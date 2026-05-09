WEC 6 ώρες του Spa: Πρώτη hyperpole για την Peugeot

H Peugeot επιβλήθηκε της Cadillac στο Spa του Βελγίου και κατέκτησε την πρώτη της hyperpole στη νέα εποχή του WEC, ενώ η Toyota και η Ferrari αντιμετώπισαν δυσκολίες και έμειναν πίσω.

Ο Malthe Jakobsen κατέκτησε την πρώτη pole position της Peugeot στη νεότερη εποχή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής, αφού τερμάτισε πρώτος στη χρονομετρημένη διαδικασία της Παρασκευής για τον αγώνα των 6 ωρών του Spa. Παρά το ότι έκανε λάθος στη Raidillon στον γύρο εξόδου του στην αρχή του Q1 και έφθασε τα ελαστικά του στο όριο, ο Jakobsen ανέκαμψε δυναμικά με το Peugeot 9X8 #94 και κατάφερε να ξεπεράσει την Jota Cadillac V-Series.R #12 με διαφορά μόλις 0,043 δευτερολέπτων.

Η Alpine είχε ηγηθεί για μεγάλο μέρος της χρονομετρημένης διαδικασίας στο Circuit de Spa-Francorchamps, με τον Charles Milesi να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο στο Q1 πριν καταγράψει χρόνο 2:00.731 στη φάση που καθόριζε την pole position. Ωστόσο, ο οδηγός της Peugeot Jakobsen ξεπέρασε τον χρόνο του Milesi στα τελευταία λεπτά και κατάφερε να παραμείνει μπροστά από τον Stevens, ο οποίος σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στον πρώτο τομέα, αλλά δεν μπόρεσε να διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό για το υπόλοιπο του γύρου με φθαρμένα ελαστικά. Ήταν ένα ιστορικό αποτέλεσμα για τον Γάλλο κατασκευαστή, ο οποίος είχε εξασφαλίσει μόνο μία εκκίνηση στην πρώτη σειρά από την έναρξη της αγωνιστικής σταδιοδρομίας του 9X8 στα μέσα του 2022. Ο Stevens διατήρησε τη δεύτερη θέση μεταξύ των πρωτοτύπων Cadillac LMDh, τρεις θέσεις μπροστά από τον Jack Aitken με το Cadillac #38.

Η Alpine κατέκτησε τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, αφού ο Jules Gounon έφερε το A424 με τον αριθμό 36 στην τέταρτη θέση, πίσω από την Alpine με τον αριθμό 35 που οδηγούσε ο Milesi. Τα δύο Aston Martin Valkyrie LMH της Heart of Racing κατέληξαν στην έκτη και έβδομη θέση, πίσω από την Cadillac #38. Ο Marco Sorensen, ο οποίος απέκλεισε το BMW M Hybrid V8 #20 του Sheldon van der Linde με μια τελευταία προσπάθεια στο Q1, ήταν ο ταχύτερος από τους δύο με το Aston #009. Μόνο μία Ferrari κατάφερε να προκριθεί στο Q2, με τον Antonio Fuoco να καταλαμβάνει την όγδοη θέση με τη Ferrari 499P #50. Ακολούθησαν η Peugeot 9X8 #93 του Stoffel Vandoorne και η WRT BMW M Hybrid V8 #15 του Dries Vanthoor.

Η Toyota πέρασε μια δύσκολη προκριματική περίοδο στο Spa, μετά τη νίκη της στον αγώνα έναρξης της σεζόν τον περασμένο μήνα στην Imola. Ο επικεφαλής της ομάδας και οδηγός Κobayashi τερμάτισε 12ος με την #07 GR010 Hybrid, τρία εκατοστά του δευτερολέπτου μακριά από το όριο πρόκρισης για το Q2, ενώ ο Hartley κατέληξε προτελευταίος με το #8, μπροστά μόνο από την #17 Genesis GMR-001.

Δύο από τις τρεις Ferrari LMH αποκλείστηκαν επίσης στον πρώτο γύρο των προκριματικών. Ο Robert Kubica μπήκε στα pit με δύο λεπτά να απομένουν, τερματίζοντας 13ος με το #83 499P της AF Corse, ενώ ο Antonio Giovinazzi τερμάτισε πιο πίσω, στην 15η θέση, μετά από μια μεγάλη ολίσθηση στον τελευταίο γρήγορο γύρο του. Mεταξύ των δύο Ferrari ολκλήρωσε ο Mathieu Jaminet, ο οποίος οδήγησε το Genesis LMDh.

Οι έξι ώρες του Spa ξεκινούν το Σάββατο το μεσημέρι στις 15:00 ώρα Ελλάδας.