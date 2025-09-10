WEC – Πρώτο βάθρο για την Peugeot στο Texas

Στο «Circuit Of The Americas», στο Austin της Πολιτείας του Texas, η Porsche Penske Motorsport σημείωσε την πρώτη της νίκη για φέτος. Στην τρίτη και τέταρτη θέση τερμάτισαν τα δύο 9×8, με το αποτέλεσμα αυτό να δίνει το πρώτο βάθρο της Peugeot στη νέα εποχή του WEC.

Ο 99ος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA σίγουρα θα μείνει στην ιστορία για τις απαιτητικές συνθήκες που αντιμετώπισαν οι ομάδες σε όλη τη διάρκεια αυτού του εξαντλητικού εξάωρου. Ο αγώνας ξεκίνησε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας υπό καταρρακτώδη βροχή, η οποία διήρκεσε μία ώρα, ακολουθούμενη από μια περίοδο κόκκινης σημαίας 40 λεπτών. Στη συνέχεια δόθηκε νέα εκκίνηση, εν μέσω μιας δυνατής νεροποντής και σε μια εντελώς πλημμυρισμένη πίστα. Πίσω από το τιμόνι του PEUGEOT 9X8, με πολύ περιορισμένη ορατότητα, οι Loïc Duval και Jean-EricVergne κατάφεραν να ανέβουν στην κατάταξη. Ξεκινώντας από την 11η θέση, ο Loïc ολοκλήρωσε την οδηγική του «θητεία» στην 8η θέση. Εν τω μεταξύ, ο Jean-EricVergne, ο οποίος ξεκίνησε 18ος μετά από ποινή που θεωρήθηκε σκληρή, ανέβηκε στη 13η θέση πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον Paul Di Resta.

Η βροχή δεν σταμάτησε ποτέ κατά τη διάρκεια των περιόδων των Malthe Jakobsen και Paul Di Resta, οι οποίοι συνέχισαν την εκπληκτική επίδοση του PEUGEOT 9X8 με βρόχινα ελαστικά. Όταν ανέλαβαν οι MikkelJ ensen και Stoffel Vandoorne, και τα δύο Peugeot ήταν ήδη μέσα στο Top 10. Οι τελικοί οδηγοί της ομάδας Peugeot Total Energies πραγματοποίησαν εξαιρετικές επιδόσεις σε συνεχώς επικίνδυνες συνθήκες πρόσφυσης, φέρνοντας τα μονοθέσια της Peugeot στην 3η και 4η θέση. Μετά από μια αξιόλογη εμφάνιση στο Σάο Πάολο στις αρχές Ιουλίου, η ομάδα Peugeot Total Energies πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στους αγώνες αντοχής, επιστρέφοντας στο βάθρο.

ΤΙ ΔΗΛΩΣΑΝ

Jean-Marc Finot, Αντιπρόεδρος της Stellantis Motorsport

«Η ομάδα PeugeotTotalEnergies πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα από την επιστροφή της στους αγώνες αντοχής. Οι συνθήκες ήταν ακραίες, αλλά οι οδηγοί μας δεν έκαναν λάθη και κατάφεραν να ανέβουν στην κατάταξη καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα ελπίζουμε να επιβεβαιώσουμε αυτή την απόδοση στους επερχόμενους αγώνες».

OlivierJansonnie, Τεχνικός Διευθυντής της Peugeot Sport

«Τι αγώνας! Ξεκινήσαμε στη μέση των Hypercars, ήταν εξαιρετικά δύσκολο και η βροχή ουσιαστικά δεν σταμάτησε ποτέ – κάτι που νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί. Καταφέραμε να μείνουμε μακριά από προβλήματα, οι οδηγοί δεν έκαναν ούτε ένα λάθος, κάτι που είναι αξιοσημείωτο δεδομένων των συνθηκών, και στο τέλος, η στρατηγική των ελαστικών μας απέδωσε. Σημειώσαμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα– συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα!»

Malthe Jakobsen (PEUGEOT 9X8 #94)

«Ήταν τόσο διασκεδαστικό το αυτοκίνητο – σε μια βρεγμένη πίστα, με τόσο μικρή ορατότητα και στη μέση πυκνής κυκλοφορίας! Αυτό είναι ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα για την ομάδα και είναι το πρώτο μου βάθρο στο WEC. Τι τρελός αγώνας, η ομάδα έκανε απίστευτη δουλειά».

Mikkel Jensen (PEUGEOT 9X8 #93)

«Ήταν απολύτως άγριες οι συνθήκες στο αυτοκίνητο! Διαχειριστήκαμε τέλεια τα ελαστικά βροχής και ήμασταν εξαιρετικά αποτελεσματικοί την τελευταία ώρα καθώς η πίστα άρχισε να στεγνώνει. Παλέψαμε σε όλο τον αγώνα για να ανέβουμε από την 18η στην 4η θέση. Αυτή είναι μια φανταστική ανταμοιβή για όλη την ομάδα».

Οι αγώνες με εκατοντάδες χιλιόμετρα την ώρα για 6ή 10 ή ακόμα περισσότερο για 24 ώρες είναι μια σκληρή δοκιμασία για κάθε οδηγό ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει μόνος του τον αγώνα. ‘Ετσι ο WEC επιτρέπει στις ομάδες να χωρίσουν τον αγώνα σε«stints»(θητείες/διαστήματα) μεταξύ έως και τριών οδηγών ανά αυτοκίνητο για να αγωνιστούν. Ένα μεμονωμένο «stint» (διάστημα) συνήθως διαρκεί μέχρι το αυτοκίνητο να εξαντλήσει ένα γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου, ή 45 λεπτά έως μία ώρα. Περιληπτικά, κάθε περίοδος μεταξύ των στάσεων των μονοθεσίων για ανεφοδιασμό καυσίμου είναι γνωστή ως stint.

FCY (Full Course Yellow)

Στους αγώνες WEC το FCY σημαίνει Full Course Yellow. Πρόκειται για μια διαδικασία ασφαλείας κατά την οποία ο αγώνας διακόπτεται προσωρινά, απαιτώντας από όλα τα αυτοκίνητα να επιβραδύνουν στα 80 χλμ./ώρα και να διατηρήσουν τις θέσεις τους χωρίς να κάνουν προσπέραση. Eίναι παρόμοιο μετο Virtual Safety Car (Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας) στην F1.