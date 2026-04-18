WEC – Κάντο όπως η Ferrari…

Ποια είναι η διοικητική δομή της Ferrari στους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC), που την έχει οδηγήσει σε τόσες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια; Ποιοι είναι οι χορηγοί που στηρίζουν την προσπάθεια;

Με την ευκαιρία της έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) στην Imola της Ιταλίας, βρίσκουμε την αφορμή να εξετάσουμε πώς είναι οργανωμένη διοικητικά η επιτυχημένη μέχρι σήμερα αγωνιστική προσπάθεια της Ferrari στον θεσμό και πως αυτό τελικά λειτουργεί θετικά. Επιπλέον, ρίχνουμε και μια ματιά στους χορηγούς που στηρίζουν το οικοδόμημα.

Η «AF Corse S.r.l.» είναι μια ιδιωτική ιταλική αγωνιστική ομάδα με έδρα την Πιατσέντζα, η οποία ανήκει στον 60χρονο Amato Ferrari, πρώην οδηγό αγώνων και ιδρυτή της, που παράλληλα είναι και ο επικεφαλής (Team Principal). Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο Amato Ferrari κατέχει το 75% ή και περισσότερο των μετοχών της και των δικαιωμάτων ψήφου. Παρά τη συνωνυμία, δεν έχει συγγενική σχέση με την οικογένεια του θρυλικού Enzo. Η εταιρεία του δεν αποτελεί θυγατρική της Ferrari, παρά τη στενή συνεργασία τους.

Η ομάδα λειτουργεί ως ανεξάρτητη, αλλά διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες που συνοψίζονται ως εξής:

Ferrari AF Corse: Η επίσημη συνεργασία για το πρόγραμμα των Hypercars (όπως η Ferrari 499P) στο WEC. Σε αυτή την περίπτωση, η Ferrari S.p.A. παρέχει το αυτοκίνητο και τους οδηγούς, ενώ η AF Corse αναλαμβάνει τη διαχείριση της ομάδας και την επιχειρησιακή λειτουργία.

Vista AF Corse: Συνεργασία με τον Thomas Flohr (ιδρυτή της VistaJet), ο οποίος συμμετέχει ως οδηγός και συνεργάτης στην ομάδα, που λαμβάνει μέρος στην κατηγορία LMGT3 με τις Ferrari 296 GT3 Evo.

Οι χορηγοί της AF Corse στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) για το 2026 χωρίζονται ανάλογα με την κατηγορία και το αυτοκίνητο, καθώς η ομάδα λειτουργεί τόσο ως εργοστασιακός συνεργάτης της Ferrari όσο και ως ανεξάρτητη συμμετοχή.

FERRARI AF CORSE HP (Hypercar – Αυτοκίνητα #50 & #51)

Ως η επίσημη εργοστασιακή ομάδα που διαχειρίζεται τις Ferrari 499P, οι κύριοι συνεργάτες και χορηγοί περιλαμβάνουν:

HP: Xoρηγός τίτλου της ομάδας, όπως και στην Formula 1

Richard Mille: Ο υψηλός οίκος κατασκευής ρολογιών είναι στρατηγικός συνεργάτης που εμφανίζεται σε περίοπτη θέση στα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό.

Shell: Προμηθευτής καυσίμων και λιπαντικών.

Azimut Automobile Heritage Enhancement (AHE): Επίσημος συνεργάτης της ομάδας Hypercar, με το λογότυπό του να εμφανίζεται στις Ferrari 499P.

Sabelt: Προμηθευτής καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας.

Άλλοι συνεργάτες: UniCredit, IBM, CEVA Logistics,και Piloti Shoe

AF CΟRSE (Hypercar – Ιδιωτική Συμμετοχή #83)

Το κίτρινο αυτοκίνητο που οδηγούν οι Robert Kubica, Phil Hanson και Yifei Ye έχει τους δικούς του υποστηρικτές. Παράλληλα, η επίσημη Ferrari έχει παραχωρήσει στην ομάδα τους δύο οδηγούς που στελεχώνουν τον Πολωνό. Η AF Corse βαρύνεται με τα έξοδα αγοράς του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί η ίδια, ενώ αναλαμβάνει και όλα τα έξοδα διαχείρισής του στους αγώνες.

ORLEN: Ο κύριος χορηγός του Robert Kubica, που αποτελεί βασικό χρηματοδότη της συγκεκριμένης συμμετοχής. Πρόκειται για την μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών της Πολωνίας και μία από τις σημαντικότερες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Richard Mille: Εμφανίζεται και εδώ ως κεντρικός χορηγός της AF Corse.

VISTA AF CORSE (LMGT3 – Αυτοκίνητα #21 & #54)

VistaJet: Ο κύριος χορηγός και τίτλου (μέλος του ομίλου Vista).

Nordmeccanica: Είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μηχανημάτων επικάλυψης (coating), λαμιναρίσματος (laminating) και μεταλλοποίησης (metallizing) παγκοσμίως, με έδρα την Πιατσέντζα της Ιταλίας.