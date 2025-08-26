WEC: Nέο «λουκ» για το hypercar της BMW

Το hypercar «Hybrid V8» της BMW θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA του 2026 με μια τολμηρή νέα εμφάνιση, χάρη σε μια σειρά αεροδυναμικών αναβαθμίσεων.

Το γερμανικό πρωτότυπο έκανε το ντεμπούτο του στο FIA WEC πέρυσι και έκτοτε έχει κατακτήσει τρεις φορές το βάθρο στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης. Η BMW εξασφάλισε την πέμπτη θέση στην κατάταξη των κατασκευαστών στο τέλος της πρώτης της σεζόν, μια θέση που έχει παγιώσει μέχρι στιγμής στη δεύτερη σεζόν της.

Έχοντας δεσμευτεί για το πρωτάθλημα στο άμεσο μέλλον, η βαυαρική εταιρεία θα επιδιώξει να βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις της το 2026, με ένα αναθεωρημένο εξωτερικό σχεδιασμό και τεχνικές βελτιστοποιήσεις, με βάση την ανάλυση της μέχρι σήμερα αγωνιστικής πορείας του αυτοκινήτου. Οι αεροδυναμικές τροποποιήσεις έχουν εφαρμοστεί για να εξασφαλίσουν μια πιο σταθερή απόδοση σε όλες τις διαδρομές του πρωταθλήματος, εξαλείφοντας τις υπάρχουσες αδυναμίες.

Η πιο εντυπωσιακή αλλαγή στο BMW M Hybrid V8 θα είναι το μπροστινό του μέρος. Ένας προσαρμοσμένος διαχωριστής βελτιώνει τη ροή του αέρα για καλύτερη απόδοση ψύξης, ενώ η χαρακτηριστική μάσκα θα είναι ελαφρώς μικρότερη, αλλά θα διατηρήσει το μοναδικό περίγραμμα φωτισμού «BMW Iconic Glow», με νέους προβολείς που ολοκληρώνουν τη νέα εμφάνιση.

Η ανάπτυξη της αεροδυναμικής, από τους υπολογισμούς CFD έως την κατασκευή εξαρτημάτων, πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία μεταξύ των μηχανικών της BMW M Motorsport και του συνεργάτη για το σασί (Dallara). Μετά από ιδιωτικές δοκιμές τις τελευταίες εβδομάδες, το BMW M Hybrid V8 θα κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση αμέσως μετά το επερχόμενο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στο «Lone Star Le Mans στο Τέξας», κατά τη διάρκεια μιας κοινής δοκιμής στο Circuit of The Americas.

«Από τότε που ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε με το BMW M Hybrid V8, έχουμε μάθει πολλά για αυτό», σχολίασε ο επικεφαλής της BMW M Motorsport, Andreas Roos. «Μετά την βελτιστοποίηση των φρένων για την τρέχουσα σεζόν, ήρθε η ώρα για μια αεροδυναμικά βελτιωμένη έκδοση του αυτοκινήτου. Με αυτές τις ενημερώσεις, ανταποκρινόμαστε στις γνώσεις που αποκτήσαμε από τους προηγούμενους αγώνες μας. Μετά τις δοκιμές που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει, είμαστε σίγουροι ότι οι αλλαγές στο BMW M Hybrid V8 θα μας επιτρέψουν να ανταγωνιζόμαστε με μεγαλύτερη συνέπεια στην πρώτη θέση σε όλους τους τύπους πίστας, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την κορυφή».