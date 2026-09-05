WEC – Η Alpine αποχωρεί από το θεσμό στο τέλος της χρονιάς

Η Alpine ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) στο τέλος του 2026, προχωρημένες συζητήσεις με την Geely για την εξαγορά του project της Α424.

Η Alpine ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC), στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου του δημοφιλούς θεσμού. Η απόφαση αυτή πάρθηκε από το Renault Group εξαιτίας της ανάγκης που προέκυψε για αναδιάρθωση, λόγω της επιβράδυνσης που παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Παράλληλα, ο μητρικός όμιλος θέλει όλοι οι πόροι της Alpine που κατέληγαν στο WEC, να επικεντρωθούν στην προσπάθεια που κάνει στη Formula 1.

H Alpine δεν πουλά την ομάδα της στο WEC με τον συμβατικό τρόπο που ξέρουμε, αλλά τερματίζει το πρόγραμμα του αγωνιστικού αυτοκινήτου της στην κατηγορία hypercar. Όμως, για την Α424 και την υλικοτεχνική υποδομή της ενδιαφέρεται σοβαρά η κινεζική Geely. Αναφέρεται μάλιστα πως οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει. Οι Κινέζοι σκοπεύουν να αγοράσουν τα αγωνιστικά πρωτότυπα, να τα ανασχεδιάσουν και να τα αναβαθμίσουν. Κατόπιν, θα αιτηθούν νέα έγκριση τύπου κι αν όλα πάνε καλά να αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) το 2027 με την δική τους επωνυμία. Όσο για την Signatech, που διαχειρίζεται το πρόγραμμα της Alpine Endurance Team, αναμένεται να «τρέξει» την προσπάθεια της Geely μέσα στην πίστα.