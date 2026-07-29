WEC – Αλλαγές στο αγωνιστικό πρόγραμμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Οι δύο τελευταίοι αγώνες του WEC για το 2026 θα διεξαχθούν στο Circuit de Barcelona-Catalunya και στη Monza, αντικαθιστώντας τους αγώνες που είχαν προγραμματιστεί προηγουμένως στο Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι οποίες επηρεάζουν τη μεταφορά εμπορευμάτων και την οργάνωση των ταξιδιών, ανάγκασαν την ακύρωση και των δύο αγώνων, με τους υπεύθυνους του πρωταθλήματος να ενεργούν άμεσα για να εξασφαλίσουν εναλλακτικούς ευρωπαϊκούς χώρους διεξαγωγής.

Ο πρώτος αγώνας «6 Hours of Barcelona» θα διεξαχθεί στις 16-18 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το FIA WEC επισκέπτεται την ισπανική πίστα, η οποία στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει τόσο το European Le Mans Series όσο και το Michelin Le Mans Cup.

Ακολουθεί η Μόντσα στις 6-8 Νοεμβρίου, μια πίστα με βαθιές ρίζες στους αγώνες αντοχής που χρονολογούνται πάνω από 60 χρόνια, η οποία έχει φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αθλητικών Αυτοκινήτων της FIA σε πολλές περιπτώσεις και υποδέχτηκε το WEC για τρεις συνεχόμενες σεζόν μεταξύ 2021 και 2023.

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα του 2026 υπόκεινται στην έγκριση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA και δεν επηρεάζουν το πρόγραμμα του 2027, το οποίο αποτελείται από εννέα αγώνες και επιβεβαιώθηκε στις 12 Ιουνίου.