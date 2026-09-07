WEC – Ανέλπιστη νίκη της Ferrari στο Austin

Η Ferrari κέρδισε τη νίκη στο «Circuit Of The Americas» του Austin 15 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, όταν η επικεφαλής Toyota παρουσίασε βλάβη στα υδραυλικά. Η Cadillac ανέβηκε στη δεύτερη θέση μετά την επιβολή ποινής στην Alpine.

Η Ferrari κατέκτησε την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής του 2026 στο «Lone Star Le Mans», όπως ονομάζεται ο αγώνας του WEC «Circuit Of The Americas» του Austin. αφού η Toyota που ηγούνταν του αγώνα υπέστη μηχανική βλάβη προς το τέλος. Οι Nyck de Vries, Kamui Kobayashi και Mike Conway φαίνονταν έτοιμοι να κατακτήσουν την πρώτη νίκη της Toyota στο Circuit of the Americas μετά από εννέα ανεεπιτυχείς προσπάθειες, έχοντας αναρριχηθεί στην κατάταξη από την ένατη θέση στην εκκίνηση.

Ωστόσο, με μόλις 15 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του αγώνα, η Toyota TR010 με τον αριθμό 7 έκοψε ταχύτητα ξαφνικά στην πίστα λόγω υδραυλικού προβλήματος, χαρίζοντας μια απρόσμενη νίκη στη Ferrari 499P με τον αριθμό 50, την οποία οδήγησαν οι Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco και Miguel Molina.

Ο Jack Aitken, ο Sebastien Bourdais και ο Earl Bamber τερμάτισαν δεύτεροι με την Jota Cadillac V-Series.R με τον αριθμό 38, ενώ ο Charles Milesi, ο Ferdinand Habsburg και ο Antonio Felix da Costa συμπλήρωσαν το βάθρο με την Alpine A424 με τον αριθμό 35.

H Cadillac πάλεψε πολύ για τη νίκη, προηγήθηκε στον αγώνα για σχεδόν δύο ώρες, αλλά τελικά δεν έφτασε στην πηγή. Το δεύτερο αυτοκίνητό της ολοκλήρωσε τον αγώνα στην ένατη θέση. Για την Alpine, που έχει ανακοινώσει την αποχώρησή της στο τέλος της χρονιάς, η κατάκτηση της τρίτης και της πέμπτης θέσης ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα. Η τέταρτη θέση της Aston Martin είναι ένα αποτέλεσμα που επίσης ξεχωρίζει, ενώ το hypercar της Genesis εξελίσσεται όλο και καλύτερα. Η BMW δεν ήταν πουθενά στο Austin, η όγδοη θέση της αρκεί για εκεί, ενώ την βαθμολογούμενη δεκάδα έκλεισε το hypercar της Peugeot.

Ο αγώνας διάρκειας έξι ωρών (69.204 θεατές) ξεκίνησε ουσιαστικά υπό την επίβλεψη του αυτοκινήτου ασφαλείας, με δύο επιπλέον γύρους σχηματισμού για να στεγνώσει η πίστα. Μέχρι τη στιγμή που το αυτοκίνητο ασφαλείας αποσύρθηκε στα πιτ, είχε σχηματιστεί μια καθαρή στεγνή γραμμή σε τμήματα της πίστας που ήταν βρεγμένα, με τον πρώτο γύρο να περνά χωρίς περιστατικά.

Ο Antonio Giovinazzi διατήρησε την πρωτιά στα πρώτα στάδια του αγώνα, με τη Ferrari 499P με τον αριθμό 51, με την οποία είχε κατακτήσει την pole position, ενώ ο Jack Aitken παρέμεινε επίσης στη δεύτερη θέση με την Cadillac V-Series.R με τον αριθμό 38. Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόοδος στις αρχές του αγώνα σημειώθηκε από τον Molina, ο οποίος οδήγησε τη Ferrari με τον αριθμό 50 από την πέμπτη στην τρίτη θέση, μπροστά από την Alpine A424 με τον αριθμό 35 του Ferdinand Habsburg.

Στην LMGT3 η Heart of Racing μετέτρεψε την ενθαρρυντική της απόδοση στους προκριματικούς σε πρώτη νίκη της κατηγορίας LMGT3 για το 2026, με τους Mattia Drudi, Ian James και Zacharie Robichon να θριαμβεύουν με την Aston Martin Vantage GT3 με τον αριθμό 27.

Eπόμενος αγώνας, οι 6 ώρες του Fuji (25-27 Σεπτεμβρίου)

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1 Toyota 140

2 BMW 131

3 Ferrari 114

4 Cadillac 80

5 Alpine 66

6 Aston Martin 52

7 Peugeot 16

8 Genesis 12