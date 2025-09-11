WEC – Circuit of the Americas: Πρώτη νίκη της Porsche 963 στο φετινό πρωτάθλημα

Η Porsche Penske Motorsport κατέκτησε την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) για το 2025, με τον καιρό να δυσκολεύει τις προσπάθειες στο Circuit of The Americas, ενώ η United Autosports έβαλε τη McLaren στον κύκλο των νικητών στην κατηγορία LMGT3.

Η ασυνήθιστη βροχή στο Τexas είχε ως αποτέλεσμα τα πρώτα στάδια του αγώνα διάρκειας έξι ωρών να διεξαχθούν πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Mετά από μια διακοπή με κόκκινη σημαία, ο αγώνας ξεκίνησε λίγο πριν το ένα τρίτο της διαδρομής. Αρχικά, οι Ferrari #83 και #51 που βρισκόταν στην πρώτη σειρά κυριάρχησαν μεταξύ των 18 hypercars, αλλά η Porsche #6 με οδηγό τον Laurens Vanthoor ακολουθούσε από την τρίτη θέση, η οποία έγινε δεύτερη όταν ο Philip Hanson έχασε περισσότερο από μισό λεπτό λόγω καθυστέρησης στο pit stop του.

Μετά από μια σταθερή μεσαία περίοδο από τον Matt Campbell, η κρίσιμη στιγμή ήρθε καθώς πλησίαζε η τετράωρη διάρκεια, όταν ο Kévin Estre εκμεταλλεύτηκε μια προσωρινή επανεκκίνηση του safety car από τον Alessandro Pier Guidi για να ανοίξει το δρόμο στην πρώτη στροφή και να βρεθεί στην κορυφή, που στη συνέχεια δεν θα έχανε. Και κάθε φορά που το πλεονέκτημά του εξαφανιζόταν, άρχιζε αμέσως να το ξαναχτίζει, κατακτώντας τελικά τη νίκη με διαφορά λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα από τον πλησιέστερο διώκτη του. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, ειδικά όταν η πίστα άρχισε να στεγνώνει», εξήγησε ο Estre. «Η Ferrari πίσω μας ήταν πολύ δυνατή προς το τέλος και μας πίεζε συνεχώς, και έπρεπε να αποφασίσουμε αν θα βάλουμε λάστιχα σλικ ή όχι. Ήταν δύσκολο, αλλά ήμουν αρκετά σίγουρος ότι η ομάδα θα έκανε τη σωστή επιλογή και είναι πολύ ωραίο να είμαστε πάλι στην κορυφή, εκεί όπου πιστεύω ότι ανήκουμε». Ο συνάδελφός του και επίσης παγκόσμιος πρωταθλητής Vanthoor δήλωσε: «Δεν ήρθαμε εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο με την προσδοκία να κερδίσουμε, αλλά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες δείξαμε ότι, ανεξάρτητα από το ρυθμό μας, εξακολουθούμε να ξέρουμε πώς να νικήσουμε έναν αγώνα. Και το κάναμε τέλεια».

Ο Miguel Molina έφερε τη Ferrari 499P #50 της AF Corse στη δεύτερη θέση, αφού προσπέρασε τον Stoffel Vandoorne στους τελευταίους γύρους, ενώ η Team Peugeot Total Energies γιόρτασε το καλύτερο αποτέλεσμά της στην νέα εποχή του FIA WEC με την τρίτη και τέταρτη θέση των πρωτότυπων 9X8 #94 και #93. Στο αυτοκίνητο που μοιράζεται με τον Antonio Giovinazzi και τον James Calado, ο Alessandro Pier Guidi είχε μια επαφή που έριξε το #51 499P στην 13η θέση, αλλά ο Ιταλός στη συνέχεια ανέκαμψε και έφτασε στην πέμπτη θέση, αυξάνοντας ελαφρώς το προβάδισμα του πληρώματος της Ferrari με τον αριθμό #51 στο πρωτάθλημα.

Ο κύριος αντίπαλός τους για τον τίτλο, η ημιεργοστασιακή #83 Ferrari, δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στην ταχύτητα των δύο κόκκινων εργοστασιακών αυτοκινήτων και δέχτηκε δύο ποινές που την περιόρισαν στην έβδομη θέση, αν και αυτό ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει στην AF Corse τον τίτλο «FIA World Cup for Hypercar Teams» για το 2025.

Στο περιβάλλον της πατρίδας της (Texas γαρ) η #38 Cadillac τερμάτισε ανάμεσα στα τα δύο ιταλικά αυτοκίνητα, στην έκτη θέση, με την αδελφή #12 V-Series.R που κέρδισε στο Σάο Πάολο να ανεβαίνει στην τρίτη θέση από την 16η στην εκκίνηση, πριν υποχωρήσει στην όγδοη θέση με την πτώση της καρό σημαίας. Η αγωνιστική περίοδος συνεχίζεται με τον αγώνα «6 Hours of Fuji» τον προτελευταίο γύρο του θεσμού για φέτος, στη σκιά του πιο διάσημου ορόσημου της Ιαπωνίας στις 26-28 Σεπτεμβρίου.