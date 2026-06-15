WEC: Aνακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των αγώνων του 2027

Η δράση θα ξεκινήσει με την ομαδική δοκιμή «Prologue» στο Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο Lusail στα τέλη Μαρτίου.

Καθώς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (FIA WEC) συνεχίζει τα ρεκόρ (για τον θεσμό, στην σύγχρονη εποχή) προσέλευσης θεατών στις πίστες, τουλάχιστον 14 αυτοκινητοβιομηχανίες που εκπροσωπούνται επί του παρόντος στη γραμμή εκκίνησης (Ford και McLaren να ετοιμάζονται να ενισχύσουν τις τάξεις των hypercar το επόμενο έτος) το πρωτάθλημα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του σε όλους τους υπάρχοντες αγωνιστικούς χώρους, πολλοί από τους οποίους αποτελούν από καιρό αγαπημένους προορισμούς για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενώ επιστρέφει σε ένα παλιό στέκι μετά από οκταετή απουσία.

Η δράση θα ξεκινήσει με την ομαδική δοκιμή «Prologue» στο Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο Lusail στα τέλη Μαρτίου, πριν από την έναρξη του αγώνα Qatar 1812 km, στον οποίο οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν από το φως της ημέρας μέχρι το σκοτάδι, προσπαθώντας να πάρουν προβάδισμα από νωρίς. Ακολουθεί μια τετράδα γρήγορων ευρωπαϊκών αγώνων, ξεκινώντας με τον 6ωρο αγώνα της Ίμολα στην Ιταλία, πριν το FIA WEC επιστρέψει στις βρετανικές ακτές για τον τρίτο γύρο, καθώς το Silverstone επανέρχεται στο πρόγραμμα. Μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, ο καθιερωμένος αγώνας TotalEnergies 6 Hours Spa-Francorchamps στο Βέλγιο προηγείται του κορυφαίου γεγονότος της σεζόν, της 95ης έκδοσης του 24ωρου αγώνα του Le Mans.

Το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος θα περιλαμβάνει, όπως και τα τελευταία χρόνια, τέσσερις αγώνες, με τους αγωνιζόμενους να αντιμετωπίζουν τις ποικίλες προκλήσεις που θέτουν η εμβληματική πίστα Interlagos στη Βραζιλία, το Circuit of the Americas στο Όστιν του Τέξας, το Fuji Speedway στην Ιαπωνία και το Bahrain International Circuit στη Μέση Ανατολή, όπου θα αναδειχθούν οι πρωταθλητές στις αρχές Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε πρόσφατα μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA.