WEC – 6 ώρες του Spa: Πρώτη νίκη για την BMW στην εποχή των hypercars

Πρώτη νίκη για την BMW στην εποχή των hypercars του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC), και μάλιστα με ένα ηχηρό «1-2», σε έναν 6ωρο αγώνα με πολλές διακυμάνσεις και απρόοπτα.

Τα είχε όλα ο εξάωρος αγώνας του Βελγίου, δεύτερος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) για το 2026: Μάχες για τις θέσεις στο βάθρο των νικητών σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, εγκαταλείψεις, συγκρούσεις και εισόδους του safety car. Στο μέσο του αγώνα «TotalEnergies 6 Hours of Spa-Francorchamps» έγινε μια συναρπαστική μάχη μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών, με τις BMW, Alpine και Cadillac να μονομαχούν στην πρώτη γραμμή της κορυφαίας κατηγορίας Hypercar.

Την εξέλιξη αυτή βοήθησε ασφαλώς και το γεγονός πως οι ως τον προηγούμενο αγώνα πρωταγωνιστές του θεσμού για φέτος (Toyota και Ferrari) δεν φάνηκαν να αποδίδουν τα αναμενόμενα, από τη φάση κιόλας των χρονομετρημένων δοκιμών και χρειάστηκαν χρόνο να ανακάμψουν εν μέρει, να φτάσουν και οι δύο στη διεκδίκηση του βάθρου, με τους Ιάπωνες να μη τα καταφέρνουν.

Η Ferrari 499P #50, με την κατάκτηση της τρίτης θέσης, δεν ευχαρίστησε τους παγκόσμιους πρωταθλητές του 2025, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, δεν ήταν ένα άσχημο αποτέλεσμα. Να ληφθεί υπόψιν ότι έχασαν και ένα αυτοκίνητο (το #51) στον ερχομό της πέμπτης ώρας, από πρόσκρουση, που έβαλε στην πίστα και το safety car.

To ίδιο άτυχοι ήταν και οι οδηγοί του Peugeot #94, που ξεκίνησε τον αγώνα από την πρώτη θέση της σειράς εκκίνησης, αφού το γαλλικό hypercar οδηγήθηκε σε εγκατάλειψη από σοβαρές ζημιές μετά από επαφή με την #79 της Iron Lynx. Το περιστατικό προκάλεσε την δεύτερη είσοδο του safety car, για τη συλλογή των συντριμμιών από την πίστα και άλλαξε τη δυναμική του αγώνα, με όλα τα hypercars να επιστρέφουν ουσιαστικά στην ίδια στρατηγική.

To hypercar με τον αριθμό #20 της BMW τέθηκε επικεφαλής του αγώνα από το τέλος της δεύτερης ώρας και έμεινε εκεί μέχρι την πτώση της καρό σημαίας. Η δεύτερη θέση στην γενική κατάταξη της BMW #20 προέκυψε αρκετά αργότερα, στο τέλος της τέταρτης ώρας.

Επικεφαλής του αγώνα ήταν αρχικά η Cadillac Hertz Team JOTA V-Series.R με οδηγό τον Louis Delétraz και στη συνέχεια η #35 Alpine με τον António Félix da Costa στο τιμόνι. Ο Da Costa, στον δεύτερο μόλις αγώνα του για τον Γάλλο κατασκευαστή, προσπέρασε την #12 Cadillac κατά τη διάρκεια του τρίτου του προγραμματισμένου pit stop. Eξαιρετικό αποτέλεσμα η τέταρτη θέση της Aston Martin Valkurie στον τερματισμό. Την κατηγορία LMGT3 κέρδισε ο συνήθης ύποπτος, δηλαδή η McLaren της Garage 59.

Επόμενος αγώνας, οι 24 ώρες του Le Mans, στις 10-14 Ιουνίου.