WEC – 6 ώρες του Fuji: Oι Αlpine στην πρώτη σειρά της εκκίνησης

Εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης το πρωί του Σαββάτου οι κατατακτήριες δεν θα διεξαχθούν. Η σειρά εκκίνησης στον αυριανό αγώνα βασίστηκε στον ταχύτερο γύρο κάθε αυτοκινήτου, από τις τρεις ελεύθερες δοκιμές. Έτσι, τα hypercars της Alpine θα ξεκινήσουν από την πρώτη σειρά.

Μετά από μια εντελώς στεγνή Παρασκευή, που επέτρεψε στις ομάδες να συμπληρώσουν πολλούς γύρους εν όψει του έκτου γύρου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής 2026 την Κυριακή, το Σάββατο ξημέρωσε βροχερό και η βροχή εντάθηκε. Με τις συνθήκες και την ορατότητα να επιδεινώνονται και το στάσιμο νερό να αποτελεί πηγή ανησυχίας, ελήφθη η απόφαση να ακυρωθούν όλες οι υπόλοιπες δοκιμές του FIA WEC για την ημέρα, πράγμα που σήμαινε ότι η σειρά εκκίνησης θα βασιζόταν στον ταχύτερο γύρο κάθε αυτοκινήτου από τις τρεις ελεύθερες δοκιμές.

Οι ταχύτεροι χρόνοι σημειώθηκαν στο FP2 και ο καλύτερος ανήκε στον Victor Martins με το Alpine A424 #36, αφού κατέκτησε την κορυφή της κατάταξης το απόγευμα της Παρασκευής. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί την πρώτη pole position του γαλλικού πρωτοτύπου στην κορυφαία κατηγορία Hypercar της σειράς και για να ολοκληρωθεί η χαρά των «Les Bleus», το #35 θα ξεκινήσει δίπλα του, χάρη στον περσινό νικητή του Φούτζι, Charles Milesi, ο οποίος βρίσκεται λίγο κάτω από ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω.

Η Aston Martin THOR έχασε την ευκαιρία να ξεκινήσει για πρώτη φορά από την πρώτη σειρά, μετά από ποινή που επιβλήθηκε στη Valkyrie #007, λόγω ατυχήματος μεταξύ των Harry Tincknell και Ian James με την Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #27 κατά τη διάρκεια της FP3. Η πτώση κατά δύο θέσεις υποβίβασε το εντυπωσιακό μονοθέσιο σε χρώμα British Racing Green στην τέταρτη θέση και ανέβασε τη Genesis GMR-001 #19 στην τρίτη. Η κορεατική εταιρεία –που κάνει το ντεμπούτο της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό φέτος– γιόρτασε τις καλύτερες θέσεις εκκίνησης μέχρι τώρα, με το #17 Genesis να συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα, μπροστά από τη δεύτερη Aston Martin Valkyrie (#009) στην έκτη θέση.

Η Cadillac –που κατέκτησε την pole position στην Ιαπωνία και στις δύο προηγούμενες σεζόν– θα ξεκινήσει τον αυριανό αγώνα από την έβδομη (#38) και τη δέκατη (#12) θέση, ενώ οι τρεις κορυφαίοι διεκδικητές του τίτλου θα έχουν όλοι πολλή δουλειά να κάνουν, ξεκινώντας από πιο πίσω στη σειρά εκκίνησης. Στην έδρα της, η Toyota – εννέα φορές νικήτρια του αγώνα «6 Hours of Fuji» – θα ξεκινήσει μόλις από την 8η και τη 13η θέση, με τη BMW ακόμη πιο πίσω, στη 14η και τη 17η θέση, και τα δύο εργοστασιακά 499P της υπερασπίστριας του παγκόσμιου τίτλου Ferrari στην 11η και τη 16η θέση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια συναρπαστική μάχη στον αγώνα.

Ο αγώνας των 6 Ωρών του Φούτζι θα ξεκινήσει την Κυριακή 27 στις 11:00 τοπική ώρα (5 το πρωί στην Ελλάδα).

Η Fuji Speedway έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα 12 φορές από την έναρξη του FIA WEC το 2012, καθιστώντας την την τέταρτη πιο συχνά επισκεπτόμενη πίστα της σειράς. Προηγουμένως είχε φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγωνιστικών Αυτοκινήτων της FIA από το 1982 έως το 1988. Μετά από πέντε αγώνες, η μάχη για τη δόξα στην κορυφαία κατηγορία Hypercar παραμένει αμφίρροπη. Με την Toyota και τη BMW να μην καταφέρνουν να συγκεντρώσουν σημαντικούς βαθμούς στον τελευταίο αγώνα στο Όστιν – και την υπερασπίστρια του τίτλου Ferrari να θριαμβεύει στο Τέξας – διαμορφώνεται μια συναρπαστική τριπλή μάχη για τον πολυπόθητο τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Μετά τη δεύτερη θέση στο Σάο Πάολο και την επιτυχία του στο Τέξας, η εν ενργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια Ferrari επανήλθε στο προσκήνιο, αλλά το 499P Hypercar δεν έχει καταφέρει ακόμα να ανέβει στο βάθρο στις τρεις επισκέψεις του στην Ιαπωνία, καθιστώντας την Ιαπωνία τη μόνη πίστα στην οποία το μοντέλο δεν έχει καταφέρει να μπει στην πρώτη τριάδα.