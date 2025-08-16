WEC – H Gibson παρουσίασε λεπτομέρειες για τον κινητήρα της κατηγορίας LMP2 (video)

Η Gibson Technology, η οποία θα συνεχίσει να παρέχει μονάδες κίνησης για την κατηγορία LMP2 του WEC, δημοσίευσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον κινητήρα που θα τροφοδοτεί τα σασί των Oreca και Ligier από το 2028.

Η «Gibson Technology», η οποία θα συνεχίσει να παρέχει ειδικά συστήματα μετάδοσης κίνησης για την κατηγορία LMP2 του WEC (World Endurance Championship, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής), δημοσίευσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το μηχανικό σύνολο που θα «δίνει ζωή» στα πλαίσια των Oreca και Ligier από το 2028. Επίσης, ανακοίνωσε τους συνεργάτες που έχει προσλάβει για το συγκεκριμένο έργο.

Η Gibson θα συνεργαστεί με τη Nissan/Nismo για την ανάπτυξη ενός V6 κινητήρα χωρητικότητας 3,4 λίτρων με διπλό υπερσυμπιεστή και άμεσο ψεκασμό. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνεργασία με τη Nissan θα «επιτρέψει τον συνδυασμό των καλύτερων πτυχών της σύγχρονης τεχνολογίας με την εξειδικευμένη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με αποτέλεσμα την κατασκευή ενός αξιόπιστου κινητήρα εσωτερικής καύσης για αγώνες. Επιπλέον, θα εξασφαλίσει την πλήρη ασφάλεια του εφοδιασμού σε οικονομικά αποδοτική και βιώσιμη τιμή».

Η Bosch Motorsport θα λειτουργήσει ως συνεργάτης στον τομέα της ηλεκτρονικής, παρέχοντας την ECU, τις μονάδες διανομής ισχύος και τις καλωδιώσεις, μαζί με ένα νέο τιμόνι που αναπτύχθηκε από τη θυγατρική της Bosch, MoTeC.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Xtrac επιλέχθηκε για την προμήθεια του κιβωτίου ταχυτήτων, του κελύφους του συμπλέκτη και του συστήματος αλλαγής ταχυτήτων. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μια εγκάρσια μονάδα, κατασκευασμένη με έμφαση στην ανθεκτικότητα και τη μείωση του μακροπρόθεσμου κόστους για τις ομάδες. Σχολιάζοντας τις συνεργασίες, ο διευθύνων σύμβουλος της Gibson Technology Mark Brittan δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με τους τεχνικούς μας εταίρους για την ανάπτυξη και την παράδοση του νέου συστήματος μετάδοσης κίνησης LMP2».