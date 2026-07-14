WEC – 6 ώρες του Σάο Πάολο: Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τη BMW

Η BMW επικράτησε στο «Rolex 6 Hours of São Paulo», κερδίζοντας τη δεύτερη νίκη της για φέτος, με τη συνέχεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) να αναμένεται συναρπαστική.

Η Cadillac Hertz Team JOTA μπορεί να κατέλαβε την πρώτη σειρά της εκκίνησης του αγώνα, όμως ο Kevin Magnussen μπήκε γρήγορα ανάμεσα στα δύο V-Series.R, οδηγώντας το #15 της BMW M Team WRT, όταν ξεκίνησε ο αγώνας, μπροστά σε κατάμεστες κερκίδες και σε σχεδόν 85.000 οπαδούς.

Αφού προσπέρασε τον Εrl Bamber για τη δεύτερη θέση στη διάσημη στροφή Ferradura στον 11ο γύρο, ο Δανός συνέχισε να κυνηγά τον Will Stevens που βρισκόταν μπροστά του. Με το #12 Cadillac να αντιμετωπίζει καθυστέρηση λόγω προβλήματος στο παξιμάδι του τροχού στο πρώτο του pit stop, το M Hybrid V8 απέκτησε καθαρό προβάδισμα το οποίο δεν θα έχανε στη συνέχεια. Αυτό οφείλεται στις δυναμικές επιδόσεις των Magnussen και Raffaele Marciello, καθώς και στην ψύχραιμη οδήγηση από τον Dries Vanthoor, ο οποίος ήταν αδιάθετος όλο το διήμερο. Στα τελικά στάδια του εξάωρου αγώνα, ο Βέλγος βρέθηκε υπό απειλή τόσο από τη Ferrari #51 όσο και από την Cadillac #12 που ανέκαμψε, αλλά διατήρησε την ψυχραιμία του και πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού μπροστά από τη Ferrari 499P του James Caladο, με τον Stevens να ακολουθεί από κοντά με την Cadillac στην τρίτη θέση. Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδότησε την πρώτη φορά που ο αγώνας της Βραζιλίας κερδήθηκε από θέση εκτός της πρώτης σειράς της εκκίνησης.

Αποδεικνύοντας πόσο σκληρός ήταν ο αγώνας στην κατηγορία Hypercar, λιγότερο από επτά δευτερόλεπτα χώριζαν τις τρεις πρώτες θέσεις στο τέλος ενός αγώνα που διακόπηκε μόνο για λίγο από μια σύντομη περίοδο «Full Course Yellow» κατά τη δεύτερη ώρα και στον οποίο και οι 35 συμμετέχοντες έφτασαν στη γραμμή τερματισμού, παρά την ελαφριά βροχή που άρχισε προς το τέλος. Ο Calado, μαζί με τους Antonio Giovinazzi και Alessandro Pier Guidi, ανέβηκε αθόρυβα στην κατάταξη για να κατακτήσει τη δεύτερη θέση – ισοφαρίζοντας το καλύτερο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν για τους υπερασπιστές του παγκόσμιου τίτλου– ενώ η Cadillac έβαλε τέλος σε μια ξηρασία 12 μηνών χωρίς βάθρο, στον τόπο της πρώτης της νίκης στο FIA WEC πέρυσι. Το #38 V-Series.R έχασε επίσης χρόνο κατά την πρώτη του επίσκεψη στα πιτ, με αποτέλεσμα και τα δύο Cadillac να βρεθούν εκτός της πρώτης δεκάδας, από όπου όμως αντέδρασαν, κατάφεραν να ανακάμψουν και να τερματίσουν τρίτο και τέταρτο.

Πέμπτη στη γραμμή τερματισμού ήταν η Ferrari #83 με τους Hanson, Robert Kubica και Yifei Ye, ακολουθούμενη από τη BMW #20 με τους René Rast, Sheldon van der Linde και Robin Frijns, αλλά μια ποινή που επιβλήθηκε μετά τον αγώνα στον Ολλανδό λόγω σύγκρουσης με τη Ferrari του Antonio Fuoco υποβίβασε το πλήρωμα στην όγδοη θέση. Παρά όλα αυτά, ο Rast και ο Frijns επέστρεψαν στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος των οδηγών, ισοβαθμώντας με τους νικητές των 24 Ωρών του Λε Μαν, Mike Conway, Kamui Kobayashi και Nyck de Vries.

Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για τα δύο Toyota TR010 Hybrid στο Autódromo José Carlos Pace, καθώς τα ιαπωνικά αυτοκίνητα αντιμετώπισαν προβλήματα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το #7, που είχε κατακτήσει τo Le Mans, τερμάτισε σε μια μακρινή 12η θέση, ενώ το #8, με οδηγούς τους Sébastien Buemi, Ryō Hirakawa και Brendon Hartley, έχασε περισσότερους από δέκα γύρους στα πιτ μετά από επαφή με το #17 της Genesis. Ο πιο απογοητευμένος κατασκευαστής από το αποτέλεσμα του αγώνα, ήταν αναμφισβήτητα η Alpine, με αποτέλεσμα το πλήρωμα του #35 να καταφέρει να συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό για τη δέκατη θέση.

Ο αγώνας για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλήματος θα συνεχιστεί μετά την ετήσια καλοκαιρινή διακοπή της σειράς, όταν η δράση θα ξαναρχίσει στο Circuit of The Americas του Ώστιν στο Τέξας των ΗΠΑ, στις 4-6 Σεπτεμβρίου.

Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα του αγώνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

WEC TEAMS

Toyota 132

BMW 127

Ferrari 88

Cadillac 60

Alpine 41

Aston Martin 40

Peugeot 15

Genesis 6