WEC – 6 ώρες του Fuji: H Toyota κέρδισε στο «σπίτι» της

Η Toyota κατέκτησε τη νίκη στον αγώνα των έξι ωρών του Fuji, που ήταν γεμάτος απρόοπτα, ενώ η BMW κέρδισε την κατηγορία LMGT3.

Η Toyota πραγματοποίησε μια πολύ επιτυχημένη στρατηγική κίνηση προς το τέλος του αγώνα των «6 ωρών του Fuji» και κατάφερε να τον κερδίσει με μικρή διαφορά προσπερνώντας τις Alpine, που ήταν το φαβορί. Για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, η Alpine φαινόταν έτοιμη να επαναλάβει την περισυνή επιτυχία της, με τα δύο A424 LMDH να διατηρούν μια άνετη πρώτη και δεύτερη θέση, αφού στις κατατακτήριες είχαν καταλάβει την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Ωστόσο, η εμφάνιση του εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας προς το τέλος, την τελευταία ώρα, ανέτρεψε τα σχέδια, με τις Toyota και BMW να ρισκάρουν για να βρεθούν στην πρώτη και στη δεύτερη θέση. Ο Victor Martins με το #36 της Alpine που εκκίνησε από την pole position, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση όταν ο αγώνας ξανάρχισε με μόλις 20 λεπτά να απομένουν, ανεβαίνοντας από την τέταρτη στην δεύτερη θέση, πίσω από την Toyota #8 που ηγούνταν του αγώνα.

Όμως, ο Hirakawa κράτησε πίσω τον Μartins στους τελευταίους γύρους του αγώνα, περνώντας πρώτος τη γραμμή τερματισμού με διαφορά 0,591 δευτερολέπτων, χαρίζοντας στην Toyota την τρίτη νίκη της στη σεζόν. Οι Ryo Hirakawa, Brendon Hartley, Sebastien Buemi έγιναν το πρώτο πλήρωμα που κέρδισε δύο αγώνες αυτή τη σεζόν, αφού επέλεξαν να μην αλλάξουν ελαστικά σε αυτό που αποδείχθηκε το τελευταίο pit stop υπό το Virtual Safety Car.

Στην κατηγορία LMGT3, η BMW της Team WRT με οδηγούς τους Augusto Farfus, Sean Gelael και Darren Leung πέτυχε μια συναρπαστική νίκη, αφού ο Βραζιλιάνος έκανε μια κίνηση που καθόρισε την έκβαση του αγώνα στα τελευταία 12 λεπτά, προσπερνώντας την Corvette της Racing Team Turkey by TF.

Eπόμενος αγώνας στην Ισπανία, στις 18 Οκτωβρίου