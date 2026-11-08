WEC – H Ferrari στην pole position για τις 6 ώρες της Monza

Ο Αntonio Fuoco ενθουσίασε τους tifosi στο Autodromo Nazionale Monza, εξασφαλίζοντας την pole position για τη Ferrari 499P εν όψει του αυριανού τελευταίου γύρου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής 2026.

Όπως είχε συμβεί και στo ξεκίνημα του πρωταθλήματος στην Imola, η Ferrari 499P ήταν το hypercar που έπρεπε να νικήσουν οι αντίπαλοι στη Μonza. Ο Antonio Fuoco κατέκτησε άνετα την πρώτη θέση στον πίνακα χρόνων στο πρώτο μέρος της προκριματικής περιόδου, πριν ξεπεράσει για άλλη μια φορά τους αντιπάλους του στην διάρκειας δέκα λεπτών δοκιμασία της hyperpole, κατακτώντας την πέμπτη pole position συνολικά στο FIA WEC και την πρώτη του ύστερα από 18 μήνες.

Το αποτέλεσμα αυτό αντιστοιχεί στην ενδέκατη pole position της Ferrari 499P στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής και την τέταρτη συνεχόμενη στην Ιταλία, αφού είχε εξασφαλίσει την πρώτη θέση εκκίνησης και στην Imola για τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους. Την Κυριακή, ο Fuoco, μαζί με τους team-mates του στο πρωτότυπο με τον αριθμό #50 Nicklas Nielsen & Miguel Molina, θα επιδιώξουν να μετατρέψουν αυτό το πλεονέκτημα σε νίκη.

Συνεχίζοντας την εξαιρετική πορεία της Genesis στην Ισπανία πριν από τρεις εβδομάδες, ο Mathieu Jaminet εξασφάλισε την δεύτερη θέση στην πρώτη σειρά πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου #19, μόλις 0,096 δευτερόλεπτα πίσω από τη Ferrari που έθεσε τον ρυθμό, αν και ο ήρωας της Βαρκελώνης Mathys Jaubert δεν κατάφερε να μπει στην πρώτη δεκάδα με το έτερο GMR-001.

Τη δεύτερη σειρά θα μοιραστούν η Cadillac V-Series.R με τον αριθμό 38 και η Ferrari με τον αριθμό 51, χάρη στους εξαιρετικούς γύρους των Earl Bamber και Antonio Giovinazzi, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο Théo Pourchaire, ο οποίος πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επίδοση με την Peugeot 9X8 με τον αριθμό 94, στην τελευταία της εμφάνιση στην τρέχουσα εκδοχή της, με τον team mate του Nick Cassidy, με τον αριθμό 93 να ακολουθεί στην ένατη θέση.

Kανένα από τα Toyota TR010 Hybrid δεν κατάφερε να μπει στην πρώτη δεκάδα, με τον Ryō Hirakawa και τον συμπατριώτη του Kamui Kobayashi να βρίσκονται στις 15η και 16η θέσεις αντίστοιχα, μπροστά μόνο από τη BMW M Hybrid V8 με τον αριθμό 15.

Ο αγώνας των 6 Ωρών της Μόντσα θα ξεκινήσει αύριο (Κυριακή, 8 Νοεμβρίου) στις 12:00 ώρα Ελλάδος.