούς (το οποίο είχε προσωρινά ανέβει στη δεύτερη θέση πριν δεχτεί ποινή για παράβαση σχετικά με την πίεση των ελαστικών) σημαίνει ότι μόνο τα δύο πληρώματα της Toyota θα διεκδικήσουν πλέον το τρόπαιο των οδηγών σε τρεις εβδομάδες στην Ιταλία.

Εν τω μεταξύ, ένα Σαββατοκύριακο με δύο διαφορετικές όψεις για τη Genesis είδε τα δύο κορεατικά αυτοκίνητα να τερματίζουν αμφότερα εκτός βαθμολογίας, λόγω διαφόρων προβλημάτων και λαθών.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA του 2026 θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα των 6 Ωρών της Μonza στις 6-8 Νοεμβρίου.