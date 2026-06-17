WEC: H Ford ανακοίνωσε τους οδηγούς της για τους αγώνες του 2027

Η Ford Racing ανακοίνωσε το πλήρες line-up των οδηγών της στo πλαίσιo της επικείμενης συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) του 2027, στην κατηγορία των hypercars.

Το πρόγραμμα hypercar αποτελεί προτεραιότητα για τις αγωνιστικές δραστηριότητες της Ford Racing, υπό τη σκέπη της οποίας έχουν συγκεντρωθεί όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πλαίσιο του hypercar της Ford έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με την Oreca.

Την κίνηση έχει αναλάβει ένας ατμοσφαιρικός κινητήρας V8 Coyote με χωρητικότητα 5,4 λίτρων, σχεδιασμένος και κατασκευασμένος από την Ford στο Dearborn. Ο κινητήρας διατηρεί τεχνολογικούς δεσμούς με τις κινητήριες μονάδες που τροφοδοτούν τα μοντέλα παραγωγής υψηλών επιδόσεων της Ford, αλλά και τις αγωνιστικές Mustang GT3 και GT4.

Oι δοκιμές του πρωτοτύπου στην πίστα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Αύγουστο, σε διάφορες πίστες σε όλη την Ευρώπη. Σε πρώτη φάση, η Ford Racing θα επικεντρωθεί στην απόδοση, την αξιοπιστία, την ενσωμάτωση των υβριδικών συστημάτων και την αεροδυναμική σε συνθήκες που προσομοιώνουν εκείνες που θα κληθεί να ανταποκριθεί το πρωτότυπο τόσο στα πλαίσια του πρωταθλήματος WEC όσο στον αγώνα αντοχής των 24 Ωρών του Le Mans. Επιπλέον λεπτομέρειες τόσο για την σύνθεση των πληρωμάτων σε κάθε πρωτότυπο, όσο και για την επίσημη ονομασία του τελευταίου, θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

H Ford Racing ανακοίνωσε τα ονόματα και των υπόλοιπων τριών εργοστασιακών οδηγών, που έρχονται να συμπληρώνουν το ρόστερ της εν όψει της επικείμενης συμμετοχής της στο WEC το 2027. Πρόκειται για τον πολύπειρο στους αγώνες αντοχής Matt Campbell, τον νικητή στο Le Mans στην κατηγορία LMP2 Nick Yelloly και τον πρωταθλητή στο IMSA Tom Blomqvist.

Οι τρεις αυτοί οδηγοί θα πλαισιώσουν στην ομάδα της Ford Racing τους Logan Sargeant, Mike Rockenfeller και Sebastian Priaulx.

Ο Matt Campbell είναι πρωταθλητής, τόσο στο IMSA, όσο και στο WEC. Ο Αυστραλός οδηγός διακρίνεται για την ταχύτητά του, ενώ αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη του πρωτοτύπου.

O Nick Yelloly έχει ξεχωρίσει για τις επιδόσεις του σε 24ωρους αγώνες αντοχής. Ο Βρετανός έχει ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, τόσο στο Le Mans στην κατηγορία LMP2 και στους 24ωρους αγώνες αντοχής σε Nürburgring και Spa, όσο και στο IMSA GTP. Έχει διακριθεί επίσης ως οδηγός εξέλιξης σε προσομοιωτή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της F1.

Ο Tom Blomqvist έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα IMSA (DPi), είναι δύο φορές νικητής στον αγώνα Rolex 24 Daytona, καθώς και πρωταθλητής του Spa 24 Hours. Διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία σε αγώνες με πρωτότυπα, μονοθέσια και GT αυτοκίνητα.